बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार, 8 अक्टूबर की सुबह गोवा में निधन हो गया. नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे लाया जा चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रात 9 से 10 बजे तक पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

उनके अंतिम संस्कार में देश के कई बड़े नेता, बॉलीवुड की फिल्मी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. ऐसे में पुणे प्रशासन कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है और संभावित ट्रैफिक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है.

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार खड़कवासला के पास स्थित उनके डोनाजे फार्महाउस पर रात 9 बजे से 10 बजे के बीच किए जाने की संभावना है.

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ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम

'पुणे मिरर' के अनुसार, नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. वहीं वीवीआईपी भी शामिल हो रहे हैं. ऐसे में ट्रैफिक अधिकारियों ने सिंहगढ़ रोड कॉरिडोर पर पूरी तैयारी में लगा है. यहां पर पहले से ही पीक ऑवर्स में भारी जाम रहता है.

ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अंतिम यात्रा के दौरान आम वाहनों की आवाजाही ज्यादा प्रभावित न हो.

रिपोर्ट के मुताबिक वीआईपी वाहनों के लिए एक अलग रूट तैयार किया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त ट्रैफिक को संभालने के लिए संभावित डायवर्जन पर भी काम चल रहा है.

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कैसे हुआ नाना पाटेकर का निधन?

मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक नाना पाटेकर का निधन आज सुबह 5:20 बजे हुआ. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. बीती रात 2.30 बजे उन्हें दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने अपने दोस्तों को मैसेज किया था.

4 बजे तक वो लोग वहां पहुंचे तक तक नाना पाटेकर की हालत खराब हो चुकी थी, वो बेहोश हो रहे थे.

अस्पताल लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की लगभग 45 मिनट तक कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई.

मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने बताया, 'लगातार 45 मिनट तक CPR देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका'

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नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड स्तब्ध है. सारे बड़े इवेंट कैंसिल कर दिए गए हैं. शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, अक्षय कुमार सहित पूरे बॉलीवुड ने अपना दुख जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिाय पर अपना शोक जताया है.

नाना पाटेकर के बारे में

नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड-जंजीरा में एक साधारण परिवार में हुआ था. आर्थिक तंगहाली के चलते नाना को बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरु कर दिया था. उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से पढ़ाई पूरी की. मुंबई के संघर्ष के शुरुआती दिनों में उन्होंने विज्ञापन और अन्य छोटे-मोटे काम करके जीवन यापन किया, लेकिन थिएटर से कभी नाता नहीं तोड़ा.

नाना पाटेकर का परिवार

साल 1978 में नाना पाटेकर का विवाह नीलकांति पाटेकर से हुआ. उनके संघर्ष के बेहद कठिन दौर में नीलकांति ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया. दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम मल्हार पाटेकर है. हालांकि, वक्त के साथ दोनों की राहें जुदा हो गईं और वे अलग रहने लगे. तमाम शोहरत के बावजूद नाना ने हमेशा अपने पारिवारिक और निजी जीवन को लाइमलाइट और सार्वजनिक चर्चाओं से दूर ही रखा.

नाना पाटेकर का फिल्मी करियर

नाना पाटेकर के फिल्मी सफर की शुरुआत 1978 में मुजफ्फर अली की फिल्म ‘गमन’ से हुई. इसके बाद 1986 में आई ‘अंकुश’ से उन्हें पहचान मिली. 1987 की ‘प्रतिघात’ और 1988 में मीरा नायर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित फिल्म ‘सलाम बॉम्बे’ में उनके अभिनय को खासी पहचान मिली.

उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ 1989 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ‘परिंदा’ साबित हुई. इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए ‘अन्ना सेठ’ के खौफनाक किरदार ने भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया.





इस ऐतिहासिक अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार दोनों से नवाजा गया.

नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी करियर में करीब 60–65 फिल्मों में काम किया है. बेहतरीन एक्टिंग के लिए नाना पाटेकर को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है.