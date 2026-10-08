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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक रोल के लिए 1 करोड़ फीस मांगने वाले पहले कैरेक्टर एक्टर थे नाना पाटेकर, मेकर्स के उड़ गए थे होश

एक रोल के लिए 1 करोड़ फीस मांगने वाले पहले कैरेक्टर एक्टर थे नाना पाटेकर, मेकर्स के उड़ गए थे होश

नाना पाटेकर अपने बेबाक अंदाज और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते थे. वो बॉलीवुड के पहले ऐसे कैरेक्टर एक्टर थे, जिन्होंने एक रोल के लिए मेकर्स से 1 करोड़ रुपये की फीस मांगी थी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 11:12 AM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं हैं. 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. 8 अक्टूबर की सुबह गोवा स्थित उनके घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. नाना पाटेकर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर नाना पाटेकर ने फिल्मों में कई ऐसे किरदार निभाए, जिन्हें आज भी याद किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाना पाटेकर उन शुरुआती कैरेक्टर एक्टर्स में शामिल थे, जिन्होंने एक रोल के लिए 1 करोड़ रुपये की फीस मांगी थी? 

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परेश रावल ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

दरअसल, नाना पाटेकर की फीस से जुड़ा ये किस्सा अभिनेता परेश रावल ने शेयर किया था. द लल्लनटॉप के साथ बातचीत में परेश रावल ने बताया कि नाना पाटेकर हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे कैरेक्टर एक्टर थे, जिन्होंने किसी रोल के लिए 1 करोड़ रुपये की फीस मांगी थी.

खास बात ये थी कि उस समय बड़े-बड़े लीड एक्टर्स भी इतनी रकम मांगने से हिचकते थे. हालांकि, खास बात ये है कि नाना ने सिर्फ 1 करोड़ रुपये की फीस मांगी ही नहीं, बल्कि उन्हें ये रकम मिली भी थी. उनकी फीस की ये रकम उस दौर में इतनी बड़ी थी कि मेकर्स भी हैरान रह गए थे. नाना पाटेकर की इस मांग ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया था.

 
 
 
 
 
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'पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी...'

परेश रावल ने नाना पाटेकर की तारीफ करते हुए कहा था, 'आर्टिस्ट कौम थोड़ी टेढ़ी होती है. कंधे पर हाथ रखकर बोल दोगे तो एक रुपये में काम कर देगी, अगर उसे नहीं करना है तो तुम 10 करोड़ भी लगाओ, तो नहीं करेगी. नाना पाटेकर करता था ना यार. वो पहले कैरेक्टर आर्टिस्ट है, जिसने एक रोल के लिए 1 करोड़ रुपये की फीस मांगी थी. वो बाप है सबका. वो अलग ही है. वो अलग ही मिट्टी है. पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी. बड़े-बड़े हीरो इतनी फीस नहीं मांगते थे.'

नाना पाटेकर और परेश रावल ने इन फिल्मों में किया काम

नाना पाटेकर और परेश रावल ने कई फिल्मों में साथ काम किया था. दोनों 'क्रांतिवीर', 'आंच', 'वेलकम', 'वेलकम बैक' और 'गुलाम-ए-मुस्तफा' जैसी फिल्मों में साथ नजर आए. पर्दे पर दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. बता दें कि नाना पाटेकर ने 1978 में 'गमन' से फिल्मों में कदम रखा और आगे चलकर 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'अग्निसाक्षी', 'अब तक छप्पन' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में नजर आए.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 08 Oct 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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