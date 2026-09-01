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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म...' आवारापन 2 की सक्सेस पर इमोशनल हुए इमरान हाशमी

'मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म...' आवारापन 2 की सक्सेस पर इमोशनल हुए इमरान हाशमी

'आवारापन 2' की रिकॉर्डतोड़ सफलता पर इमरान हाशमी ने गर्व जताते हुए इसे अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म बताया है. उन्होंने मंगलवार को इंस्टग्राम पर इसे लेकर एक नोट शेयर किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Sep 2026 05:53 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी फिल्म इंडस्ट्री में दो दशक से ज्यादा वक्त से काम कर रहे हैं. हालांकि उन्हें वो शोहरत और सफलता कभी नहीं मिल पाई जो कामयाबी उन्हें उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'आवारापन 2' ने दिलाई है. ये उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है और अब इमरान ने फिल्म की सक्सेस पर एक नोट शेयर करते हुए इसे अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म बताया है.

'आवारापन 2' का हिस्सा बनने पर जताया गर्व

साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' फ्लॉप निकली थी. जबकि आवारापन 2 बंपर हिट निकल चुकी है. फिल्म की सफलता पर इमरान हाशमी ने मंगलवार को एक तस्वीर और एक नोट शेयर करते हुए लिखा, 'कुछ ऐसी फिल्में होती है जिनमें आप काम करते हैं और कुछ का हिस्सा बनने पर आप गर्व महसूस करते हैं, आवारापन 2 ऐसी ही फिल्म है. यह बहुत ही दुर्लभ घटना बन गई है. दो दशक पहले इस फिल्म को ऑडियंस नहीं मिली थी और अब इसका सीक्वल आया तो ये बॉक्स ऑफिस पर इतिहास लिखने जा रही है.' 

मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म...' आवारापन 2 की सक्सेस पर इमोशनल हुए इमरान हाशमी

आगे उन्होंने आवारापन 2 के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट का जिक्र भी किया. एक्टर ने लिखा, 'ये एक्शन म्यूजिकल फिल्म इमोशंस से भरी हुई है. इसमें सदाबहार म्यूजिक है. इसे देखने का असली मजा थिएटर्स में ही है. इन सबके सेंटर में है 'आवारापन' की दुनिया को बनाने वाले विशेष (भट्ट). इसे उनके भरोसे और सोच ने ही आकार दिया है. मैं खुश हूं कि हम मिलकर आगे आए और ये सफर तय किया.'

मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म

इमरान हाशमी ने माना कि क्रिएटिव हुनर, बेहतरीन म्यूजिक और शानदार कास्ट वाली फिल्म का हिस्सा बनना बेहद खास रहा है. उन्होंने आगे इसे अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म बताया है. साथ ही आगे फैंस से इसे थिएटर्स में जाकर देखने की अपील भी की.

 
 
 
 
 
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200 करोड़ कमा चुकी है 'आवारापन 2'

14 अगस्त को रिलीज हुई 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी के साथ शबाना आजमी, दिशा पटानी, शविंदर विक्की और विजयंत कोहली जैसे एक्टर नजर आ रहे हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 18 दिनों में दुनियाभर में 210 करोड़ रुपये कमा चुकी है और इंडिया में ये 150 करोड़ रुपये के करीब है. इसका बजट 45 करोड़ रुपये तक है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 05:53 PM (IST)
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