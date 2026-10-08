ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड13 साल की उम्र में फिल्मों के पोस्टर रंगे, 35 रुपये महीना कमाया: गरीबी से सुपरस्टार बनने की नाना की अनकही कहानी

13 साल की उम्र में फिल्मों के पोस्टर रंगे, 35 रुपये महीना कमाया: गरीबी से सुपरस्टार बनने की नाना की अनकही कहानी

नाना पाटेकर ने खास और अमिट पहचान बनाई थी. लेकिन, बचपन में उन्होंने आर्थिक तंगी का सामना किया था. 13 साल की उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और उन्हें बदले में चंद रुपये मिला करते थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Oct 2026 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में गोवा में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. कार्डियक अरेस्ट से उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बाचाया नहीं जा सका. बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स में गिने जाने वाले नाना ने संघर्ष से सफलता तक का शानदार सफर तय किया था. बॉलीवुड में आने से पहले वो थिएटर किया करते थे और बचपन में उन्होंने फिल्मों के पोस्टर कलर करने का काम भी किया.

नाना पाटेकर का असली नाम

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Nana Patekar Death Live: आज शाम को पुणे में होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, मुंबई में इंडस्ट्री से जुड़े लोग रखेंगे प्रेयर मीट
Nana Patekar Death Live:आज शाम को पुणे में होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार
बॉलीवुड
नाना पाटेकर का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट, जानें किस फिल्म का किया था जिक्र
नाना पाटेकर का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट, जानें किस फिल्म का किया था जिक्र
बॉलीवुड
नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन, शासकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन, शासकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की पत्नी कौन हैं? 35 साल से बिना तलाक अलग रहने की खुद बताई थी ये वजह
नाना पाटेकर की पत्नी कौन हैं? 35 साल से बिना तलाक अलग रहने की खुद बताई थी ये वजह

75 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने वाले नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. उन्हें बचपन में उनकी मां की एक सहेली प्यार से नाना कहा करती थी. बाद में एक्टर ने अपना नाम नाना ही रख लिया था. नाना का जन्म महाराष्ट्र के मुरुड में 1 जनवरी 1951 को हुआ था.

13 साल की उम्र में फिल्मों के पोस्टर रंगे, 35 रुपये महीना कमाया: गरीबी से सुपरस्टार बनने की नाना की अनकही कहानी

13 की उम्र में रंगे फिल्मों के पोस्टर

नाना पाटेकर का जन्म महाराष्ट्र के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. बचपन में एक्टर को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था. इसके चलते महज 13 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों के पोस्टर और जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने का काम किया था. इतना ही नहीं अभिनेता ने लॉटरी की टिकट भी बेची थी और चाय की दुकान भी चलाई.

कभी 35 रुपये महीना कमाते थे नाना

रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभिनेता स्कूल से आने के बाद मुंबई के चुनाभट्टी इलाके में काम करते थे. इसके लिए वो कई किलोमीटर पैदल आना-जाना करते थे और बदले में अभिनेता को महीने के सिर्फ 35 रुपये मिला करते थे.

13 साल की उम्र में फिल्मों के पोस्टर रंगे, 35 रुपये महीना कमाया: गरीबी से सुपरस्टार बनने की नाना की अनकही कहानी

थिएटर के दौरान मिलते थे 750 रुपये

सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से पढ़ाई करने वाले नाना पाटेकर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर के जरिए की थी. अभिनेता ने एक बातचीत में बताया था कि थिएटर में शुरुआती दौर में वो नाटकों से महीने के 750 रुपये तक कमा लिया करते थे. बता दें कि ये साल 1978 के आस-पास की बात है.

निगेटिव रोल से किया बॉलीवुड डेब्यू

नाना पाटेकर ने थिएटर में कई साल काम करने के बाद बड़े पर्दे का रुख किया था. बॉलीवुड में उनकी शुरुआत साल 1978 में आई फिल्म 'गमन' से हुई थी. हालांकि वो हीरो या सपोर्टिंग एक्टर नहीं बल्कि विलेन के रोल में नजर आए थे.

