सिनेमा में खूब नाम कमाने के बावजूद नाना पाटेकर काफी डाउन टू अर्थ थे. अपने सादगी भरे अंदाज के अलावा वे देश को सर्वप्रथम रखने वाले देशप्रेम के लिए भी फैंस के दिलों पर राज करते हैं. उन्होंने कई बार भारतीय सैनिकों के लिए फंड भी जुटाए थे.

राष्ट्रप्रेम के मामले में वे सभी एक्टर्स से दो कदम आगे थे क्योंकि उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के वक्त अपने फिल्मी करियर को साइड में रख दिया था और सेना के जवानों के साथ मोर्चे तक पहुंचे थे. इसके लिए उन्हें तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी.

पहले से था सेना से गहरा कनेक्शन

नाना पाटेकर का सेना से जुड़ाव कारगिल युद्ध से कई साल पहले ही शुरू हो गया था. दरअसल, फिल्म 'प्रहार: द फाइनल अटैक' की तैयारी के दौरान उन्होंने मराठा लाइट इन्फैंट्री के साथ करीब तीन साल तक ट्रेनिंग ला दी है. फिल्म में उन्होंने मेजर चौहान का रोल निभाया था. उनके लिए ये अनुभव इसलिए भी खास था क्योंकि उन्होंने खुद इस फिल्म का निर्देशन भी किया था.

इस फिल्म की ट्रेनिंग की वजह से नाना को पहले से अनुभव था कि सैनिकों के तौर-तरीकों क्या होते हैं और उन्हें किन मुश्किल परिस्थितियों में रहना पड़ता है. भारतीय सेना से हुए जुड़ाव की वजह से 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो उनके मन में जवानों के

साथ मोर्चे पर जाने की इच्छा हुई.

कारगिल युद्ध से पहले नाना पाटेकर की कई फिल्में हिट रहीं थीं. इसमें ‘क्रांतिवीर’, ‘परिंदा’, ‘अग्निसाक्षी’ के अलावा और भी कई फिल्में शामिल हैं. उस वक्त तक, उन्हें फिल्मों में किए काम के लिए दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका था. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्मी करियर को प्राथमिकता देने के बजाय कारगिल युद्ध में जाने के बारे में सोचा.

पहली बार में नहीं मिली थी कारगिल जाने की इजाजत

नाना पाटेकर ने पहले सेना के सीनियर अधिकारियों से जवानों के साथ जाने के लिए पूछा, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली. उन्हें बताया गया कि इस तरह की मंजूरी सिर्फ रक्षा मंत्री दे सकते हैं.

इसके बाद नाना ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से संपर्क किया. शुरुआत में उन्होंने भी मना कर दिया था. लेकिन नाना ने उन्हें अपनी सैन्य ट्रेनिंग के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि वह 'प्रहार' की फिल्म की तैयारी के वक्त तीन साल तक सेना के साथ प्रशिक्षण ले चुके हैं इसके बाद उन्हें कारगिल जाने की अनुमति मिली.

कारगिल में करीब 60 दिन रहे नाना

नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कारगिल के दौरान करीब 60 दिन सेना के साथ बिताए थे. वह क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा भी रहे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय जवानों के साथ समय बिताया और कुछ वक्त बेस अस्पताल में भी काम किया.

कारगिल के मुश्किल हालात का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा. नाना ने बताया था कि वह करीब 76 किलो वजन के साथ गए थे और वापस लौटने तक उनका वजन लगभग 56 किलो हो गया था. यानी दो महीने में उनका वजन करीब 20 किलो कम हो गया था.

पर्दे पर भी निभाए हैं देशभक्ति के किरदार

नाना पाटेकर ने फिल्मों में भी भारतीय सेना और देशप्रेम से जुड़े कई रोल्स किए हैं. 1991 की 'प्रहार' में उन्होंने मेजर चौहान का किरदार निभाया था. इस फिल्म के लिए उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी, वो पर्दे पर की गई एक्टिंग में साफ झलक रही थी.

1999 की फिल्म 'कोहराम' में उन्होंने मेजर अजीत आर्या का रोल किया था. फिल्म में उनका किरदार एक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर का था. इसके अलावा उन्होंने 1993 की ‘तिरंगा’ फिल्म में इंस्पेक्टर शिव प्रताप सिंह का, ‘क्रांतिवीर’ में प्रताप नारायण तिलक का और ‘यशवंत’ में यशवंत लोहार का रोल किया था.