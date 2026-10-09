अभिनेता नाना पाटेकर की गोवा में मौत के मामले में पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने BNSS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. डॉक्टरों के अनुसार, नाना पाटेकर को जब अस्पताल लाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी.

नियम के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया जाता है, तो अस्पताल प्रशासन को पुलिस को सूचित करना होता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे 'मेडिको-लीगल केस' (MLC) और अननेचुरल डेथ के रूप में दर्ज कर पोस्टमॉर्टम कराया जाता है.

डॉक्टरों के मुताबिक, नाना पाटेकर की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट हो सकती है. बताया जा रहा है कि उन्हें पहले से दिल से जुड़ी परेशानी थी और उनकी दवाइयां भी चल रही थीं. हालांकि, मौत की असली वजह का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. इसके लिए गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC) में पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा.

Goa Police have registered a medico-legal Unnatural Death (UD) case in connection with the death of veteran actor Nana Patekar. The case has been registered under Section 194 of the BNSS, with PSI Nitin Naik conducting the inquiry. Nana Patekar was brought to Manipal Hospital from his residence in Dona Paula and was declared brought dead by doctors. As part of the inquiry, police will conduct an inquest, arrange a post-mortem at GMC and record statements of family members and other relevant persons to establish the cause of death. At present, police are investigating the circumstances and cause of death. If the death is found to be natural, the case may be closed accordingly. If any foul play or other suspicious circumstances emerge, further legal action may follow. — IANS (@ians_india) October 8, 2026

पुलिस कर रही मामले की जांच

इसके अलावा, परिवार के सदस्यों और मामले से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके. फिलहाल पुलिस नाना पाटेकर की मौत की वजह जानने के लिए जांच कर रही है. अगर जांच में मौत प्राकृतिक पाई जाती है, तो केस बंद किया जा सकता है. वहीं, अगर कुछ गलत होने का शक होता है, तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर

बता दें कि नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में हुआ. उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ. नाना पाटेकर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पुणे के डोंजे गांव में स्थित उनके फार्महाउस 'नानाची वाड़ी' के आसपास किया गया. पत्नी नीलकांति पाटेकर और बेटे मल्हार पाटेकर ने उन्हें मुखाग्नि दी.