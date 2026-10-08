ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबहुत बड़े 'दानवीर' भी थे नाना पाटेकर, कमाई का इतना परसेंट हिस्सा कर देते थे दान

बहुत बड़े 'दानवीर' भी थे नाना पाटेकर, कमाई का इतना परसेंट हिस्सा कर देते थे दान

एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ-साथ नाना पाटेकर की पहचान जमीन से जुड़े हुए इंसान के रूप में भी होती थी. नाना लोगों की भलाई के लिए काफी काम करते थे और अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर देते थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

गुरुवार की सुबह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहद दुखद खबर ले आई. मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह उनके गोवा वाले घर पर निधन हो गया. एक्टर को कार्डियक अरेस्ट आया था और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

नाना पाटेकर के निधन से न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि आम फैंस भी सदमे में हैं. नाना पाटेकर न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर थे, बल्कि वो बेहद विनम्र और जमीन से जुड़े हुए स्टार थे. नाना पाटेकर समाज कल्याण का काम भी करते थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर अपनी कमाई का कितने परसेंट तक हिस्सा वो लोगों के लिए दान देते थे?

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, अक्षय-रजनीकांत सहित इन दिग्गजों ने जताया शोक
नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, दिग्गजों ने जताया शोक
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की वो फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर लाया था सैलाब, कमाया था 450% प्रॉफिट
नाना पाटेकर की वो फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर लाया था सैलाब, कमाया था 450% प्रॉफिट
बॉलीवुड
'मिट्टी से जुड़े इंसान थे', नाना पाटेकर के निधन की खबर सुन रवि किशन हुए भावुक
'मिट्टी से जुड़े इंसान थे', नाना पाटेकर के निधन की खबर सुन रवि किशन हुए भावुक
बॉलीवुड
Nana Patekar Death News Live: आज शाम को पुणे में राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, मुंबई में होगी प्रेयर मीट
Live: नाना पाटेकर का निधन, आज शाम को पुणे में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, मुंबई में प्रेयर मीट

'नाम' फाउंडेशन चलते थे नाना पाटेकर

नाना पाटेकर असहाय, विधवा महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए काम करते थे. उन्होंने अपना काफी पैसा उन किसानों के लिए समर्पित किया था जो सूखे से पीड़ित रहे. इसके अलावा दिग्गज एक्टर विधवा महिलाओं और आपदा पीड़ितों की मदद भी करते थे. वो 'नाम फाउंडेशन' चलाते थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर की थी. 

कमाई का 90 परसेंट हिस्सा करते थे दान

बड़े स्टार होने के बावजूद नाना पाटेकर बेहद सादा जीवन जीते थे. राइटर रणबीर पुष्प ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया था कि नाना एक बार अपने लिए डेढ़ करोड़ रुपये की कार खरीदने वाले थे, हालांकि उसी वक्त उन्हें कुछ किसानों के सुसाइड की खबर मिली तो उन्होंने वो पैसा पीड़ित परिवारों के बीच बंटवा दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना अपनी की कमाई का 90 परसेंट तक हिस्सा सामाजिक कामों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए दान कर देते थे. अपने डोनेशन आदि को लेकर वो कोई प्रचार-प्रसार भी नहीं करते थे. 

पीछे छोड़ गए करोड़ों की दौलत

नाना के पास गोवा में एक हॉलिडे होम था, वहीं पर उन्होंने अपने अंतिम पल भी बिताए. इसके अलावा एक्टर के पास मुंबई में एक 1 बीएचके फ्लैट है. वहीं पुणे में उनका फार्महाउस है जो 25 एकड़ में फैला हुआ है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत अभिनेता के पास टोटल 80 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. एक्टर एक मूवी के लिए तीन करोड़ रुपये तक फीस लेते थे.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, अक्षय-रजनीकांत सहित इन दिग्गजों ने जताया शोक
नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, दिग्गजों ने जताया शोक
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की वो फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर लाया था सैलाब, कमाया था 450% प्रॉफिट
नाना पाटेकर की वो फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर लाया था सैलाब, कमाया था 450% प्रॉफिट
बॉलीवुड
'मिट्टी से जुड़े इंसान थे', नाना पाटेकर के निधन की खबर सुन रवि किशन हुए भावुक
'मिट्टी से जुड़े इंसान थे', नाना पाटेकर के निधन की खबर सुन रवि किशन हुए भावुक
बॉलीवुड
Nana Patekar Death News Live: आज शाम को पुणे में राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, मुंबई में होगी प्रेयर मीट
Live: नाना पाटेकर का निधन, आज शाम को पुणे में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, मुंबई में प्रेयर मीट
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
झारखंड
CM हेमंत की मां रूपी सोरेन को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज अंतिम संस्कार
CM हेमंत की मां रूपी सोरेन को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज अंतिम संस्कार
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
क्रिकेट
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
बॉलीवुड
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget