नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ उनके चाहने वाले भी सदमे में हैं. 75 साल की उम्र में एक्टर ने आज सुबह अपने घर पर आखिरी सांस ली.

नाना सिर्फ पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी जाने जाते थे. जब महाराष्ट्र में सूखे की वजह से किसान मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब नाना उनके बीच पहुंचे और उनकी मदद के लिए आगे आए.

किसानों की मदद के लिए आगे आए नाना

लेखक रणबीर पुष्प ने एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था. उन्होंने बताया कि एक दिन नाना टीवी पर खबरें देख रहे थे. तभी उनकी नजर किसानों की आत्महत्या से जुड़ी एक खबर पर पड़ी, जिसमें एक पूरा परिवार शोक में डूबा नजर आ रहा था. उस वक्त नाना अगले दिन करीब 1.5 करोड़ रुपये की कार खरीदने वाले थे और इसकी सारी तैयारी भी हो चुकी थी.

1.5 करोड़ रुपये कार खरीदने का छोड़ा फैसला

उन्होंने कहा,'लेकिन किसानों की हालत देखकर नाना ने अपना फैसला बदल दिया. उन्होंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि कार खरीदने के बजाय 15-15 हजार रुपये के चेक तैयार करवाकर जरूरतमंद किसानों में बांट दिए जाएं.'

रणबीर पुष्प ने आगे कहा, 'नाना पाटेकर ने किसानों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम किया. उन्होंने मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर NAAM फाउंडेशन की स्थापना भी की, जिसके जरिए सूखे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों की मदद की गई.'

नाना पाटेकर का करियर

नाना पाटेकर ने साल 1978 में फिल्म 'गमन' से सिनेमा में डेब्यू किया. फिल्म 'परिंदा' में 'अन्ना' के नेगेटिव किरदार से उन्हें बड़ी पहचान मिली और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. उन्होंने 'तिरंगा', 'प्रहार: द फाइनल अटैक', 'खामोशी', 'अब तक छप्पन', 'अपहरण', 'टैक्सी नंबर 9211', 'राजनीति' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में काम किया.

वो आखिरा बार फिल्म 'सूबेदार' में नजर आए थे, जो इस साल थिएटर्स में रिलीज हुई थी.