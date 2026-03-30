नागा चैतन्य साउथ के बेहतरीन एक्टर है. उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कई शानदार फिल्में दी है. वहीं साउथ के साथ-साथ वो बॉलीवुड फिल्म में भी नजर आ चुके है. नागा चैतन्य ने साल 2022 में आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, इस फिल्म के बाद उन्होंने कोई दूसरी फिल्म नहीं की. अब हाल ही में एक्टर ने खुलासा किया कि उन्होंने अब तक कोई दूसरी हिंदी फिल्म क्यों साइन नहीं की.

नागा ने कोई दूसरी हिन्दी फिल्म क्यों नही की?

बता दें, आमिर खान की फिल्म 'लाला सिंह चढ्ढा' ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन एक्टर का कहना है कि इसका उनके फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ा. हिंदी फिल्मों से दूरी को लेकर नागा चैतन्य ने साफ कहा कि यह उनका जानबूझकर लिया गया फैसला नहीं है. उन्होंने बताया कि फिल्म के बाद वे अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी थे, जिसमें उनका ज्यादा समय और मेहनत लगी.

उन्होंने यह भी कहा कि वे हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, ताकि दोबारा कुछ खास कर सकें. नागा चैतन्य ने कहा कि लाला सिंह चढ्ढा को भले ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उन्हें इस फिल्म को लेकर कोई पछतावा नहीं है.

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उन्होंने बताया कि उन्हें इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत मजा आया और उन्होंने काफी कुछ नया सीखा. साथ ही, जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, वे बहुत अच्छे और सपोर्टिव थे. नागा चैतन्य का मानना है कि आज के समय में फिल्मों की भाषा कोई बड़ी बाधा नहीं रही है.

उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी चीज स्क्रिप्ट और किरदार है. अगर रोल अच्छा और अलग होगा, तो वह किसी भी भाषा की फिल्म करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वो हिंदी फिल्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन फिल्म नई और खास होनी चाहिए, साथ ही ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले जिन्हें वह पसंद करते हैं.

नागा चैतन्य अपकमिंग फिल्म

नागा चैतन्य की अपकमिंग फिल्म 'वृषकर्मा' है, जिसका निर्देशन 'विरुपक्ष' फेम कार्तिक दंडू कर रहे हैं और सुकुमार इसके लेखक हैं. फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होगी.