नाना पाटेकर के निधन पर अक्षय कुमार, बोले- आप चले गए यकीन करना मुश्किल

नाना पाटेकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. एक्टर अक्षय कुमार भी नाना पाटेकर के निधन से इमोशनल हो गए हैं. अक्षय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि नाना चले गए, इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है.

अक्षय कुमार ने लिखा, 'नाना जी के जाने की खबर से बहुत दुखी हूं. नाना पाटेकर एक ऐसे रेयर एक्टर थे जिन्हें लोगों का ध्यान खींचने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. उनकी आवाज, उनकी सीरियसनेस, हर परफॉर्मेंस में ईमानदारी...उनका अंदाज बिल्कुल अपना था. मैं खुशनसीब हूं कि हमें 'वेलकम' और 'हाउसफुल 5' में साथ काम करने का मौका मिला. सेट्स की इतनी सारी यादें हैं, जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. नाना जी बेमिसाल थे. यकीन नहीं हो रहा कि आप चले गए. सभी यादों के लिए शुक्रिया. आपकी कमी बहुत खलेगी, इसमें मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता.'

Really saddened by the news of Nana ji’s passing. He was one of those rare actors who never needed to do too much to make you sit up and watch. That voice, that intensity, that honesty in every performance… he was completely his own. I feel fortunate that we got to work together in Welcome, and then again more recently in Housefull 5. There are so many memories from those sets that I’ll always hold close. Nana ji was truly one of a kind. It’s hard to believe you’re gone. Thank you for all the memories. You will be missed more than words can say. 🙏 — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 8, 2026

नाना पाटेकर को क्या हुआ?

मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने जानकारी देते हुए बताया कि नाना पाटेकर को सुबह करीब 4:20 बजे मृत अवस्था (ब्रॉट डेड) में अस्पताल लाया गया था. अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए सीपीआर (CPR) देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. नाना पाटेकर ने रात में सीने में दर्द की शिकायत की थी.

नाना पाटेकर और अक्षय कुमार को आखिरी बार फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था.