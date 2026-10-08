बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. 75 साल की उम्र में नाना ने दुनिया को अलविदा कह दिया. गोवा स्थित अपने घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके करीबी दोस्त और महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

आठ दिन पहले हुई थी नाना पाटेकर से बात

तुकाराम मुंढे ने सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर की एक तस्वीर शेयर की और बताया कि निधन से महज आठ दिन पहले उनकी नाना पाटेकर से बातचीत हुई थी. उन्होंने लिखा, 'नाना पाटेकर अब नहीं रहे. मैंने सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार को नहीं खोया, बल्कि एक असाधारण इंसान और अपने प्यारे दोस्त को खो दिया है. उनकी गर्मजोशी और स्नेह ने उनके आसपास रहने वाले हर व्यक्ति को छुआ था.'

तुकाराम मुंढे ने बताया कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नाना पाटेकर से आठ दिन पहले हुई वो बातचीत उनकी आखिरी बातचीत बन जाएगी. तुकाराम ने लिखा, 'हमने सिर्फ आठ दिन पहले बात की थी. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो हमारी आखिरी बातचीत होगी. उनके मुझसे कहे आखिरी शब्द थे- 'लव यू बाला...' ये शब्द जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे.'

Nana Patekar is no more. I have lost not merely an exceptional artist, but an extraordinary human being and a dear friend , someone whose warmth and affection touched everyone around him. We spoke just eight days ago. I could never have imagined that it would be our last conversation. His last words to me were: “Love you, Bala.” Those words will stay with me for the rest of my life. Some people leave behind memories. A few leave behind a part of themselves in our lives. Nana was one of them. Goodbye, my friend. You will be deeply missed, and forever remembered. — Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) October 8, 2026

'नाना पाटेकर मेरी जिंदगी का एक हिस्सा छोड़ गए'

तुकाराम मुंढे ने नाना पाटेकर को याद करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ यादें छोड़कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. उन्होंने लिखा, 'कुछ लोग अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं. कुछ लोग हमारी जिंदगी में अपना एक हिस्सा छोड़ जाते हैं. नाना भी उन्हीं में से एक थे. अलविदा मेरे दोस्त. आपकी बहुत याद आएगी और आपको हमेशा याद किया जाएगा.'

ऐसा रहा नाना पाटेकर का करियर

नाना पाटेकर ने फिल्मों और थिएटर में चार दशक से ज्यादा समय तक काम किया. उन्होंने 'क्रांतिवीर', 'अग्निसाक्षी', 'अब तक छप्पन', 'द अटैक्स ऑफ 26/11', 'परिंदा' और 'सलाम बॉम्बे!' जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए. वहीं 'वेलकम' जैसी फिल्मों में उनका कॉमिक अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आया. वो आखिरी बार 'हाउसफुल 5' में नजर आए थे.