ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में भावुक हुईं पत्नी नीलकांति, नम आंखों से दी आखिरी विदाई

Video: नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में भावुक हुईं पत्नी नीलकांति, नम आंखों से दी आखिरी विदाई

नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनके अंतिम संस्कार में पत्नी नीलकांति पाटेकर भावुक नजर आईं. 35 साल से अलग रह रहे नाना और नीलकांति ने कभी तलाक नहीं लिया था.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ. नाना पाटेकर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पुणे के डोंजे गांव में स्थित उनके फार्महाउस 'नानाची वाड़ी' के आसपास किया गया. पत्नी नीलकांति पाटेकर और बेटे मल्हार पाटेकर ने उन्हें मुखाग्नि दी.

अंतिम विदाई के वक्त भावुक हुईं नीलकांति

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटे ने बताया क्यों रात में किया गया अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का रात में क्यों किया गया अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' का 7वें दिन कहर, 'मिर्जापुर द मूवी' का कर दिया सफाया, बनाए साल 2026 के इतने बड़े दो रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का 7वें दिन कहर, 'मिर्जापुर द मूवी' का कर दिया सफाया, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, पत्नी-बेटे ने दी मुखाग्नि
पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, पत्नी-बेटे ने दी मुखाग्नि
बॉलीवुड
'कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज हमारे साथ रहती है', नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन
'कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज साथ रहती है', अमिताभ बच्चन ने किया नाना पाटेकर को याद

35 साल से नाना पाटेकर से अलग रह रहीं पत्नी नीलकांति पाटेकर उनके अंतिम संस्कार में भावुक नजर आईं. पति को आखिरी विदाई देते वक्त उनकी आंखें नम हो गईं. इस दौरान वहां मौजूद लोग उन्हें संभालते दिखे. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नीलकांति अंतिम संस्कार की रस्में निभाती नजर आ रही हैं. नाना पाटेकर और नीलकांति की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है. दोनों पिछले करीब 35 साल से अलग रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ManoranjanKatta (@manoranjankatta)

नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार के दौरान नीलकांति की मौजूदगी ने एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर लोगों का ध्यान खींचा. जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में वो अपने बेटे मल्हार के साथ नजर आईं. पिता को अंतिम विदाई देते हुए मल्हार ने भी अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं. 

35 साल से अलग रह रहे थे नाना और नीलकांति

नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी साल 1978 में हुई थी. हालांकि, शादी के कुछ साल बाद ही दोनों अलग रहने लगे थे. दोनों के बीच दूरियां आने के बावजूद उन्होंने अपने रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म नहीं किया. नाना और नीलकांति के दो बेटे हुए. उनके बड़े बेटे का नाम दुर्वासा था, जिनका महज ढाई साल की उम्र में निधन हो गया था. इसके बाद उनके छोटे बेटे मल्हार का जन्म हुआ. मल्हार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं.

ऐसा रहा नाना पाटेकर का करियर

नाना पाटेकर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी दमदार पहचान बनाई. उन्होंने साल 1978 में फिल्म 'गमन' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'अंकुश', 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'अग्नि साक्षी', 'अपहरण' और 'वेलकम' जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया.

फिल्म 'परिंदा' के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और 'क्रांतिवीर' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. गंभीर किरदारों से लेकर नेगेटिव रोल और कॉमेडी तक, नाना ने हर तरह के किरदार को बखूबी निभाया. मराठी फिल्म 'नटसम्राट' में उनके अभिनय को भी खूब सराहा गया. अभिनय के अलावा उन्होंने फिल्म 'प्रहार: द फाइनल अटैक' से निर्देशन में भी कदम रखा. 

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Neelakanti Patekar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटे ने बताया क्यों रात में किया गया अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का रात में क्यों किया गया अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' का 7वें दिन कहर, 'मिर्जापुर द मूवी' का कर दिया सफाया, बनाए साल 2026 के इतने बड़े दो रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का 7वें दिन कहर, 'मिर्जापुर द मूवी' का कर दिया सफाया, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, पत्नी-बेटे ने दी मुखाग्नि
पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, पत्नी-बेटे ने दी मुखाग्नि
बॉलीवुड
'कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज हमारे साथ रहती है', नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन
'कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज साथ रहती है', अमिताभ बच्चन ने किया नाना पाटेकर को याद
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
विश्व
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
इंडिया
Nagaon Bypoll Result 2026 LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? थोड़ी देर में पहला रुझान
LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? थोड़ी देर में पहला रुझान
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget