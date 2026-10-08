बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. 10 अक्तूबर को गुरुवार सुबह गोवा के डोना पाउला स्थित अपने घर में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी. उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया. आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, करीब 45 मिनट तक CPR दिया गया, लेकिन नाना पाटेकर को बचाया नहीं जा सका.

रात ढाई बजे दोस्त को किया था मैसेज

नाना पाटेकर गोवा में थे. बुधवार की रात उनकी तबियत अचानक खराब हो गई. मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, तड़के करीब ढाई बजे नाना ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था. उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और दर्द महसूस हो रहा है.

रात होने की वजह से दोस्त उस वक्त मैसेज नहीं देख पाए. बाद में जब उन्होंने फोन किया और करीब 4 बजे नाना के घर पहुंचे, तो उनकी हालत काफी खराब थी.

नाना पाटेकर पसीने से तरबतर थे और सांस लेने में परेशानी हो रही थी. धीरे-धीरे वह बेहोश हो गए.

इसके बाद केयरटेकर ने अस्पताल से एंबुलेंस बुलाई. घर से ही उन्हें CPR दिया जाने लगा और करीब 4:20 से 4:30 बजे के बीच उन्हें अस्पताल लाया गया. लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी.

डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक बचाने की कोशिश की

अस्पताल की टीम ने नाना पाटेकर को बचाने की पूरी कोशिश की. मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक करीब 45 मिनट तक CPR और कार्डियक रेससिटेशन किया गया, लेकिन उनके दिल की धड़कन वापस नहीं आ सकी. डॉक्टरों ने सुबह करीब 5:10 बजे उन्हें मृत घोषित किया.

नाना पाटेकर की मौत की वजह

शुरुआती जानकारी के मुताबिक उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई. हालांकि मौत की पूरी मेडिकल स्थिति और सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा. मामला मेडिको-लीगल केस होने की वजह से पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया.

शासकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

नाना पाटेकर ने मराठी रंगमंच के साथ-साथ हिंदी और मराठी सिनेमा को भी अपनी अदाकारी से समृद्ध किया. उनके दशकों लंबे योगदान को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उनका अंतिम संस्कार शासकीय सम्मान के साथ करने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर से फोन पर बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि नाना के काम और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में सरकार सहयोग करती रहेगी.

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया. पीएम मोदी ने कहा, 'उन्हें उनके बेबाक और स्पष्ट विचारों के लिए भी सराहा जाता था. वे अपनी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाते थे. हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर का योगदान बहुत बड़ा था. उनके निधन से एक बड़ी कमी महसूस हो रही है. उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.'





बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया शोक

नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड सदमे में हैं. सनी देओल, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, मनोज बाजपेयी, रजनीकांत सहित बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के दिग्गज लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और अपने साथ काम करने का अनुभव शेयर किया है. क्लिक पढ़ें किसने क्या कहा





13 साल की उम्र में शुरू हुआ था संघर्ष

नाना पाटेकर की कहानी सिर्फ एक बड़े अभिनेता की कहानी नहीं है. ये संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की कहानी भी है.

नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरूड-जंजीरा में हुआ था. नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी. महज 13 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. फिल्मों के पोस्टर पेंट करने से लेकर सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने तक का काम किया.

बताया जाता है कि उस दौर में उन्हें महीने के सिर्फ 35 रुपये और एक वक्त का खाना मिलता था.

यही संघर्ष आगे चलकर एक ऐसे अभिनेता की पहचान बना, जिसकी आवाज, आंखें और संवाद बोलने का अंदाज करोड़ों लोगों के लिए यादगार बन गया.

नाना पाटेकर की फैमिली

नाना पाटेकर ने 1978 में नीलकांति पाटेकर से शादी की थी. दोनों की मुलाकात थिएटर के दिनों में हुई थी. नीलकांति खुद भी बैंकिंग से जुड़ी रहीं और अभिनय किया. दोनों का एक बेटा है- मल्हार पाटेकर









लेकिन नाना की जिंदगी का सबसे बड़ा निजी दुख उनके बड़े बेटे दुर्वासा से जुड़ा था. दुर्वासा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ पैदा हुए थे और महज ढाई साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. बेटे को खोने का यह दर्द नाना के लिए बेहद गहरा था.

नाना और नीलकांति कई सालों से अलग-अलग रहते थे, लेकिन दोनों के बीच पारिवारिक सम्मान बना रहा. उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया.





थिएटर से बॉलीवुड तक का सफर

नाना पाटेकर का एक्टिंग करियर मराठी थिएटर से हुआ. रंगमंच ने उनके अभिनय को धार दी और फिर 1978 की फिल्म 'गमन' से उन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया.

इसके बाद 'अंकुश' फिल्म से उन्हें पहचान मिली. फिर 'परिंदा', 'प्रहार', 'अंगार', 'तिरंगा' और 'क्रांतिवीर' जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे दमदार कलाकारों में शामिल कर दिया.

'परिंदा' में अन्ना सेठ का किरदार हो या 'क्रांतिवीर' में प्रताप नारायण तिलक का बागी अंदाज- नाना ने हर किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ी.

'क्रांतिवीर' के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला.

हर रंग में दिखे नाना

नाना पाटेकर के एक्टिंग की खासियत ये थी कि वो सिर्फ गंभीर और गुस्सैल किरदार ही नहीं करते थे, कॉमेडी में भी उन्हें महारत हासिल थी.

किरदारों की बात करें तो 'खामोशी: द म्यूजिकल' में उन्होंने एक बेहद संवेदनशील पिता का किरदार निभाया. 'अब तक छप्पन' में उनका शांत लेकिन खतरनाक पुलिस अफसर वाला अंदाज खूब पसंद किया गया.





और फिर 'वेलकम' में उदय भाई बनकर उन्होंने बता दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई मुकाबला नहीं.

मराठी फिल्म 'नटसम्राट' में गणपतराव बेलवलकर के किरदार को नाना पाटेकर के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है. नाना ने इस किरदार के दर्द को जिस तरह पर्दे पर उतारा, वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा.