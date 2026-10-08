गुरुवार की सुबह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहद दुखद खबर ले आई. मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह उनके गोवा वाले घर पर निधन हो गया. एक्टर को कार्डियक अरेस्ट आया था और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

नाना पाटेकर के निधन से न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि आम फैंस भी सदमे में हैं. नाना पाटेकर न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर थे, बल्कि वो बेहद विनम्र और जमीन से जुड़े हुए स्टार थे. नाना पाटेकर समाज कल्याण का काम भी करते थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर अपनी कमाई का कितने परसेंट तक हिस्सा वो लोगों के लिए दान देते थे?

'नाम' फाउंडेशन चलते थे नाना पाटेकर

नाना पाटेकर असहाय, विधवा महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए काम करते थे. उन्होंने अपना काफी पैसा उन किसानों के लिए समर्पित किया था जो सूखे से पीड़ित रहे. इसके अलावा दिग्गज एक्टर विधवा महिलाओं और आपदा पीड़ितों की मदद भी करते थे. वो 'नाम फाउंडेशन' चलाते थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर की थी.

कमाई का 90 परसेंट हिस्सा करते थे दान

बड़े स्टार होने के बावजूद नाना पाटेकर बेहद सादा जीवन जीते थे. राइटर रणबीर पुष्प ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया था कि नाना एक बार अपने लिए डेढ़ करोड़ रुपये की कार खरीदने वाले थे, हालांकि उसी वक्त उन्हें कुछ किसानों के सुसाइड की खबर मिली तो उन्होंने वो पैसा पीड़ित परिवारों के बीच बंटवा दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना अपनी की कमाई का 90 परसेंट तक हिस्सा सामाजिक कामों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए दान कर देते थे. अपने डोनेशन आदि को लेकर वो कोई प्रचार-प्रसार भी नहीं करते थे.

पीछे छोड़ गए करोड़ों की दौलत

नाना के पास गोवा में एक हॉलिडे होम था, वहीं पर उन्होंने अपने अंतिम पल भी बिताए. इसके अलावा एक्टर के पास मुंबई में एक 1 बीएचके फ्लैट है. वहीं पुणे में उनका फार्महाउस है जो 25 एकड़ में फैला हुआ है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत अभिनेता के पास टोटल 80 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. एक्टर एक मूवी के लिए तीन करोड़ रुपये तक फीस लेते थे.