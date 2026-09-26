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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'4 सितंबर तक शूटिंग की', मुश्ताक खान के आखिरी दिनों को याद कर बेटे मोहसिन हुए इमोशनल

'4 सितंबर तक शूटिंग की', मुश्ताक खान के आखिरी दिनों को याद कर बेटे मोहसिन हुए इमोशनल

एक्टर मुश्ताक खान के निधन के बाद उनके बेटे मोहसिन खान ने उनके आखिरी दिनों को याद किया है. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने 4 सितंबर तक शूटिंग की थी. मोहसिन खान ने उनकी अपकमिंग फिल्मों पर भी बात की.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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दिग्गज एक्टर मुश्ताक खान का 24 सितंबर की शाम मुंबई में निधन हो गया. वो पिछले करीब एक साल से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे. उन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. 

मुश्ताक खान ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों में यादगार किरदार निभाए. उन्हें 'हम हैं राही प्यार के' (1993), 'गदर: एक प्रेम कथा' (2001), 'वेलकम' (2007), 'बाला' (2019) और इस साल रिलीज हुई 'भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' (2026) जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.

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मुस्कुराते हुए दुनिया को कहा अलविदा 
अब मुश्ताक खान के बेटे मोहसिन खान ने बताया कि उनके पिता पिछले एक साल से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था. मोहसिन ने हिंदुस्तान टाइम्स सगं बातचीत में कहा, 'मेरे पिता एक साल से ज्यादा समय से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था. इलाज का उन पर अच्छा असर हो रहा था, लेकिन पिछले 10 दिनों में उनकी हालत हमारे काबू से बाहर हो गई. वो ठीक हो रहे थे, लेकिन आखिरकार ये अल्लाह की मर्जी थी. उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी जी और अस्पताल में होने के बावजूद मुस्कुराते हुए दुनिया को अलविदा कहा.'

 4 सितंबर को की शूटिंग
मोहसिन खान ने बताया कि उनके पिता ने आखिरी बार 4 सितंबर को मुंबई के मड आइलैंड में शूटिंग की थी. उन्होंने कहा, 'उन्होंने शेरा के बेटे टाइगर यानी अबीर सिंह की डेब्यू फिल्म 'टार्जन' के लिए राजत बेदी सर, चंकी पांडे सर और राजपाल यादव सर के साथ शूटिंग की थी.'

4 सितंबर तक शूटिंग की', मुश्ताक खान के आखिरी दिनों को याद कर बेटे मोहसिन हुए इमोशनल

मुश्ताक खान की अपकमिंग फिल्में
मोहसिन ने आगे बताया कि मुश्ताक खान की तेलुगु फिल्म 'दादा' भी जल्द रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को 'जाट' के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी ने बनाया है और फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी. इसके अलावा मुश्ताक ने मोहसिन की एक अनटाइटल्ड हिंदी-मराठी फिल्म में भी काम किया था, जिसमें एक्टर प्रथमेश परब नजर आएंगे. मोहसिन ने बताया कि इस फिल्म को कुछ महीनों में रिलीज करने की तैयारी है.

मोहसिन खान खुद भी फिल्म प्रोडक्शन और निर्देशन से जुड़े हैं. उन्होंने 'छुट्टा नहीं है' (2013), 'डिलीवरी बॉय' (2025), 'वड़ा पाव' (2025), 'सो लॉन्ग वैली' और 'डियर लॉटरी' जैसी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है.

मोहसिन ने आगे बताया कि उनके पिता ने उनके साथ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन वो हमेशा उनके शूट और प्रमोशन के दौरान उनके साथ मौजूद रहते थे. उन्होंने कहा, 'पापा ने मेरे साथ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन वो हमेशा मेरे शूट और प्रमोशन के दौरान मेरे साथ रहे. मैंने उनके साथ दो टीवी कमर्शियल किए थे, एक राजपाल यादव सर के साथ और दूसरा परेश रावल सर के साथ. मेरी हिंदी-मराठी फिल्म में उन्होंने पहली बार मेरे लिए पूरा रोल किया था. हमने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, लेकिन दुर्भाग्य से वो इसके लिए डबिंग नहीं कर पाए. अब ये फिल्म उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी.'

इंडस्ट्री को दिए 51 साल 
मुश्ताक खान के लंबे फिल्मी करियर को याद करते हुए मोहसिन ने बताया कि उनके पिता ने करीब 51 साल इंडस्ट्री को दिए. अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों और ओटीटी सीरीज में काम किया, वहीं टीवी के 1000 से ज्यादा एपिसोड का भी हिस्सा रहे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 26 Sep 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
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