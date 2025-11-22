हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनरगिस फाखरी को पति ने बर्थडे पर गिफ्ट की करोड़ों की गाड़ी, कार पर बैठकर एक्ट्रेस ने दिए पोज

नरगिस फाखरी को पति ने बर्थडे पर गिफ्ट की करोड़ों की गाड़ी, कार पर बैठकर एक्ट्रेस ने दिए पोज

Nargis Fakhri: एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने हाल ही में अपना 46वां बर्थडे मनाया और उन्हें उनका खास गिफ्ट मिला. उनके पति ने उन्हें करोड़ों की कार गिफ्ट की, जिसकी फोटोज नरगिस ने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Nov 2025 06:19 PM (IST)
Preferred Sources
बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने हाल ही में अपना 46वां बर्थडे बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. 20 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, लेकिन उन्हें खास गिफ्ट अब ही मिला है. उनके पति और बिजनेसमैन टोनी बेग ने उन्हें एक शानदार सरप्राइज दिया. इस खास मौके पर नरगिस को करोड़ रुपये से भी ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कार गिफ्ट की गई. नरगिस ने अपने अंदाज में खुशी जताई और सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर करते हुए फैन्स के साथ यह खास पल बांटा.
 
एक्ट्रेस ने जाहिर की खुशी
इसी बीच नरगिस फाखरी ने अपनी खुशी इंस्टाग्राम पर भी शेयर की. उन्होंने अपनी नई लग्जरी कार ब्लू रोल्स-रॉयस कलिनन के साथ कुछ स्टाइलिश तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें एक्ट्रेस रेगिस्तान में अपनी गाड़ी पर बैठकर पोज देती नजर आईं. उनके लुक की बात करें तो, रेड ड्रेस में नरगिस बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग दिखाई दीं. इन फोटोज के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन भी लिखा, "अब मैं सोच रही हूं कि मेरा 2026 जन्मदिन का तोहफा क्या होगा, मुझे जन्मदिन मुबारक हो!" 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nargis Fkhri (@nargisfakhri)

एक्ट्रेस को मिला 10 करोड़ का गिफ्ट
नरगिस फाखरी की नई ब्लू रोल्स-रॉयस कलिनन की कीमत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10.3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बताई जा रही है. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसके बावजूद, यह कार अपने शानदार डिज़ाइन और लग्जरी फीचर्स के कारण खूब सुर्खियां बटोर रही है. वहीं एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस भी उन्हें बधाईयां दे रहे हैं. एकता कपूर ने कमेंट किया 'टोनी माई ब्रदर इज बेस्ट'.


नरगिस फाखरी को पति ने बर्थडे पर गिफ्ट की करोड़ों की गाड़ी, कार पर बैठकर एक्ट्रेस ने दिए पोज

नरगिस फाखरी की शादी
बता दें, नरगिस फाखरी और उनके पति टोनी बेग ने फरवरी 2025 में कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित एक आलीशान होटल में गुपचुप तरीके से शादी रचाई. लॉस एंजिल्स में रहने वाले टोनी ने नरगिस को करीब तीन साल तक डेट करने के बाद उनके रिश्ते को नए मुकाम तक पहुंचाया और दोनों ने अपने प्यार को ऑफिशिलय किया. इस शादी का समारोह बेहद निजी था और इसमें केवल करीबी परिवार और खास दोस्त ही शामिल हुए. 

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 06:19 PM (IST)
Tags :
Nargis Fakhri Tony Beig
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Fighter Jet Crash: तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
तेजस क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
राजस्थान
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Sudeep Pharma IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast Update: चक्की-केमिकल-बारूद मिलग गए सारे सबूत! Terrorist Umar
FD का Smart Upgrade: FMP Explained| Low Risk High Benefits| Paisa Live
नए लेबर कोड लागू | 40 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव | मज़दूरों के लिए नए अधिकार | पैसा लाइव
Kotak Bank Stock Split बड़ी अपडेट! 1:5 Ratio | Retail Investors की Lottery? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Fighter Jet Crash: तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
तेजस क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
राजस्थान
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
बॉलीवुड
Dhurandhar Day 1 Prediction: धांसू ओपनिंग के लिए तैयार 'धुरंधर', रिलीज होते ही तोड़ेगी रणवीर सिंह के ये 9 रिकॉर्ड
धांसू ओपनिंग के लिए तैयार 'धुरंधर', रिलीज होते ही तोड़ेगी रणवीर सिंह के ये 9 रिकॉर्ड
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
शिक्षा
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget