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नाना पाटेकर की वो फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर लाया था सैलाब, कमाया था 450% प्रॉफिट

नाना पाटेकर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं. उनकी फिल्म 'नटसम्राट' ने तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 08 Oct 2026 11:34 AM (IST)
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दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दीं. डायलॉग डिलीवरी से लेकर एक्शन अवतार तक में नाना पाटेकर छा जाते थे. 2007 में आई 'वेलकम' में उदय शेट्टी का रोल निभाने से लेकर मराठी ब्लॉकबस्टर 'नटसम्राट' में लीड किरदार तक, नाना पाटेकर ने कई आइकॉनिक किरदार निभाए हैं. 

अब नाना पाटेकर हमारे बीच में नहीं रहे हैं. गुरुवार सुबह उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. 

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नाना पाटेकर की फिल्म 'नट सम्राट' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. ये उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम है. फिल्म टॉप 5 हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. 

'नट सम्राट' का बॉक्स ऑफिस

'नट सम्राट' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 46 करोड़ की कमाई की थी. वहीं कोईमोई के अनुसार फिल्म ने इंडिया में 39 करोड़ का कलेक्शन किया था.  फिल्म का बजट सिर्फ 7 करोड़ था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सैलाब ला दिया था. फिल्म ने 450 परसेंट का प्रॉफिट कमाया था. फिल्म को नाना पाटेकर ने ही प्रोड्यूस किया था.

 
 
 
 
 
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फिल्म में नाना पाटेकर के अलावा विक्रम गोखले, मृणमयी देशपांडे, सुनील बर्वे, मेधा मांजरेकर, अजीत परब जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म मराठी प्ले 'नट सम्राट' पर बेस्ड है. फिल्म को महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था.

बता दें कि नाना पाटेकर गोवा में थे. रात को उन्हें सीने में दर्द हुआ और उन्होंने दोस्त को मैसेज किया. दोस्त जब तक घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि नाना पाटेकर पसीने में भीगे हैं. इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. रास्ते में उन्हें 45 मिनट तक डॉक्टर्स ने बचाने की कोशिश की. लेकिन नाना पाटेकर को बचाने की सारी कोशिश नाकाम रही. अब उनका पोस्टमार्टम होगा. नाना को एयर एंबुलेंस से मुंबई लाया जाएगा. पुणे में नाना का राजकीय सम्मान के साथ पोस्टमार्टम होगा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 08 Oct 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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