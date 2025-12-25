Nagma Birthday Special: वो बॉलीवुड एक्ट्रेस, जिनका सिक्का साउथ में भी चला और भोजपुरी में भी, जानें नगमा के बारे में
Nagma Birthday special: क्या आप जानते हैं नगमा ने सिर्फ 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा और रातों-रात स्टार बन गई थी. बॉलीवुड के साथ-साथ उन्होंने साउथ और भोजपुरी फिल्में भी की हैं.
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी कम उम्र में इतनी फेम हासिल कर लेते हैं कि लोग उन्हें सालों तक याद रखते हैं. 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नगमा उन्हीं में से एक हैं. उन्हें सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर ही नहीं बल्कि उस लड़की के रूप में भी याद किया जाता है जिसने बहुत कम उम्र में स्टारडम हासिल किया है.
शुरूआती जिंदगी
नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम नंदिता अरविंद मोरारजी है. उनकी मां मुस्लिम थी और पिता हिंदू थे. बचपन से ही नगमा का मन फिल्मों और कला से जुड़ा रहा हैं. नगमा की मां ने ही उन्हें एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए कहा था. पढ़ाई के साथ-साथ नगमा का झुकाव कैमरे और एक्टिंग की तरफ भी था. और नगमा की किस्मत अच्छी भी थी क्योंकि कम उम्र में उन्हें फिल्मों का ऑफर मिलने लगा था.
16 साल में बॉलीवुड में एंट्री
नगमा ने अपनी बॉलीवुड की शुरुआत साल 1990 में सलमान खान के साथ फिल्म ‘बागी: अ रिबेल ऑफ लव’ से की थी. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी. छोटे से उम्र में ही उनका कॉन्फिडेंस, मासूमियत और खूबसूरती लोगों को बहुत पसंद आई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और नगमा रातों-रात स्टार बन गईं.
बॉलीवुड करियर और हिट फिल्में
पहली सफलता के बाद नगमा के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी. उन्होंने ‘यलगार’, ‘सुहाग’, ‘लाल बादशाह’, ‘कुंवारा’ और ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’ जैसी कई फिल्मों में काम भी किया. हालांकि उनका बॉलीवुड करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा लेकिन उन्होंने हर फिल्म में खुद को साबित किया हैं.
साउथ इंडस्ट्री में नई पहचान
बॉलीवुड के बाद नगमा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. उन्होंने तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में कई हिट फिल्में दी. साउथ में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वे टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं. इसके बाद नगमा ने भोजपुरी फिल्म्स में भी काम किया और वहां भी सफलता पाई. फिल्म ‘दूल्हा मिलल दिलदार’ के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था.
राजनीति में कदम
फिल्मों से दूर होने के बाद नगमा ने पॉलिटिक्स में भी काम किया. उन्होंने कांग्रेस पार्टी जॉइन की और वहां स्टार प्रचारक के तौर पर काम किया. साल 2014 में उन्होंने लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा लेकिन फिल्मों जैसी सफलता उन्हें राजनीति में नहीं मिली.
नगमा की निजी जिंदगी
नगमा का निजी जीवन हमेशा चर्चा में रहा है. लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की. जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का हिम्मत से सामना किया हैं. आज भले ही वे फिल्मों से दूर है, लेकिन 16 साल की उम्र में सुपरस्टार बनने की उनकी कहानी आज भी लोग याद करते है.
