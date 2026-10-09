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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर की मौत में पुलिस ने दर्ज किया अननेचुरल डेथ का केस, BNSS धारा 194 के तहत जांच शुरू

नाना पाटेकर की मौत में पुलिस ने दर्ज किया अननेचुरल डेथ का केस, BNSS धारा 194 के तहत जांच शुरू

अभिनेता नाना पाटेकर की गोवा में मौत के मामले में पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने BNSS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 09 Oct 2026 08:48 AM (IST)
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अभिनेता नाना पाटेकर की गोवा में मौत के मामले में पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने BNSS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. डॉक्टरों के अनुसार, नाना पाटेकर को जब अस्पताल लाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी.

नियम के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया जाता है, तो अस्पताल प्रशासन को पुलिस को सूचित करना होता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे 'मेडिको-लीगल केस' (MLC) और अननेचुरल डेथ के रूप में दर्ज कर पोस्टमॉर्टम कराया जाता है.

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डॉक्टरों के मुताबिक, नाना पाटेकर की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट हो सकती है. बताया जा रहा है कि उन्हें पहले से दिल से जुड़ी परेशानी थी और उनकी दवाइयां भी चल रही थीं. हालांकि, मौत की असली वजह का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. इसके लिए गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC) में पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा.

पुलिस कर रही मामले की जांच

इसके अलावा, परिवार के सदस्यों और मामले से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके. फिलहाल पुलिस नाना पाटेकर की मौत की वजह जानने के लिए जांच कर रही है. अगर जांच में मौत प्राकृतिक पाई जाती है, तो केस बंद किया जा सकता है. वहीं, अगर कुछ गलत होने का शक होता है, तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर

बता दें कि नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में हुआ. उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ. नाना पाटेकर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पुणे के डोंजे गांव में स्थित उनके फार्महाउस 'नानाची वाड़ी' के आसपास किया गया. पत्नी नीलकांति पाटेकर और बेटे मल्हार पाटेकर ने उन्हें मुखाग्नि दी.

 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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