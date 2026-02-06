हुसैन 'उस्तरा' शेख की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज रोकने के लिए शिकायत दर्ज कराई है. सनोबर शेख ने 2 फरवरी को साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा (Injunction) की मांग की है. उनका दावा है कि यह फिल्म उनके दिवंगत पिता की अनधिकृत जीवनी है और उनके जीवन को गलत तरीके से दिखाती करती है.

सनोबर शेख ने ABP न्यूज़ से बातचीत में बताया कि उन्होंने निर्माता साजिद नाडियाडवाला, निर्देशक विशाल भारद्वाज और पत्रकार-लेखक हुसैन जैदी के खिलाफ दीवानी अदालत (Civil Court) में मुकदमा दायर किया है.

इसके साथ ही, फिल्म में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए अश्लील शब्दों के विरोध में मुंबई के जे.जे. मार्ग पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई है. फिल्म में शाहिद कपूर ने 'उस्तरा' की भूमिका निभाई है, जो हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित बताई जा रही है.





सनोबर का आरोप है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह उनके पिता पर आधारित है, जिन्हें एक 'गैंगस्टर' के रूप में दिखाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पिता गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पत्रकार थे, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पुलिस को कई खुफिया जानकारियां दीं.

सनोबर शेख ने प्रूफ देते हुए अपने पिता का Press ID कार्ड भी दिखाया है.





सनोबर को आशंका है कि फिल्म के रिलीज होने से उनके परिवार और बच्चों की प्रतिष्ठा को "अपूरणीय क्षति" पहुंचेगी.

बता दें कि 11 सितंबर 1998 को छोटा शकील गिरोह ने हुसैन उस्तरा की 11 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. दूसरी ओर, साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि फिल्म पूरी तरह से एक काल्पनिक रचना है.

आपको बता दें कि ओ रोमियो फिल्म थियेटर में 13 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी मुख्य भूमिकाओं में हैं.