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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने एक दोस्त खो दिया...' नाना पाटेकर के निधन से टूटे तुकाराम मुंढे, 8 दिन पहले हुई आखिरी बातचीत को किया याद

'मैंने एक दोस्त खो दिया...' नाना पाटेकर के निधन से टूटे तुकाराम मुंढे, 8 दिन पहले हुई आखिरी बातचीत को किया याद

दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के निधन से उनके फैंस और करीबी सदमे में हैं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक शोक की लहर है. इस बीच उनके दोस्त तुकाराम मुंढे ने नाना के साथ हुई आखिरी बातचीत को याद किया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 12:38 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. 75 साल की उम्र में नाना ने दुनिया को अलविदा कह दिया. गोवा स्थित अपने घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके करीबी दोस्त और महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. 

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आठ दिन पहले हुई थी नाना पाटेकर से बात

तुकाराम मुंढे ने सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर की एक तस्वीर शेयर की और बताया कि निधन से महज आठ दिन पहले उनकी नाना पाटेकर से बातचीत हुई थी. उन्होंने लिखा, 'नाना पाटेकर अब नहीं रहे. मैंने सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार को नहीं खोया, बल्कि एक असाधारण इंसान और अपने प्यारे दोस्त को खो दिया है. उनकी गर्मजोशी और स्नेह ने उनके आसपास रहने वाले हर व्यक्ति को छुआ था.'

तुकाराम मुंढे ने बताया कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नाना पाटेकर से आठ दिन पहले हुई वो बातचीत उनकी आखिरी बातचीत बन जाएगी. तुकाराम ने लिखा, 'हमने सिर्फ आठ दिन पहले बात की थी. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो हमारी आखिरी बातचीत होगी. उनके मुझसे कहे आखिरी शब्द थे- 'लव यू बाला...' ये शब्द जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे.'

'नाना पाटेकर मेरी जिंदगी का एक हिस्सा छोड़ गए'

तुकाराम मुंढे ने नाना पाटेकर को याद करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ यादें छोड़कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. उन्होंने लिखा, 'कुछ लोग अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं. कुछ लोग हमारी जिंदगी में अपना एक हिस्सा छोड़ जाते हैं. नाना भी उन्हीं में से एक थे. अलविदा मेरे दोस्त. आपकी बहुत याद आएगी और आपको हमेशा याद किया जाएगा.'

ऐसा रहा नाना पाटेकर का करियर

नाना पाटेकर ने फिल्मों और थिएटर में चार दशक से ज्यादा समय तक काम किया. उन्होंने 'क्रांतिवीर', 'अग्निसाक्षी', 'अब तक छप्पन', 'द अटैक्स ऑफ 26/11', 'परिंदा' और 'सलाम बॉम्बे!' जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए. वहीं 'वेलकम' जैसी फिल्मों में उनका कॉमिक अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आया. वो आखिरी बार 'हाउसफुल 5' में नजर आए थे. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 08 Oct 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Tukaram Mundhe
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