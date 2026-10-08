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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर की मौत से मुंबई के पड़ोसियों को लगा धक्का, बताई बड़ी बात

नाना पाटेकर की मौत से मुंबई के पड़ोसियों को लगा धक्का, बताई बड़ी बात

गोवा में गुरुवार सुबह नाना पाटेकर के अचानक हुए निधन के बाद उनके पड़ोसी भी काफी दुख में हैं. उनके पड़ोसियों को यकीन ही नहीं हुआ था कि नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 08 Oct 2026 03:39 PM (IST)
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भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया.एक जिंदादिल इंसान थे और परोपकार में विश्वास करते थे. नाना पाटेकर अपनी एक्टिंग और फिल्मी करियर की वजह से तो लोगों के बीच फेमस थे ही. इसके साथ ही उन्होंने देश  के असहाय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अपना योगदान दिया था. इसी वजह से उनके निधन पर उनसे जुड़े सभी लोग शोक में डूबे हैं.  

एबीपी न्यूज के संवाददाता मृत्युंजय सिंह उनके मुंबई के सबसे पहले घर पर पहुंचे, जहां नाना पाटेकर ने अपने भाई-बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका बचपन बीता था. 

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मुंबई के इस घर में गणेश उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया करते थे और कई बड़े-बड़े लोग उनके इस घर पर आते थे. लेकिन मां के निधन के बाद नाना पाटेकर का यहां आना-जाना पहले से कम हो गया.

मृत्युंजय सिंह ने मुंबई स्थित उनके घर के पड़ोसियों से भी बात की. उनके पड़ोसियों ने बताया, ‘उनका लड़का, उनकी मां और उनकी वाइफ सभी बचपन से इधर ही रहते थे. हम लोग भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं. सब अच्छे हैं.’

पड़ोसियों ने बताया कि अब काफी समय से नाना पाटेकर वहां नहीं रहते थे. उन्होंने कहा, ‘लॉकडाउन के बाद से यहां गणपति नहीं बिठाते थे फिर वो पुणे ही शिफ्ट हो गए थे. वहीं बैठाते थे गणपति और जब यहां रहते थे तो इंटरेक्शन होता था. वो आते थे तो सबसे मिलते थे’

जब उनके पड़ोसियों को नाना के निधन के बारे में मालूम हुआ था तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था, एकदम ध्क्का सा लगा. उन्होंने कहा, ‘हम लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि बाबा नाना पाटेकर जी का ऐसा-सा हो जाएगा. उनके जैसा एक्टर और उनके जैसा व्यक्तित्व, आज तक हुआ नहीं और होगा भी नहीं. गणेश चतुर्थी को लाते थे तो विसर्जन के वक्त कूद जाते थे. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.’ वहीं उनके एक और पड़ोसी ने भी कहा कि काफी दुखद हुआ और उन्हें ये सुनकर धक्का लगा.

आज सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर गोवा से उनकी मौत की खबर सामने आई थी. डॉक्टर्स ने बताया था कि करीब 45 मिनच तक सीपीआर देने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को गोवा से पूणे ले जाया जा रहा है क्योंकि नाना पाटेकर की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके पूणे वाले फार्म हाउस पर किया जाए.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 08 Oct 2026 03:39 PM (IST)
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