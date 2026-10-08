बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने साढ़े चार दशक तक फिल्मी दुनिया में काम किया और फैंस का दिल अपने कई यादगार किरदारों से जीता. उन्होंने अपने किरदारों से बेहद गंभीरता भी दिखाई तो कभी कॉमेडी किरदार से फैंस को हंसाया भी. हालांकि अब वो हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं. गुरुवार सुबह अभिनेता का उनके गोवा स्थित घर पर निधन हो गया.

नाना पाटेकर के निधन से हर कोई स्तब्ध और सदमे में हैं. वो न सिर्फ एक उम्दा कलाकार थे, बल्कि उनकी चर्चा उनकी विनम्रता, डाउन टू अर्थ नेचर और सादे लाइफस्टाइल के लिए भी होती थी. हालांकि वो एक बड़े विवाद का भी हिस्सा रहे. एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने उन पर बदसलूकी और यौन उत्पीड़न का लगाया लाया था. लेकिन, नाना ने इन आरोपों को खारिज किया था. आइए जानतें है कि तनुश्री और नाना के विवाद में शुरू से लेकर अंत तक आखिर क्या हुआ और आखिर मामले में पुलिस की जांच में क्या सामने निकलर आया?

2018 में तनुश्री ने लगाए थे नाना पर पर संगीन आरोप

तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर ने साल 2008 में फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' में साथ काम किया था. 10 साल बाद साल 2018 में मीटू अभियान के दौरान एक बातचीत में तनुश्री ने दिवंगत एक्टर पर गंभीर और संगीन आरोप लगाकर न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि देशभर में बवाल मचा दिया था.

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न और बदसलूकी जैसे आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि हॉर्न ओके प्लीज फिल्म में एक गाना उन्हें अकेले शूट करना था, लेकिन शूट के वक्त अचानक से नाना उस गाने के लिए आ गए. उन्होंने कहा था स्क्रिप्ट में न होने के बावजूद वो जबरदस्ती गाने में आए थे.

सेट पर मचा हड़कंप

एक्ट्रेस ने कहा था कि नाना ने उन्हें डांस स्टेप सिखाने के बहाने गलत तरीके से छुआ था जिससे वो अनकम्फर्टेबल हो गई थी. एक्ट्रेस के मुताबिक जब उन्होंने नाना की हरकतों का विरोध किया था तो सेट पर हंगामा मच गया था और अभिनेत्री सेट छोड़कर वैनिटी वैन में चली गई थीं.

मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए, जहर दिया गया

एक्ट्रेस ने बताया था कि सेट के बाहर उनके साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने गलत हरकते करते हुए उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की थी. वहीं साल 2022 में कनेक्ट एफएम कनाडा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब मैं उज्जैन में थी तो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया. हड्डियां टूट गई और मेरा खूब बहने लगा.

वहीं उन्होंने ये भी बताया था कि एक बार उनके घर पर एक कामवाली को भेजा गया था जिसने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी. एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था कि मीटू अभियान में नाना पर आरोप लगाने के बाद उन्हें बॉलीवुड माफिया लगातार परेशान कर रहे थे.

नाना और इन लोगों के खिलाफ हुई थी एफआईआर

साल 2018 में मीटू अभियान में आरोप लगाने के बाद नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और मेकर्स के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज हुई थी.

नाना ने आरोपों को बताया था झूठा, तनुश्री को भेजा नोटिस

नाना ने तनुश्री के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया था. मीडिया से बात करते हुए अभिनेता ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे पर इतना गंदा आरोप क्यों लगाया था? मैं इंडस्ट्री में 35 सालों से हूं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ. मुझे बहुत गंदा लग रहा है. बाद में नाना पाटेकर ने अपने वकील की मदद से सितंबर 2018 में एक्ट्रेस को कानूनी नोटिस भेजा था.

2019 में आई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट

तनुश्री और नाना के मामले की जांच कर रही पुलिस ने साल 2019 में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी. अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में 'बी समरी' रिपोर्ट में नाना के खिलाफ सबूत न मिलने की बात कही गई थी. इस रिपोर्ट पर एक्ट्रेस ने अपना गुस्सा जाहिर किया था.

2025 में खत्म हो गया मामला, नाना को मिली क्लीन चिट

चाहे 2019 में ही नाना के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने को लेकर रिपोर्ट पेश कर दी गई थी, लेकिन फिर भी इस मामले में बड़ा फैसला आने में 6 साल का वक्त लग गया था. मार्च 2025 में अदालत ने इस मामले को सबूत ना मिलने के चलते खत्म कर दिया था और नाना को क्लीन चिट दे दी गई थी.