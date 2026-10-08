नाना पाटेकर की 292% प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म, जिसका हॉलीवुड में बना था रीमेक

नेशनल अवॉर्ड विनर नाना पाटेकर की निधन ने सभी को हैरान कर दिया. बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है. हर कोई एक्टर के निधन पर शोक जता रहा है. उनके निधन पर पीएम मोदी तक ने दुख जताया. इस दुख की घड़ी में सेलेब्स ने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई. एक्टर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी.

नाना पाटेकर के करियर की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसका रीमेक हॉलीवुड तक में बना था लेकिन उसका हिंदी रीमेक भी तमिल फिल्म का था. इसके लिए मूवी के लिए एक्टर को उनका पहला नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. चलिए बताते हैं नाना पाटेकर की उस फिल्म के बारे में.

नाना पाटेकर की फिल्म का हॉलीवुड में बना था रीमेक

दरअसल, नाना पाटेकर की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं उसका टाइटल 'परिंदा' है. इस 1989 में विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया था. ये बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, जिसमें अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर को खुले तौर पर दिखाया गया था. इसमें अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकरों ने भी अहम रोल प्ले किया था. फिल्म में नाना पाटेकर ने अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल प्ले किया था और इसके लिए उन्होंने काफी सराहना मिली थी.

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1990 में इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को अकादमी अवॉर्ड भी मिला था. उन्हें बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म का अवॉर्ड दिया गया था. वहीं, नाना ने इस फिल्म की वजह से ही अपना पहला नेशनल अवॉर्ड भी जीता था. विधु विनोद चोपड़ा ने तब और भी हैरान कर दिया था कि उन्होंने जब इसका हॉलीवुड रीमेक का ऐलान किया था. इसमें हॉलीवुड स्टार्स को कास्ट भी किया था.



नाना पाटेकर की फिल्म ने कमाया 292% प्रॉफिट

इसके अलावा अगर नाना पाटेकर की फिल्म 'परिंदा' के बॉक्स ऑफिस और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्टे्स के अनुसार, फिल्म का बजट 2.32 करोड़ था. जबकि फिल्म की पहले दिन की कमाई 12 लाख बताई जाती है. वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 9.10 करोड़ रिपोर्ट किया जाता है. ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक रहीं. फिल्म के बजट और कमाई के लिहाज से इसने करीब 292.24% प्रॉफिट कमा लिया था.