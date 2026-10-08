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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNana Patekar Death Live: एयर एंबुलेंस से गोवा से मुंबई लाया जाएगा नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर, पीएम मोदी ने एक्टर के निधन पर जताया शोक

Nana Patekar Death Live: एयर एंबुलेंस से गोवा से मुंबई लाया जाएगा नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर, पीएम मोदी ने एक्टर के निधन पर जताया शोक

Nana Patekar Death Live: नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से गुरुवार सुबह मौत हो गई. इससे जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ यहां बने रहिए.

Written By : निशा शर्मा  | Updated at : 08 Oct 2026 09:27 AM (IST)

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Nana Patekar Death Live Updates
Source : Instagram

Background

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. वे गोवा स्थित अपने घर पर बेहोशी की हालत में पाए गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई नाना पाटेकर की मौत
डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें ज़बरदस्त कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौत हो गई. एक्टर को लगातार 45 मिनट तक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. एक मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. 

हिंदी-मराठी सिनेमा के थे मंझे हुए कलाकार
नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. वे  भारत के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक रहे.1978 की ड्रामा फिल्म 'गमन' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले इस अनुभवी एक्टर को हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता था. कई दशकों के अपने करियर में, पाटेकर ने 'क्रांतिवीर', 'अंगार', 'वेलकम', 'अ वेडनेसडे', 'राजनीति' और कई अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया. 

नाना पाटेकर को मिले कई अवॉर्ड
कई दशकों के अपने करियर में, उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के लिए खूब पहचान बनाई है और कई सम्मान हासिल किए हैं, जिनमें तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड, चार फिल्मफेयर अवॉर्ड और कई महाराष्ट्र राज्य फिल्म अवॉर्ड शामिल हैं. 2013 में, उन्हें सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया.

नाना पाटेकर की पर्सनल लाइफ
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में जन्मे पाटेकर एक मराठी परिवार से हैं और उन्होंने मुंबई के सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से पढ़ाई की. उन्होंने 1978 में नीलकंती पाटेकर से शादी की और उनके दो बेटे हुए  दुर्वासा और मल्हार, उनके बड़े बेटे दुर्वासा की कम उम्र में ही बीमारी के कारण मौत हो गई थी. नाना पाटेकर और उनकी पत्नी निजी मतभेदों के कारण कई सालों तक अलग-अलग रहे, लेकिन वे कानूनी तौर पर शादीशुदा ही रहे.

नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश सदमे में है और हर क्षेत्र के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. 

 

09:21 AM (IST)  •  08 Oct 2026

Nana Patekar Death Live: नाना पाटेकर के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक

नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश सदमे में हैं. बॉलीवुड से लेकर तमाम नेता एक्टर के निधन पर शोक जता रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 'नाना पाटेकर जी जैसी तीव्रता, अनोखापन और दमदार मौजूदगी बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलती है. उन्होंने हर किरदार में अद्भुत विविधता और रचनात्मकता का परिचय दिया और हमें ऐसे पात्र दिए जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा. उन्हें उनके बेबाक और स्पष्ट विचारों के लिए भी सराहा जाता था. वे अपनी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाते थे.  हिंदी और मराठी सिनेमा में श्री नाना पाटेकर का योगदान बहुत बड़ा था. उनके निधन से एक बड़ी कमी महसूस हो रही है. उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति." 

 

09:12 AM (IST)  •  08 Oct 2026

Nana Patekar Death Live: नाना पाटेकर को मृत अवस्था में लाया गया था अस्पताल

मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को सुबह करीब 4:20 बजे मृत अवस्था (ब्रॉट डेड) में अस्पताल लाया गया था. अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए सीपीआर (CPR) देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

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