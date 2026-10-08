नाना पाटेकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. दिग्गज अभिनेता की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है. वहीं एक्टर ने मौत से पहले अपने एक दोस्त को मैसेज भेजकर बताया था कि उन्हें सीने में तेज दर्ज हो रहा है. नाना के आखिरी घंटों की पूरी कहानी डॉक्टर ने बताई है.

दरअसल मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को सुबह करीब 4:20 बजे मृत अवस्था (ब्रॉट डेड) में अस्पताल लाया गया था. अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए सीपीआर (CPR) देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

रात में सीने में दर्द की शिकायत

डॉ. सालकर के अनुसार, नाना पाटेकर ने तड़के करीब 2:30 बजे अपने एक मित्र को संदेश भेजकर अस्वस्थ होने और बाईं ओर दर्द महसूस होने की बात कही थी. रात का समय होने के कारण उनके मित्र को यह संदेश समय पर नहीं मिल सका. सुबह करीब 4:00 बजे जब मित्र उनके आवास पर पहुंचे, तब नाना पाटेकर सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहे थे और पसीने से तरबतर थे. इसके बाद उनके केयरटेकर अस्पताल से एम्बुलेंस लेकर पहुंचे. एम्बुलेंस पहुंचने तक वे पूरी तरह से अचेत हो चुके थे; घर से ही उन्हें सीपीआर देते हुए अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

पोस्टमार्टम के लिए शव गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया

डॉ. सालकर ने स्पष्ट किया कि अस्पताल लाते समय उनकी मौत हो चुकी थी और मृत्यु का सटीक कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए नियमों के तहत मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है. पुलिस की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC) शिफ्ट कर दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.

उन्होंने यह भी बताया कि नाना पाटेकर पहले कभी मरीज के तौर पर इस अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे, इसलिए उनके पिछले मेडिकल इतिहास की जानकारी अस्पताल के पास नहीं है. उनके परिवार को इस घटना की सूचना दे दी गई है.