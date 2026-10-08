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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर की 15 दिन पहले शेखर सुमन से हुई थी फोन पर बात, जानें क्या हुई थी बातचीत

नाना पाटेकर की 15 दिन पहले शेखर सुमन से हुई थी फोन पर बात, जानें क्या हुई थी बातचीत

नाना पाटेकर के अचानक निधन से हर कोई स्तब्ध है. इस बीच शेखर सुमन ने उनकी आखिरी बातचीत को याद करते हुए बताया कि करीब 15 दिन पहले दोनों की फोन पर बात हुई थी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस सदमे में हैं. 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर ने 8 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह दिया. गोवा स्थित उनके घर पर उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन करीब 45 मिनट तक CPR दिए जाने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

हाल ही में ABP न्यूज से बातचीत में बॉलीवुड एक्टर और होस्ट शेखर सुमन ने खुलासा किया कि निधन से करीब 15 दिन पहले उनकी नाना पाटेकर से फोन पर बातचीत हुई थी. शेखर ने बताया कि वो नाना के लगातार संपर्क में थे. उस वक्त दोनों के बीच हुई इस बातचीत का अंदाजा शायद किसी को नहीं था कि ये नाना पाटेकर की जिंदगी के आखिरी दिनों की एक याद बन जाएगी.

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क्या हुई थी शेखर सुमन और नाना पाटेकर के बीच बातचीत?

शेखर सुमन ने कहा, 'सुबह ये खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ. अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है. मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी लगातार नाना जी से बात हो रही थी. वो मुझे फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे. उन्होंने मुझे 15 दिन पहले फोन किया था और कहा था कि वो मेरा शो देखते हैं. उन्होंने करीब आधे घंटे तक मेरे शो की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही मेरे शो में आएंगे. उन्होंने कहा था कि गणेश चतुर्थी के बाद आएंगे. उनका गोवा में एक शूट था, जिसे पूरा करके तुरंत आने की बात कही थी. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'नाना पाटेकर ने मुझे बताया था कि उन्होंने मुंबई छोड़ दी है और पुणे में रहते हैं और किसान बन गए हैं. मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है और शायद मैं इस बात पर यकीन भी नहीं कर पाऊंगा. ये बहुत बड़ा नुकसान है.'

नाना पाटेकर के पसंदीदा किरदार के बारे में पूछे जाने पर शेखर सुमन ने कहा, 'उनके बहुत सारे किरदार मेरे फेवरेट हैं. 'तिरंगा' और 'परिंदा' में उन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय किया. उनकी सच्चाई, ईमानदारी और बेबाकी के साथ-साथ काम के प्रति उनका समर्पण मुझे बहुत इंप्रेस करता था.'

'वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे...'

शेखर सुमन ने आगे कहा, 'इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को स्टार नहीं माना. वो हमेशा साधारण कुर्ता, गमछा और चप्पल पहनकर रहते थे. हम हमेशा नाना को सुनना चाहते थे. लोग उनसे डरते भी थे, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे. सेट पर भी वो लोगों को खरी-खरी सुना देते थे. वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे.'

नाना पाटेकर ने इन फिल्मों में किया काम

नाना पाटेकर ने अपने लंबे करियर में अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज से खास पहचान बनाई. उन्होंने 1978 में फिल्म 'गमन' से बॉलीवुड में कदम रखा और इसके बाद 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'अग्निसाक्षी', 'अब तक छप्पन' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए. 'क्रांतिवीर' के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिला. फिल्मों के साथ-साथ नाना थिएटर से भी जुड़े रहे और बतौर डायरेक्टर 'प्रहार: द फाइनल अटैक' जैसी फिल्म बनाई.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 08 Oct 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Shekhar Suman Nana Patekar
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