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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर की 292% प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म, जिसका हॉलीवुड में बना था रीमेक

नाना पाटेकर की 292% प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म, जिसका हॉलीवुड में बना था रीमेक

Nana Patekar Movie Box office: नाना पाटेकर की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसका हॉलीवुड में रीमेक बना था. एक्टर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल ही मचा दिया था.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Oct 2026 05:04 PM (IST)
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नेशनल अवॉर्ड विनर नाना पाटेकर की निधन ने सभी को हैरान कर दिया. बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है. हर कोई एक्टर के निधन पर शोक जता रहा है. उनके निधन पर पीएम मोदी तक ने दुख जताया. इस दुख की घड़ी में सेलेब्स ने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई. एक्टर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी.

नाना पाटेकर के करियर की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसका रीमेक हॉलीवुड तक में बना था लेकिन उसका हिंदी रीमेक भी तमिल फिल्म का था. इसके लिए मूवी के लिए एक्टर को उनका पहला नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. चलिए बताते हैं नाना पाटेकर की उस फिल्म के बारे में.

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नाना पाटेकर की फिल्म का हॉलीवुड में बना था रीमेक

दरअसल, नाना पाटेकर की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं उसका टाइटल 'परिंदा' है. इस 1989 में विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया था. ये बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, जिसमें अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर को खुले तौर पर दिखाया गया था. इसमें अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकरों ने भी अहम रोल प्ले किया था. फिल्म में नाना पाटेकर ने अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल प्ले किया था और इसके लिए उन्होंने काफी सराहना मिली थी. 

यह भी पढ़ें: किस धर्म को मानते थे नाना पाटेकर? जवाब सुनकर आप भी करेंगे सैल्यूट

1990 में इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को अकादमी अवॉर्ड भी मिला था. उन्हें बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म का अवॉर्ड दिया गया था. वहीं, नाना ने इस फिल्म की वजह से ही अपना पहला नेशनल अवॉर्ड भी जीता था. विधु विनोद चोपड़ा ने तब और भी हैरान कर दिया था कि उन्होंने जब इसका हॉलीवुड रीमेक का ऐलान किया था. इसमें हॉलीवुड स्टार्स को कास्ट भी किया था.  
    
नाना पाटेकर की फिल्म ने कमाया 292% प्रॉफिट

इसके अलावा अगर नाना पाटेकर की फिल्म 'परिंदा' के बॉक्स ऑफिस और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्टे्स के अनुसार, फिल्म का बजट 2.32 करोड़ था. जबकि फिल्म की पहले दिन की कमाई 12 लाख बताई जाती है. वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 9.10 करोड़ रिपोर्ट किया जाता है. ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक रहीं. फिल्म के बजट और कमाई के लिहाज से इसने करीब 292.24% प्रॉफिट कमा लिया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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