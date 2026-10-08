नाना पाटेकर का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट, जानें किस फिल्म का किया था जिक्र

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा चुके दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्हें गुरुवार सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था. कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ. उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाया गया था लेकिन लगातार 45 मिनट तक सीपीआर देने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका.

उनकी मौत के बाद सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरी देश में शोक की लहर दौड़ गई है. फिल्मी सितारों से लेकर राजनीतिक लोगों तक सभी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में फिल्म का किया था प्रमोशन

हालांकि, नाना पाटेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे. लेकिन फिर भी वो अपने फैंस को अपनी फिल्मों के अपडेट जरूर दिया करते थे. उनहोंने आखिरी बार इंस्टाग्राम पर फरवरी में रिलीज हुई अपनी फिल्म 'ओ' रोमियो के टीवी प्रीमियर को लेकर पोस्ट किया था.

इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा था, ‘तैयार हो जाओ एक ऐसी लव स्टोरी देखने के लिए जिसने कभी नियमों का पालन नहीं किया’ वहीं उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म को लेकर मार्च में एक पोस्ट किया था.

'ओ' रोमियो' में नजर आए नाना पाटेकर

'ओ' रोमियो' एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में नाना पाटेकर ने इस्माइल खान का रोल किया था. इस्माइल खान इस फिल्म में एक खूफिया अधिकारी हैं, जो फिल्म के मुख्य किरदार की जान बचाते हैं और फिर उन्हें अपनी सीक्रेट एजेंट बना लेते हैं.

इस फिल्म में नाना पाटेकर के अलावा शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल भी हैं. फिल्म में तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी और विक्रांत मैसी ने स्पेशल अपीयरेंस रोल्स किए हैं.

करीब 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. फिल्म ने भारत में करीब 72.99 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 110.81 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

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आखिरी बार 'सुबेदार' में आए थे नजर

नाना पाटेकर ने हाल ही में फिल्म 'सुबेदार' में कैमियो रोल किया था. सुरेश त्रिवेणी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर, राधिका मदान और सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.

इसके अलावा नाना पाटेकर की आखिरी वेब सीरीज 'संकल्प' थी, जिसके डायरेक्टर प्रकाश झा थे. इसमें मोहम्मद जीशान अय्यूब, कुब्रा सैत, संजय कपूर और नीरज काबी भी अहम भूमिकाओं में थे.

हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले नाना पाटेकर ने कई दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया. उनका इस दुनिया से चले जाना फिल्म जगत के लिए अपूरणीय हानि है.