13 साल की उम्र में फिल्मों के पोस्टर रंगे, 35 रुपये महीना कमाया: गरीबी से सुपरस्टार बनने की नाना की अनकही कहानी

'अंकुश' से मिली पहली बड़ी पहचान

नाना पाटेकर मराठी सिनेमा में भी काफी एक्टिव रहे. अंकुश से बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद वो 'सिंहासन' (1979), 'आह्वान' (1982) और 'माफीचा साक्षदार' जैसी मराठी फिल्मों में नजर आए. एक्टर को पहली बड़ी और खास पहचान साल 1986 की फिल्म 'अंकुश' से मिली थी. 40 साल पुरानी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई.

नाना पाटेकर की बेहतरीन फिल्में

अंकुश से बड़ी पहचान हासिल करने वाले नाना पाटेकर ने फिर साल 1989 की फिल्म 'परिंदा' के जरिए खुद को इंडट्री में बेहतरीन एक्टर के रूप में स्थापित किया था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. परिंदा में उन्होंने विलेन का रोल निभाया था और अपने शानदार काम के लिए एक्टर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था.

13 साल की उम्र में फिल्मों के पोस्टर रंगे, 35 रुपये महीना कमाया: गरीबी से सुपरस्टार बनने की नाना की अनकही कहानी

नाना पाटेकर ने आगे जाकर 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'गुलाम ए मुस्तफा', 'वेलकम', 'अब तक छप्पन' सहित कई बेहतरीन फिल्मों में अपने उम्दा अभिनय से दर्शकों का दिल जीता. क्रांतिवीर, तिरंगा और गुलाम ए मुस्तफा जैसी फिल्मों में बोले गए उनके डायलॉग आज सालों बाद भी काफी पसंद किए जाते हैं. 

नाना ने अपने करियर में न सिर्फ गंभीर किरदार निभाए, बल्कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की साल 2007 के बेहतरीन फिल्म 'वेलकम' में कॉमेडी करके भी फैंस को हैरान कर दिया. वेलकम भी उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही. इसमें उन्होंने डॉन उदय शेट्टी के किरदार से महफिल लूट ली थी. उनका ये आइकॉनिक कॉमेडी किरदार दर्शकों ने खूब पसंद किया.

नाना पाटेकर की पर्सनल लाइफ

नाना पाटेकर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो थिएटर के दिनों में उनकी मुलाकात एक्ट्रेस नीलकांति पाटेकर से हुई थी. दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर 1978 में उन्होंने शादी कर ली थी. थिएटर के दिनों में नीलकांति बैंक में भी नौकरी करती थीं.

13 साल की उम्र में फिल्मों के पोस्टर रंगे, 35 रुपये महीना कमाया: गरीबी से सुपरस्टार बनने की नाना की अनकही कहानी

शादी के बाद कपल ने दो बेटों का वेलकम किया था. हालांकि उनके एक बेटे की मौत सिर्फ दो साल की उम्र में हो गई थी. नाना और नीलकांति का एक बेटा मल्हार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना और नीलकांति 35 सालों से अलग-अलग रह रहे थे, हालांकि उन्होंने तलाक नहीं लिया था.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Nana Patekar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Nana Patekar Death Live: आज शाम को पुणे में होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, मुंबई में इंडस्ट्री से जुड़े लोग रखेंगे प्रेयर मीट
Nana Patekar Death Live:आज शाम को पुणे में होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार
बॉलीवुड
नाना पाटेकर का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट, जानें किस फिल्म का किया था जिक्र
नाना पाटेकर का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट, जानें किस फिल्म का किया था जिक्र
बॉलीवुड
नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन, शासकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन, शासकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की पत्नी कौन हैं? 35 साल से बिना तलाक अलग रहने की खुद बताई थी ये वजह
नाना पाटेकर की पत्नी कौन हैं? 35 साल से बिना तलाक अलग रहने की खुद बताई थी ये वजह
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
बिहार
नाना पाटेकर के निधन पर CM सम्राट ने जताया दुख, मांझी बोले- 'उन्होंने अपने…'
नाना पाटेकर के निधन पर CM सम्राट ने जताया दुख, मांझी बोले- 'उन्होंने अपने…'
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
क्रिकेट
किस क्रिकेटर के सबसे बड़े फैन थे नाना पाटेकर? खाना तक छोड़ देते थे
किस क्रिकेटर के सबसे बड़े फैन थे नाना पाटेकर? खाना तक छोड़ देते थे
बॉलीवुड
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget