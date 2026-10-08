बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. वे गोवा स्थित अपने घर पर बेहोशी की हालत में पाए गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई नाना पाटेकर की मौत

डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें ज़बरदस्त कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौत हो गई. एक्टर को लगातार 45 मिनट तक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. एक मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

हिंदी-मराठी सिनेमा के थे मंझे हुए कलाकार

नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. वे भारत के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक रहे.1978 की ड्रामा फिल्म 'गमन' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले इस अनुभवी एक्टर को हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता था. कई दशकों के अपने करियर में, पाटेकर ने 'क्रांतिवीर', 'अंगार', 'वेलकम', 'अ वेडनेसडे', 'राजनीति' और कई अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया.

नाना पाटेकर को मिले कई अवॉर्ड

कई दशकों के अपने करियर में, उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के लिए खूब पहचान बनाई है और कई सम्मान हासिल किए हैं, जिनमें तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड, चार फिल्मफेयर अवॉर्ड और कई महाराष्ट्र राज्य फिल्म अवॉर्ड शामिल हैं. 2013 में, उन्हें सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया.

नाना पाटेकर की पर्सनल लाइफ

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में जन्मे पाटेकर एक मराठी परिवार से हैं और उन्होंने मुंबई के सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से पढ़ाई की. उन्होंने 1978 में नीलकंती पाटेकर से शादी की और उनके दो बेटे हुए दुर्वासा और मल्हार, उनके बड़े बेटे दुर्वासा की कम उम्र में ही बीमारी के कारण मौत हो गई थी. नाना पाटेकर और उनकी पत्नी निजी मतभेदों के कारण कई सालों तक अलग-अलग रहे, लेकिन वे कानूनी तौर पर शादीशुदा ही रहे.

नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश सदमे में है और हर क्षेत्र के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.