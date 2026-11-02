नहीं रहे म्यूजिशियन जुआन एटकिंस, 64 साल की उम्र में हुआ निधन

लंबे समय तक प्रोड्यूसर और डीजे रहे और डेट्रॉइट टेक्नो म्यूजिक के को-फाउंडर रहे जुआन एटकिंस का 31 अक्टूबर को निधन हो गया. वे साल के थे. जुआन एटकिंस एंटरटेनमेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी जाना-पहचाना नाम थे.

64 साल की उम्र में जुआन एटकिंस का निधन

जुआन एटकिंस की मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में कंफर्म किया गया है कि मेक्सिको सिटी के एक होटल के कमरे में एटकिंस बेहोशी की हालत में पाए गए थे. उस समय वे वहां एक परफॉरमेंस के लिए गए हुए थे. उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो भी पोस्ट की, जिस पर उनका नाम और उनके जन्म व निधन का साल लिखा था.हालांकि अभी तक उनकी मौत की वजह को पब्लिकली नहीं किया गया है.

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दिग्गज कलाकार जुआन एटकिंस को फैंस दे रहे श्रद्धांजलि

उनके निधन की खबर की पुष्टि होने के तुरंत बाद ही फैंस और तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर म्यूजिशियन को श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया. एक फैन ने X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "1992 में यॉर्कशायर से आए एक किशोर 'रेवर'के तौर पर, 'आर्क'नाम के मशहूर नाइट क्लब में जुआन को डेट्रॉइट टेक्नो बजाते सुनना मेरे लिए एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था. उनके लिए मेरे मन में हमेशा एक खास जगह रही और टेक्नो के लिए मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा. रेस्ट इन पीस." एक अन्य यूजर ने लिखा, "एक और दिग्गज को श्रद्धांजलि।.क्या शानदार DJ और प्रोड्यूसर थे वे."

एक तीसरे फैन ने लिखा, "हर चीज के लिए और हमेशा के लिए थैंक्यू, जुआन, आपकी आत्मा को शांति मिले." इसके अलावा, कई लोगों ने इंस्टाग्राम पर उनकी हालिया पोस्ट्स पर भी इस संगीतकार के लिए अपनी संवेदनाएं जताई.

जुआन एटकिंस कौन थे?

जुआन एटकिंस का जन्म 12 सितंबर, 1962 को डेट्रॉइट में हुआ था, बाद में वे अपने परिवार के साथ मिशिगन के ग्रामीण इलाके बेलेविले चले गए और अपनी जवानी का ज़्यादातर समय वहीं बिताया, वे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पर अपने प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं. अपने करियर के दौरान, वे 'बेलेविले थ्री', 'साइबोट्रॉन' और 'बॉर्डरलैंड' जैसे कई मशहूर बैंड का हिस्सा रहे.

उन्हें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की एक नई शैली बनाने के लिए जाना जाता है, जिसे इस जॉनर का एक ज़्यादा चमकदार और मशीनी रूप माना गया।. धीरे-धीरे, उनकी इस नई और खास तरह की आवाज को 'डेट्रॉइट टेक्नो म्यूजिक' के नाम से पहचाना जाने लगा. उनके शुरुआती म्यूजिक करियर की कुछ क्रिएशन में 'एलीज ऑफ द माइंड', 'कॉस्मिक रेनडांस', 'कॉस्मिक कार्स' और 'द लाइन' जैसे नाम शामिल हैं.