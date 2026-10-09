बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ. नाना पाटेकर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पुणे के डोंजे गांव में स्थित उनके फार्महाउस 'नानाची वाड़ी' के आसपास किया गया. पत्नी नीलकांति पाटेकर और बेटे मल्हार पाटेकर ने उन्हें मुखाग्नि दी.

अंतिम विदाई के वक्त भावुक हुईं नीलकांति

35 साल से नाना पाटेकर से अलग रह रहीं पत्नी नीलकांति पाटेकर उनके अंतिम संस्कार में भावुक नजर आईं. पति को आखिरी विदाई देते वक्त उनकी आंखें नम हो गईं. इस दौरान वहां मौजूद लोग उन्हें संभालते दिखे. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नीलकांति अंतिम संस्कार की रस्में निभाती नजर आ रही हैं. नाना पाटेकर और नीलकांति की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है. दोनों पिछले करीब 35 साल से अलग रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया.

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नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार के दौरान नीलकांति की मौजूदगी ने एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर लोगों का ध्यान खींचा. जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में वो अपने बेटे मल्हार के साथ नजर आईं. पिता को अंतिम विदाई देते हुए मल्हार ने भी अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं.

#WATCH | Maharashtra: Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with state honours at his native village, Donje village in Pune Rural. He passed away in Goa today. https://t.co/7UerrCudAt — ANI (@ANI) October 8, 2026

35 साल से अलग रह रहे थे नाना और नीलकांति

नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी साल 1978 में हुई थी. हालांकि, शादी के कुछ साल बाद ही दोनों अलग रहने लगे थे. दोनों के बीच दूरियां आने के बावजूद उन्होंने अपने रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म नहीं किया. नाना और नीलकांति के दो बेटे हुए. उनके बड़े बेटे का नाम दुर्वासा था, जिनका महज ढाई साल की उम्र में निधन हो गया था. इसके बाद उनके छोटे बेटे मल्हार का जन्म हुआ. मल्हार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं.

ऐसा रहा नाना पाटेकर का करियर

नाना पाटेकर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी दमदार पहचान बनाई. उन्होंने साल 1978 में फिल्म 'गमन' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'अंकुश', 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'अग्नि साक्षी', 'अपहरण' और 'वेलकम' जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया.

फिल्म 'परिंदा' के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और 'क्रांतिवीर' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. गंभीर किरदारों से लेकर नेगेटिव रोल और कॉमेडी तक, नाना ने हर तरह के किरदार को बखूबी निभाया. मराठी फिल्म 'नटसम्राट' में उनके अभिनय को भी खूब सराहा गया. अभिनय के अलावा उन्होंने फिल्म 'प्रहार: द फाइनल अटैक' से निर्देशन में भी कदम रखा.