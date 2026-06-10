अनुपम खेर से परेश रावल तक, PM मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल पर सितारों ने दी बधाई

Bollywood Celebs Congratulated PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई रिकॉर्ड कायम किए हैं और अब उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. वो देश के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले चुने हुए पीएम बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है. 10 जून को उन्हें बतौर पीएम 4,399 दिन पूरे हो गए. जबकि पंडित नेहरू भारत के निर्वाचित पीएम के रूप में 4,398 दिनों तक रहे थे. पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर उन्हें बॉलीवुड सितारों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है.

अनुपम खेर बोले- लाखों लोगों की उम्मीद का केंद्र हैं

बता दें कि पीएम मोदी मई 2014 में पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी. फिर 2019 में दूसरी और फिर जून 2024 में वो लगातार तीसरी बार पीएम बने. उन्हें अब बतौर पीएम कुल 12 साला हो चुके हैं. इस मौके पर दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, 'PM मोदी लाखों लोगों की उम्मीद का केंद्र हैं. लोकतंत्र में इतने लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता. यह PM मोदी की कड़ी मेहनत और साफ विजन का नतीजा है.'

#WATCH | Mumbai: On Narendra Modi being India’s longest continuously serving PM, Actor Anupam Kher says, "Prime Minister Narendra Modi is adding a new chapter to India's democratic history today. His record as the longest-serving Prime Minister is not merely a personal… pic.twitter.com/Wx4ke8UbDG — ANI (@ANI) June 9, 2026

अनुपम ने आगे कहा, 'एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति अगर देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचकर इतिहास रच सकता है, तो यह देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है. मोदी के नेतृत्व में भारत ने टेक्नोलॉजी, डिजिटल लेन-देन, गांवों के विकास और पूरी दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाने का काम किया है.'

परेश रावल बोले- हमारे देश का सौभाग्य है

दिग्गज एक्टर और भाजपा नेता परेश रावल ने ANI से बातचीत में पीएम मोदी के लिए कहा, 'वो प्रगतिशील सोच वाले नेता हैं. यह हमारे देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं. उनके नेतृत्व में देश आगे भी लगातार तरक्की करता रहेगा.'

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मधुर भंडारकर बोले- 2014 से अब तक का सफर शानदार

मशहूर फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने ANI से बातचीत में कहा, 'पीएम मोदी जी ने पिछले कई वर्षों में बेहतरीन काम किया है. साल 2014 से अब तक की उनकी यात्रा शानदार रही है. वो दुनिया के बेहद लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं. जब भी हम विदेश जाते हैं, वहां उनके काम की जमकर सराहना होती है. लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं. यह देखकर बहुत खुशी होती है कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक लंबा और सफल कार्यकाल पूरा कर लिया है.'

वहीं पीएम संग अपनी पुरानी मुलाकात को याद करते हुए मधुर ने बताया, 'उनके साथ मुलाकात का मेरा अनुभव काफी शानदार था. उनका ह्यूमर काफी अच्छा है. बात करते हुए वे काफी हंसाते भी हैं, जब भी मिलते हैं, तो स्नेह से बातें करते हैं. मैं उनको काफी समय से जानता आया हूं और उनसे काफी बार मुलाकात हुई है पीएम मोदी के शासन में देश सही दिशा में है. मैंने पहले भी बताया कि हम जब भी बाहर जाते हैं, तो लोग प्रशंसा करते हैं कि आपके प्रधानमंत्री बहुत अच्छे और मेहनती हैं, तो ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मैं फिर से एक बार उन्हें दिल से बधाई देना चाहता हूं.'

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अनूप जलोटा ने कहा- मोदी जी परमानेंट पीएम बन जाए

दिग्गज गायक अनूप जलोटा ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है. उन्होंने IANS बात करते हुए कहा, '10 जून को पीएम मोदी को बतौर पीएम 4399 दिन हो जाएंगे और ये सबसे ज्यादा है. नेहरू जी भी इतने दिन पीएम नहीं रहे. हम तो चाहते हैं कि मोदी जी परमानेंट पीएम बन जाए. कोई और चाहिए ही नहीं. उन्होंने देश को बहुत तरक्की कराई और हमारा सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है. मैं मोदी जी को और पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं.' उन्होंने आगे कहा कि पीएम का पूरा ध्यान देश और देशवासियों के हित पर केंद्रित रहता है. पीएम और कुछ तो सोचते ही नहीं हैं, केवल देश की ही सोचते हैं. अपना तो सोचते ही नहीं.

मुकेश ऋषि बोले- देश के लिए गर्व का विषय

जाने-माने अभिनेता मुकेश ऋषि ने पीएम मोदी की इस उपलब्धि को देश के लिए गर्व का विषय बताया. उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासक उपलब्धि है, जिसे देशवासी अपनी आंखों से देख रहे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी करीब 12 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऐसे में उनका सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक अनुभव और भी बड़ा अहो जाता है.

मुकेश ऋषि ने आगे कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है. एक्टर ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि देश को उनके नेतृत्व का लाभ आगे भी मिलता रहे. उनके नेतृत्व में देश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और यही कारण है कि लोग उनके प्रति विश्वास व्यक्त करते हैं.

पूनम पांडे ने भी दी बधाई

एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है. उन्हों इ कहा कि ये उपलब्धि ऐसी नहने है जिसकी पहले उम्मीद ना की गयी हो. उन्होंने कहा, 'जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह मुकाम हासिल होना स्वाभाविक था. इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश को एकजुट रखते हुए आगे बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन पीएम मोदी इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं.'

एक्ट्रेस आगे कहती हैं कि कई बार लोग विभिन्न मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन किसी भी विषय पर राय बनाने से पहले देश की वास्तविक परिस्थितियों और चुनौतियों को समझना भी जरूरी है. मौजूदा समय में दुनिया कई तरह के संकट और संघर्षों का सामना कर रही है, ऐसे में देश को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी है. सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और हित में लिए गए फैसलों को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए.