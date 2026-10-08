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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर के परिवार में कौन-कौन है? पत्नी से अलग रहते थे, एक बेटे का हो चुका है निधन

नाना पाटेकर के परिवार में कौन-कौन है? पत्नी से अलग रहते थे, एक बेटे का हो चुका है निधन

Nana Patekar Death: एक्टर नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनकी मौत की इंडस्ट्री में शोत की लहर है. आइए जानते हैं उनकी फैमिली में कौन-कौन है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 08:29 AM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग, के हेड डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि दिग्गज एक्टर का आज सुबह 5:20 बजे उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.

उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. ऐसे में आइए जानते हैं नाना पाटेकर की फैमिली में कौन-कौन है.

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नाना पाटेकर की फैमिली में कौन-कौन?
नाना पाटेकर की फैमिली की बात करें तो उनके पिता का नाम गजानन पाटेकर बताया जाता है, जबकि उनकी मां का नाम निर्मला पाटेकर था. 

पत्नी से अलग रहते थे नाना पाटेकर
नाना ने साल 1978 में नीलकांति पाटेकर से शादी की थी, हालांकि बाद में दोनों बिना तलाक लिए अलग हो गए.  दोनों के स्वभाव और सोच में बहुत अंतर था. इसी वजह दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया.ये खुलासा एक्टर ने खुद किया था.

बता दें, नीलकांति ने 1966 में चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर एक्टिंग में कदम रखा था और नेशनल अवॉर्ड भी जीत चकी हैं. वो पहले एक बैंक अधिकारी थी, इसके बाद उन्होंने मराठी एक्ट्रेस और लेखक के तौर पर अपनी पहचान बनाईं. 

हालांकि, कई सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बनाई, फिर एक्टर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' से उन्होंने कमबैक किया. 

एक बेटे का हो चुका निधन
वहीं, नाना पाटेकर और नीलकांति को दो बेटे थे, एक बेटा मल्हार पाटेकर है, जबकि दूसरे बेटे दुर्वासा का महज 2 साल की उम्र में बीमारी के चलते निधन हो गया था. 

नाना सात भाई-बहनों में से एक थे. उनके पांच भाई-बहनों का बचपन में ही निधन हो गया था, जबकि उनके भाई अशोक पाटेकर और दिलीप पाटेकर जीवित हैं.

नाना पाटेकर को आखिरी बार फिल्म 'सूबेदार' में देखा गया था, जो इस साल थिएटर्स मेम रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अनिल कपूर लीड रोल में थे.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Oct 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
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