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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ओ मेरे नाना...' नाना पाटेकर के निधन से टूटे अनुपम खेर, बोले- काश एक बार और गले लगा पाता

'ओ मेरे नाना...' नाना पाटेकर के निधन से टूटे अनुपम खेर, बोले- काश एक बार और गले लगा पाता

नाना पाटेकर के निधन पर अनुपम खेर बुरी तरह टूट गए हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो नाना के बारे में बात करते हुए रोने लगे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Oct 2026 02:37 PM (IST)
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नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक के स्टार्स स्तब्ध हैं. बड़े-बड़े स्टार्स नाना के निधन पर सोशल मीडिया पोस्ट करके दुख जता रहे हैं. दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी नाना को श्रद्धांजलि अर्पित की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए नाना को याद किया और उनके निधन पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे.

'उन्हें नहीं जाना चाहिए था...'

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अनुपम खेर ने वीडियो में कहा, 'ओ नाना पाटेकर, मेरे नाना, मेरे भगवान मैंने अभी वॉशिंगटन डीसी में अपने नाटक 'जाने पहचाने अनजाने' का शो खत्म किया है. जैसे ही मैं शो से बाहर आया मुझे नाना पाटेकर  के बारे में पता चला. ये तो विश्वास करने लायक ही नहीं हैं. मैं देश से हजारों हजार मील दूर हूं और ये खबर इससे ज्यादा दुखद समाचार शो के बाद मिल ही नहीं सकता है. लोगों की तालियां बज रही थी, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे. मगर विंग में आते ही पता चला कि नाना पाटेकर नहीं रहे. 

मैं जब नाना को मिलता था तो नाना एक्टिंग करते थे गुस्सा होने की और मैं हमेशा उनके लिए गाना गाता था 'ओ मेरे नाना रे नाना रे, दे दूंगा जान खफा मत होना रे'. ये अच्छा नहीं हुआ. नाना एक असाधारण व्यक्तित्व थे और दुनिया के सबसे बड़े दिल वाले थे.'

 
 
 
 
 
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असल में उनका गुस्सा पूरी तरह से दयालुता ही थी. ये सही नहीं हुआ, उन्हें नहीं जाना चाहिए था. कुछ लोगों को लगता है कि वो 100-150 साल रहेंगे, नाना उनमें से एक थे. मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में कीं, बहुत सारा वक्त गुजारा. अभी मैं एनडीए मैं था तो उनके घर के पास से ही गुजरते हुए जा रहा था. मैंने कहा था कि मैं अगली बार आपके घर आऊंगा.'

बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोए अनुपम खेर

'मैं इसलिए जोर-जोर से बोल रहा हूं कि मैं अपने दुख को दबा सकूं. नहीं जाना चाहिए था. गलत है.' इसके बाद एक्टर रोने लगे. उन्होंने आगे कहा, 'कुछ लोगों के साथ ऐसा कतई नहीं होना चाहिए. उसकी डांट में अपनापन था. वो बिना बात के डांट देते थे. वो मुझे फोन करते थे और बोलते थे कि तेरा काम देखा है, क्या काम किया है तूने. इतना अच्छा करता है तू, कैसे करता है मुझे बता.' आगे अनुपन ने नाना को भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर में से एक बताया.

उन्होंने आगे कहा कि नाना मुझे कहते थे कि तू बड़ा दिलेर आदमी है, तो मैं कहता था आपसे ही सीखा है. वो लीजेंड्री एक्टर, शख्सियत और लीजेंड्री इंसान थे. कुछ लोगों को नहीं जाना चाहिए. ये हैरान करने वाला है. वो 75 साल के थे, फिट और तंदुरुस्त थे. नाम से ही लगता था कि वो लार्जर देन लाइफ थे. जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो उन्होंने 'सारांश' फिल्म को लेकर कहा था कि तूने कैसे किया? मैं तो नहीं कर सकता था. मैं तुम्हे याद कर रहा हूं. हमने सबसे अच्छा इंसान और एक्टर खो दिया. भारत तुम्हें याद रखेगा. महान देशभक्त.

इसके अलावा पोस्ट में उन्होंने लंबा-चौड़ा कैप्शन भी शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा, 'मुझे जब भी आपकी याद आएगी मैं आपकी फिल्में देखूंगा. काश आपको एक बार और गले लगा पाता.'

सतीश कौशिक के निधन पर भी टूट गए थे अनुपम

इससे पहले जब सतीश कौशिक ने 2023 में इस दुनिया को अलविदा कहा था तब भी अनुपम खेर को गहरा सदमा लगा था. उनकी सतीश के साथ भी गहरी दोस्ती थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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