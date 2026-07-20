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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' इवेंट में रवि दुबे की तारीफ करते नहीं थके नमित मल्होत्रा, 'लक्ष्मण' के किरदार पर कही बड़ी बात

'रामायण' इवेंट में रवि दुबे की तारीफ करते नहीं थके नमित मल्होत्रा, 'लक्ष्मण' के किरदार पर कही बड़ी बात

Namit Malhotra Praise Ravi Dubey: हाल ही में साल की सबसे बड़ी फिल्म 'रामायण' को लेकर इवेंट रखा गया, जहां पूरी टीम मौजूद थी. इसी बीच फिल्म के प्रोड्यूसर ने रवि दुबे और उनके अभिनय की जमकर तारीफ की.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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नितेश तिवारी की 'रामायण' बीते कई समय से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में फिल्म को लेकर एक बड़ा इवेंट रखा गया, जिसमें पूरी टीम मौजूद थी. इसी बीच फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने 'लक्ष्मण' का किरदार निभा रहे एक्टर रवि दुबे की जमकर तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया. साथ ही कहा कि उनके जैसा एक्टर उन्होंने कहीं नहीं देखा है, जो अपने किरदार को जीने लगता हैं.

प्रोड्यूसर ने की जमकर तारीफ 

इवेंट में नमित मल्होत्रा ने रवि की जमकर तारीफ करते हुए कहा, 'ये रवि जो हैं, मैंने इतने एक्टर्स के साथ काम किया हैं और इतने लोगों से मिला हूं. लेकिन रवि का जो कमिटमेंट हैं, जिस दिन से उन्हें लक्ष्मण के रोल में सिलेक्ट किया, उस दिन से उन्होंने रणबीर और साई को भैया और मां सीता के रूप में ही देखा है और वैसे ही बात करते हैं. मैं इतना इंप्रेस हुआ कि कोई इतना अपने किरदार में कैसे ढल सकता है कि उसमें फेथ और बिलीव नजर आए.'

रवि ने जताया आभार 

वहीं रवि ने जवाब में कहा, 'मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है. कुमार विश्वास जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि राम चुनते हैं. जब श्री राम चुनते है, तो भाव, साधन, संसाधन और हिम्मत भी वही देते हैं. उन्होंने ही नमित जी, नितेश जी, मेरे भैया रणबीर को राम के रूप में और माते सीता के लिए साई को चुना. न जाने ये कैसे हो गया कि इतने बड़े नामों में और इतने बड़े मंच पर मैं खड़ा हूं. ये शायद मेरे माता-पिता और पूर्वजों के कर्म है, जो मेरे लिए महासौभाग्य बन गया और इस राम कथा में श्री लक्ष्मण का किरदार निभा रहा हूं.'

 
 
 
 
 
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फिल्म के बारे में 

बता दें कि नमित मल्होत्रा इस 4000 करोड़ी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं नितेश तिवारी इसे निर्देशित कर रहे हैं. दोनों ने करीब 10 साल पहले इस फिल्म का सपना देखा था, जो अब पूरा होते दिख रहा हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज किया जाएगा, जो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही हैं. वहीं दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा. फिल्म में रवि दुबे के साथ साई पल्लवी, रणबीर कपूर, सनी देओल, यश, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल और लारा दत्ता जैसे कलाकार नजर आएंगे, जो इस महाकाव्य को एक नई ऊर्जा के साथ पेश करेंगे. 

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Published at : 20 Jul 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Nitesh Tiwari Ravi Dubey Namit Malhotra Ramayana Movie
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