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नाना पाटेकर का जाना किसानों को रुला रहा, कर्ज से परेशान किसानों की कौन करेगा मदद

नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. नाना पाटेकर जमीन से जुड़े इंसान थे. वो किसानों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 08 Oct 2026 12:05 PM (IST)
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रुपहला पर्दे के क्रांतिकारी अभिनेता नाना पाटेकर किसानों के लिए जो काम कर रहे थे वो क्रांति से कम नही था. वो किसानो का दर्द समझते थे. उन्होंने सूखे में परेशान महाराष्ट्र के किसानों के लिए बहुत कुछ किया था और भी करना था उन्हें. अभी ये पूरा इलाका सूखे से प्रभावित है. इस दौर में नाना पाटेकर का जाना फिल्मी दुनिया ही नहीं इन किसानों को भी रुला रहा है.

नाना ने खुद किसानों के बीच जाकर परेशान किसानों से बात की थी और आत्महत्या न करें किसान उसके लिए उन्हे सहारा दिया था. आत्महत्या के खिलाफ नाना कहते थे, 'अगर आत्महत्या का विचार आ रहा हो, तो मरने से पहले कम से कम एक मिनट मेरे से बात कर लो.' उन्होंने एक उदाहरण दिया था 'मेंढक को भी कोई कुचलने जाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए कूदता है. फिर सोचिए, किसान का दर्द कितना गहरा होगा कि वो अपनी जान लेने का फैसला कर लेता है.'

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नाम फाउंडेशन किया था शुरू

नाना पाटेकर ने महाराष्ट्र में मुख्य रूप से सूखा और कर्ज से प्रभावित किसानों की मदद के लिए 2015 में उन्होंने मकरंद अनासपुरे के साथ पुणे में नाम फाउंडेशन शुरू किया था.

2015 में मराठवाड़ा और विदर्भ में सूखे और किसान आत्महत्याओं की खबरें देखकर उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपये की कार खरीदने का इरादा छोड़ दिया. वो रकम किसानों के परिवारों को दी. शुरू में नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद और बीड जैसे जिलों में आत्महत्या करने वाले किसानों के करीब 230 परिवारों को 15-15 हजार रुपये का चेक, कंबल, कपड़े और मेडिकल किट दी गई. बाद में यही काम संस्था के रूप में आगे बढ़ा. 

नाम फाउंडेशन मराठवाड़ा और विदर्भ के सूखाग्रस्त इलाकों पर काम करता था

•    आत्महत्या से प्रभावित किसानों की विधवाओं और परिवारों को आर्थिक मदद 

•    आजीविका के लिए सिलाई मशीन, आटा चक्की और बकरियां देना

•    बच्चों की पढ़ाई, भोजन और रहने की व्यवस्था, कुछ जगहों पर घर बनाना

•    किसानों को मार्गदर्शन, सामूहिक खेती और प्रशिक्षण.

•    जल संरक्षण: पुराने नहरों और अधूरे पानी प्रोजेक्टों को फिर से चालू करना, नाले गहरा करना, परकोलेशन टैंक और नदी-नालों का पुनरुद्धार.

•    वृक्षारोपण, रोजगार केंद्र और महिलाओं के लिए सिलाई क्लस्टर.

•    धोंडलगाव (वैजापुर, छत्रपति संभाजीनगर) और आमला (वर्धा) गांवों को गोद लेकर वहां विकास के काम.

फरवरी 2026 में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए नाम फाउंडेशन के साथ समझौता किया.

नाना पाटेकर के दूसरे काम

उन्होंने अपने माता-पिता के नाम पर निर्मला गजानन फाउंडेशन भी बनाया, जिससे जरूरतमंदों की मदद होती है. कोविड और बाढ़ जैसी आपदाओं में भी नाम फाउंडेशन ने राहत दी. नाना खुद गांवों में जाकर परिवारों से मिलते थे और किसानों से आत्महत्या न करने की अपील करते थे.

ये काम उनकी निजी मदद, फिल्मों की कमाई और लोगों के चंदे से चला. नाम फाउंडेशन को महाराष्ट्र में किसान संकट पर लंबे समय तक काम करने वाली एक मुहिम माना जाता है.

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 08 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Nana Petekar
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