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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमौत से 3 दिन पहले बेहद खुश थे नाना पाटेकर, नाचते-गाते वीडियो वायरल

मौत से 3 दिन पहले बेहद खुश थे नाना पाटेकर, नाचते-गाते वीडियो वायरल

मौत से पिछले संडे को नाना पाटेकर गोवा के पानाजी के एक इवेंट में ‘शमेल’ बजाते और 'देखणी' नृत्य करते दिख रहे थे. उस वक्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 08 Oct 2026 07:39 PM (IST)
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नाना पाटेकर अपनी मौत से सिर्फ तीन दिन पहले से जिस तरह गा और बजा रहे थे, उन्हें देखकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनका आखिरी वक्त इतना करीब है. अब उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो गोवा के पानाजी में हुए एक कार्यक्रम का है. वीडियो में नाना पाटेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं. वो स्थानीय कलाकारों के साथ संगीत और डांस का मजे लेते दिख रहे हैं.

नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को गोवा में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पूणे ले जाया जा रहा है.

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स्थानीय कलाकारों के साथ जमकर मस्ती की

वायरल वीडियो में नाना पाटेकर सफेद कुर्ता-पजामा पहने, गमछे के साथ नजर आ रहे हैं. वह कलाकारों के गायन को देखते हुए तालियां बजाते हैं और इसके बाद खुद ही इंस्ट्रूमेंट लेकर गाने-बजाने लगे. उन्होंने ‘शमेल’ उठाया और स्थानीय कोंकणी कलाकारों के साथ बजाने की कोशिश करने लगे. शमेल एक तरह का ट्रैडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो मुख्य रूप से गाने की लय और ताल से जुड़ा होता है.  इसका इस्तेमाल गोवा के लोक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों में किया जाता है.

उन्होंने इसके माध्यम से स्थानीय कलाकारों की लय में लय मिलाने का प्रयास किया. उन्हें स्थानीय कलाकारों के साथ ‘देखणी’ लोकनृत्य का आनंद लेते हुए भी देखा गया. इस वीडियो में भी उनकी सादगी और सरल व्यवहार नजर आ रहा है. वो काफी उत्साह में दिख रहे हैं और कलाकारों के साथ उनका अपनापन भीसाफ दिखाई दे रहा है.

थिएटर को लेकर भी कही थी अपनी बात

इस कार्यक्रम के दौरान नाना पाटेकर ने थिएटर के प्रति अपने लगाव के बारे में भी बात की थी. उन्होंने बताया था, ‘मैं अपने शुरुआती दिनों से ही थिएटर से जुड़ा रहा हूं और आगे भी नाटक करते रहना चाहते हूं.’ नाना पाटेकर का यह वीडियो अब उनके फैंस को काफी इमोशनल कर रहा है.

इसके अलावा उन्होंने जीवन की अनिश्चितत के बारे में भी बात की थी. उन्होंने कहा था, ‘एक दिन सबको मरना ही है, मुझे नहीं पता मैं कल रहूंगा या नहीं.’ उनकी मौत के बाद उनका ये बयान भी चर्चा में है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 08 Oct 2026 07:39 PM (IST)
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