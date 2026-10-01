Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमुश्ताक खान की प्रेयर मीट से बाहर निकाले गए राजपाल यादव, हुई बेइज्जती?

मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से बाहर निकाले गए राजपाल यादव, हुई बेइज्जती?

राजपाल यादव को मुश्ताक खान की प्रेयर मीट में देखा गया. इस दौरान का उनका वीडियो वायरल है. वीडियो को देख सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि प्रेयर मीट में राजपाल यादव की बेइजज्ती हुई. आइए जानते हैं क्या है सच.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Oct 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर मुश्ताक खान की बुधवार को प्रेयर मीट हुई. प्रेयर मीट में कई सेलेब्स नजर आए. एक्टर राजपाल यादव भी मुश्ताक खान की प्रेयर मीट में पहुंचे. प्रेयर मीट से राजपाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला चिल्ला रही है और इसके बाद राजपाल यादव चले जाते हैं. इसके बाद से सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या राजपाल यादव की प्रेयर मीट में बेइज्जती की गई. 

आइए जानते हैं उस वीडियो का सच क्या है. वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि एक महिला बोल रही  हैं, 'आपको अब बाहर भेजा जाएगा. हमने समझाया आपको. आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ये कोई जगह है सेल्फी लेने की? राजपाल यादव वहीं खड़े होते हैं. वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं और फिर जब महिला चिल्लाती हैं तो वो अपनी टीम के साथ वहां से चले जाते हैं.' वीडियो के कैप्शन में लिखा कि राजपाल यादव की बेइज्जती हुई और उन्हें मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से निकाला गया. लेकिन क्यों?

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा, ये भी बताया क्यों फ्रैंचाइजी हो रही खत्म
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा
बॉलीवुड
सितंबर के आखिरी हफ्ते के टॉप 5 गाने, ‘गहरा हुआ’ ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर है भक्ति सॉन्ग
सितंबर के आखिरी हफ्ते के टॉप 5 गाने, ‘गहरा हुआ’ ने मारी बाजी
बॉलीवुड
यामी गौतम की 'नई नवेली' में कॉमेडी के पीछे छिपा है बड़ा मैसेज, आनंद एल राय ने बताया क्या है खास
'ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है...', यामी गौतम की 'नई नवेली' पर आनंद एल राय ने खोला राज
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की बंपर ओपनिंग तय! एडवांस बुकिंग में ही छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! एडवांस बुकिंग में ही छाप डाले करोड़ों

क्या है राजपाल यादव के वीडियो का सच?

लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है वो सच नहीं है. महिला राजपाल यादव पर नहीं चिल्ला रही थीं. दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि राजपाल यादव के पास में एक लड़का खड़ा सेल्फी ले रहा होता है. महिला उस लड़के पर चिल्ला रही होती हैं और उसे जाने को कहती हैं. फिर वो शख्स फोन जेब में रखता है और चला जाता है. राजपाल यादव के वीडियो को गलत तरीके संदर्भ में वायरल किया जा रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijendra Sharma (@vijendrasharma9919)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by P@L@$h (@officialbollywoodviral)

राजपाल यादव ने प्रेयर मीट में कहा, 'मुश्ताक खान भाई की आत्मा को शांति मिले. बहुत पवित्र आत्मा थी. अच्छे इंसान थे और बहुत ही काबिल अभिनेता था. हम सब उन्हें याद रखेंगे.'

ये भी पढ़ें- सितंबर के आखिरी हफ्ते के टॉप 5 गाने, ‘गहरा हुआ’ ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर है भक्ति सॉन्ग

बता दें कि प्रेयर मीट में राजपाल यादव के अलावा पूनम ढिल्लों, मुकेश ऋषि, राहुल रॉय, विंदू दारा सिंह, किरण कुमार, अखिलेंद्र मिश्रा, राखी सावंत, उपासना सिंह, अर्जुन फिरोज खान, गजेंद्र चौहान, सुनील पाल, शहबाज खान, के के गोस्वामी जैसे स्टार्स दिखे. 

मालू महो कि मुश्ताक खान कैंसर से जूझ रहे थे. उनका 24 सितंबर को निधन हो गया. उनका निधन नानावटी हॉस्पिटल में हुआ.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Mushtaq Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा, ये भी बताया क्यों फ्रैंचाइजी हो रही खत्म
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा
बॉलीवुड
सितंबर के आखिरी हफ्ते के टॉप 5 गाने, ‘गहरा हुआ’ ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर है भक्ति सॉन्ग
सितंबर के आखिरी हफ्ते के टॉप 5 गाने, ‘गहरा हुआ’ ने मारी बाजी
बॉलीवुड
यामी गौतम की 'नई नवेली' में कॉमेडी के पीछे छिपा है बड़ा मैसेज, आनंद एल राय ने बताया क्या है खास
'ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है...', यामी गौतम की 'नई नवेली' पर आनंद एल राय ने खोला राज
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की बंपर ओपनिंग तय! एडवांस बुकिंग में ही छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! एडवांस बुकिंग में ही छाप डाले करोड़ों
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
पंजाब
'मैं कुछ...' राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया
'मैं कुछ...' राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया', कैप्टन स्मित माछर की तारीफ कर बोले PM मोदी
'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया', कैप्टन स्मित माछर की तारीफ कर बोले PM मोदी
ओटीटी
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
क्रिकेट
टीम इंडिया के रिकॉर्ड चेज से खुश नहीं गौतम गंभीर, कहा- 'ये क्रिकेट नहीं, सिर्फ...'
टीम इंडिया के रिकॉर्ड चेज से खुश नहीं गौतम गंभीर, कहा- 'ये क्रिकेट नहीं, सिर्फ...'
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget