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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर को अंतिम विदाई: पुणे पहुंचा पार्थिव शरीर, रात 9 बजे तक अंतिम संस्कार, सिंहगढ़ रोड पर ट्रैफिक एडवाइजरी

नाना पाटेकर को अंतिम विदाई: पुणे पहुंचा पार्थिव शरीर, रात 9 बजे तक अंतिम संस्कार, सिंहगढ़ रोड पर ट्रैफिक एडवाइजरी

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार आज रात 10 बजे तक उनके पुणे स्थिल डोनाजे फार्महाउस किया जाएगा. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस पुख्ता इंतजाम कर रही है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 08 Oct 2026 07:12 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार, 8 अक्टूबर की सुबह गोवा में निधन हो गया. नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे लाया जा चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रात 9 से 10 बजे तक पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

उनके अंतिम संस्कार में देश के कई बड़े नेता, बॉलीवुड की फिल्मी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. ऐसे में पुणे प्रशासन कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है और संभावित ट्रैफिक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है.

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नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार खड़कवासला के पास स्थित उनके डोनाजे फार्महाउस पर रात 9 बजे से 10 बजे के बीच किए जाने की संभावना है.

पढ़ें- नाना पाटेकर के निधन से सदमे में परिवार, फूट-फूटकर रोया बेटा

ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम

'पुणे मिरर' के अनुसार, नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. वहीं वीवीआईपी भी शामिल हो रहे हैं. ऐसे में ट्रैफिक अधिकारियों ने सिंहगढ़ रोड कॉरिडोर पर पूरी तैयारी में लगा है. यहां पर पहले से ही पीक ऑवर्स में भारी जाम रहता है.

ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अंतिम यात्रा के दौरान आम वाहनों की आवाजाही ज्यादा प्रभावित न हो. 

रिपोर्ट के मुताबिक वीआईपी वाहनों के लिए एक अलग रूट तैयार किया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त ट्रैफिक को संभालने के लिए संभावित डायवर्जन पर भी काम चल रहा है.

यह भी पढ़ें- किस धर्म को मानते थे नाना पाटेकर?

कैसे हुआ नाना पाटेकर का निधन? 

मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक नाना पाटेकर का निधन आज सुबह 5:20 बजे हुआ. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. बीती रात 2.30 बजे उन्हें दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने अपने दोस्तों को मैसेज किया था.

4 बजे तक वो लोग वहां पहुंचे तक तक नाना पाटेकर की हालत खराब हो चुकी थी, वो बेहोश हो रहे थे.

अस्पताल लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की लगभग 45 मिनट तक कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. 

मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने  बताया, 'लगातार 45 मिनट तक CPR देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका'

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नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड स्तब्ध है. सारे बड़े इवेंट कैंसिल कर दिए गए हैं. शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, अक्षय कुमार सहित पूरे बॉलीवुड ने अपना दुख जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिाय पर अपना शोक जताया है.

नाना पाटेकर के बारे में

नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड-जंजीरा में एक साधारण परिवार में हुआ था. आर्थिक तंगहाली के चलते नाना को बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरु कर दिया था.  उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से पढ़ाई पूरी की. मुंबई के संघर्ष के शुरुआती दिनों में उन्होंने विज्ञापन और अन्य छोटे-मोटे काम करके जीवन यापन किया, लेकिन थिएटर से कभी नाता नहीं तोड़ा.

नाना पाटेकर का परिवार

नाना पाटेकर को अंतिम विदाई: पुणे पहुंचा पार्थिव शरीर, रात 9 बजे तक अंतिम संस्कार, सिंहगढ़ रोड पर ट्रैफिक एडवाइजरी

साल 1978 में नाना पाटेकर का विवाह नीलकांति पाटेकर से हुआ. उनके संघर्ष के बेहद कठिन दौर में नीलकांति ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया. दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम मल्हार पाटेकर है. हालांकि, वक्त के साथ दोनों की राहें जुदा हो गईं और वे अलग रहने लगे. तमाम शोहरत के बावजूद नाना ने हमेशा अपने पारिवारिक और निजी जीवन को लाइमलाइट और सार्वजनिक चर्चाओं से दूर ही रखा.

नाना पाटेकर का फिल्मी करियर

नाना पाटेकर के फिल्मी सफर की शुरुआत 1978 में मुजफ्फर अली की फिल्म ‘गमन’ से हुई. इसके बाद 1986 में आई ‘अंकुश’ से उन्हें पहचान मिली. 1987 की ‘प्रतिघात’ और 1988 में मीरा नायर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित फिल्म ‘सलाम बॉम्बे’ में उनके अभिनय को खासी पहचान मिली.

उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ 1989 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ‘परिंदा’ साबित हुई. इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए ‘अन्ना सेठ’ के खौफनाक किरदार ने भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया. 


नाना पाटेकर को अंतिम विदाई: पुणे पहुंचा पार्थिव शरीर, रात 9 बजे तक अंतिम संस्कार, सिंहगढ़ रोड पर ट्रैफिक एडवाइजरी

इस ऐतिहासिक अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार दोनों से नवाजा गया. 

नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी करियर में करीब 60–65 फिल्मों में काम किया है. बेहतरीन एक्टिंग के लिए नाना पाटेकर को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 08 Oct 2026 06:53 PM (IST)
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