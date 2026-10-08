बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस सदमे में हैं. 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया. 8 अक्टूबर की सुबह गोवा स्थित उनके घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

नाना पाटेकर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रहे हैं. इसी बीच एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका एक अलग देखने को मिल रहा है.

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नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नाना गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते नजर आ रहे हैं. वो पूरी श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं. नाना को इस अंदाज में देखकर उनके फैंस भावुक हो गए हैं. गणेश उत्सव के दौरान उनके चेहरे पर वही सहजता दिखाई दे रही थी, जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते रहे.