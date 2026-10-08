नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म होगी 'शक्ति शालिनी'? डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार हुए इमोशनल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हो गया. नाना के निधन की खबर से उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. करीब पांच दशक के अपने करियर में नाना ने लगभग 90 फिल्मों में काम किया और अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई.

साल 2026 में भी नाना पाटेकर को कई प्रोजेक्ट्स में देखा गया. अब उनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. नाना को आखिरी बार पर्दे पर देखना उनके फैंस के लिए काफी इमोशनल होने वाला है. चलिए जानते हैं उनकी आखिरी फिल्म कौन-सी होगी.

'शक्ति शालिनी' होगी नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म

नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म 'शक्ति शालिनी' हो सकती है. उन्हें आखिरी बार पर्दे पर देखना उनके फैंस के लिए यकीनन इमोशनल पल होगा. ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है और इसे आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में नाना पाटेकर के अलावा अनीत पड्डा और विशाल जेठवा लीड रोल में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी 'शक्ति शालिनी'?

'शक्ति शालिनी' की शूटिंग पूरी हो चुकी है और नाना पाटेकर अपने हिस्से की शूटिंग पहले ही पूरी कर चुके हैं. ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज टाल दी है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म अब जनवरी 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. हालांकि, मेकर्स ने अभी इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है.

'शक्ति शालिनी' के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार हुए इमोशनल

नाना पाटेकर के निधन से 'शक्ति शालिनी' के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार भी सदमे में हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर नाना की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो झूले पर बैठे नजर आ रहे हैं. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मुझे उनकी वो तस्वीर याद है जो मैंने पुणे में उनके फार्महाउस पर ली थी. उन्होंने खुद ही पेड़ पर झूला बांधा था और पूरी तरह बेफिक्र होकर उस पल का मजा ले रहे थे. मैं उन्हें इसी रूप में याद रखना चाहूंगा- जिंदादिली, उत्सुकता और बच्चों जैसी अद्भुत भावना से भरे हुए. नाना काका, आपकी आत्मा को शांति मिले.'

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आखिरी बार इन प्रोजेक्ट्स में नजर आए नाना पाटेकर

साल 2026 में नाना पाटेकर की पहली रिलीज फिल्म 'ओ' रोमियो' थी. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर इस फिल्म में नाना का रोल छोटा था, लेकिन कहानी के लिए अहम था. फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने पसंद किया.

इसके बाद नाना पाटेकर फिल्म 'सूबेदार' में नजर आए, जिसमें अनिल कपूर लीड रोल में थे. इस फिल्म में नाना ने कैमियो किया था. 'सूबेदार' का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ था.

नाना का तीसरा प्रोजेक्ट वेब सीरीज 'संकल्प' था, जिसे प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया था. ये सीरीज अमेजन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई थी.