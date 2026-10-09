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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर की आखिरी 5 फिल्में, 'शक्ति शालिनी' से 'ईठा' तक जानें कब होंगी रिलीज

नाना पाटेकर की आखिरी 5 फिल्में, 'शक्ति शालिनी' से 'ईठा' तक जानें कब होंगी रिलीज

दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहें. उनके पास कई फिल्में लाइन-अप थी. 'शक्ति शालिनी' से लेकर 'ईठा' तक वो पांच फिल्म में नजर आएंगे. आइए जानते हैं ये फिल्म कब रिलीज होगीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. 8 अक्टूबर को गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया. उसी दिन पुणे स्थित उनके फार्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां उनके परिवार, दोस्तों, राजनेताओं और कलाकारों की शामिल हुए.

बता दें एक्टर फिल्मों में एक्टिव थे और उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली थीं. उनकी रिलीज हुई आखिरी फिल्म 'द कन्फेशन ऑफ मैरी' थी, जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था. नाना की आने वाली फिल्मों में 'शक्ति शालिनी', 'ईठा', 'वेदांतम' और 'कुकु की कुंडली' जैसी हिंदी फिल्में शामिल हैं. 

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'शक्ति शालिनी'
आदित्य सरपोतदार की डायरेक्ट की हुई 'शक्ति शालिनी' मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, जिसमें अनीत पड्डा लीड रोल में हैं. फिल्म में नाना पाटेकर एक ऐसे तांत्रिक का रोल निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी शक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शालिनी नाम की एक आम महिला की रक्षा करती है. इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में सरपोतदार ने बताया कि उन्होंने नाना पाटेकर से उनके निधन से कुछ दिन पहले ही बात की थी और वो फिल्म का फाइनल एडिट देखने और डबिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे.'

नाना पाटेकर की आखिरी 5 फिल्में, 'शक्ति शालिनी' से 'ईठा' तक जानें कब होंगी रिलीज

'ईठा'
लक्ष्मण उतेकर की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'ईठा', मराठी लोक कलाकार और लावणी परफॉर्मर विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित एक बायोपिक है. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल प्ले कर रही हैं और फिल्म का टीजर कुछ महीने पहले ही रिलीज किया गया था. फिल्म में नाना पाटेकर भी नजर आएंगे. हालांकि, उनके रोल के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. रणदीप हुड्डा और अनंत जोशी भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं. ईठा इस साल 4 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

'वेदांतम'
राजेश्वर पांडे राज के निर्देशन में बनी फिल्म 'वेदांतम' में नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, संदीप धर और मुकेश तिवारी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म अभी बन रही है और मेकर्स ने इसकी कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

'कू कू की कुंडली'
शरण शर्मा के निर्देशन में बनी और वामिका गब्बी, भुवन बाम और नाना पाटेकर स्टारर फिल्म 'कू कू की कुंडली' एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें कुंडली से जुड़ी एक गड़बड़ी के कारण कपल और उनके परिवारों की जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है. फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 09 Oct 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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