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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर का आखिरी वीडियो आया सामने, गणेश उत्सव में इस अंदाज में दिखे थे एक्टर

नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो आया सामने, गणेश उत्सव में इस अंदाज में दिखे थे एक्टर

नाना पाटेकर के निधन की खबर से फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इसी बीच एक्टर का गणेश उत्सव के दौरान का आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 09:27 AM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस सदमे में हैं. 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया. 8 अक्टूबर की सुबह गोवा स्थित उनके घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. 

नाना पाटेकर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रहे हैं. इसी बीच एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका एक अलग देखने को मिल रहा है.

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नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नाना गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते नजर आ रहे हैं. वो पूरी श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं. नाना को इस अंदाज में देखकर उनके फैंस भावुक हो गए हैं. गणेश उत्सव के दौरान उनके चेहरे पर वही सहजता दिखाई दे रही थी, जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते रहे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 08 Oct 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Nana Patekar
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