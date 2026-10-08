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नाना पाटेकर के निधन पर अक्षय कुमार, बोले- आप चले गए यकीन करना मुश्किल

नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. उनका गुरुवार सुबह कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. नाना पाटेकर को अक्षय कुमार ने पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 08 Oct 2026 09:06 AM (IST)
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नाना पाटेकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. एक्टर अक्षय कुमार भी नाना पाटेकर के निधन से इमोशनल हो गए हैं. अक्षय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि नाना चले गए, इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है.

अक्षय कुमार ने लिखा, 'नाना जी के जाने की खबर से बहुत दुखी हूं. नाना पाटेकर एक ऐसे रेयर एक्टर थे जिन्हें लोगों का ध्यान खींचने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. उनकी आवाज, उनकी सीरियसनेस, हर परफॉर्मेंस में ईमानदारी...उनका अंदाज बिल्कुल अपना था. मैं खुशनसीब हूं कि हमें 'वेलकम' और 'हाउसफुल 5' में साथ काम करने का मौका मिला. सेट्स की इतनी सारी यादें हैं, जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. नाना जी बेमिसाल थे. यकीन नहीं हो रहा कि आप चले गए. सभी यादों के लिए शुक्रिया. आपकी कमी बहुत खलेगी, इसमें मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता.'

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नाना पाटेकर को क्या हुआ?
मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने जानकारी देते हुए बताया कि नाना पाटेकर को सुबह करीब 4:20 बजे मृत अवस्था (ब्रॉट डेड) में अस्पताल लाया गया था. अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए सीपीआर (CPR) देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. नाना पाटेकर ने रात में सीने में दर्द की शिकायत की थी.

नाना पाटेकर और अक्षय कुमार को आखिरी बार फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 08 Oct 2026 08:48 AM (IST)
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