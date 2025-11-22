नरगिस फाखरी को पति ने बर्थडे पर गिफ्ट की करोड़ों की गाड़ी, कार पर बैठकर एक्ट्रेस ने दिए पोज

एक्ट्रेस ने जाहिर की खुशी

इसी बीच नरगिस फाखरी ने अपनी खुशी इंस्टाग्राम पर भी शेयर की. उन्होंने अपनी नई लग्जरी कार ब्लू रोल्स-रॉयस कलिनन के साथ कुछ स्टाइलिश तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें एक्ट्रेस रेगिस्तान में अपनी गाड़ी पर बैठकर पोज देती नजर आईं. उनके लुक की बात करें तो, रेड ड्रेस में नरगिस बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग दिखाई दीं. इन फोटोज के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन भी लिखा, "अब मैं सोच रही हूं कि मेरा 2026 जन्मदिन का तोहफा क्या होगा, मुझे जन्मदिन मुबारक हो!"





View this post on Instagram A post shared by Nargis Fkhri (@nargisfakhri) एक्ट्रेस को मिला 10 करोड़ का गिफ्ट

नरगिस फाखरी की नई ब्लू रोल्स-रॉयस कलिनन की कीमत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10.3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बताई जा रही है. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसके बावजूद, यह कार अपने शानदार डिज़ाइन और लग्जरी फीचर्स के कारण खूब सुर्खियां बटोर रही है. वहीं एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस भी उन्हें बधाईयां दे रहे हैं. एकता कपूर ने कमेंट किया 'टोनी माई ब्रदर इज बेस्ट'.

नरगिस फाखरी की शादी

बता दें, नरगिस फाखरी और उनके पति टोनी बेग ने फरवरी 2025 में कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित एक आलीशान होटल में गुपचुप तरीके से शादी रचाई. लॉस एंजिल्स में रहने वाले टोनी ने नरगिस को करीब तीन साल तक डेट करने के बाद उनके रिश्ते को नए मुकाम तक पहुंचाया और दोनों ने अपने प्यार को ऑफिशिलय किया. इस शादी का समारोह बेहद निजी था और इसमें केवल करीबी परिवार और खास दोस्त ही शामिल हुए.