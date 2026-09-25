गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दो घंटे पहले जिनसे मिला, अब वो हमारे बीच नहीं...', मुश्ताक खान के निधन से टूटे राजपाल यादव

'दो घंटे पहले जिनसे मिला, अब वो हमारे बीच नहीं...', मुश्ताक खान के निधन से टूटे राजपाल यादव

एक्टर मुश्ताक खान के निधन ने उनके फैंस और फिल्मी सितारों को गमगीन कर दिया है. राजपाल यादव ने उनके साथ हुई आखिरी मुलाकात को याद करते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 25 Sep 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मुश्ताक खान अब हमारे बीच नहीं रहे. उनका 24 सितंबर को 56 साल की उम्र में निधन हो गया. वो लंबे समय से लंग्स कैंसर से जूझ रहे थे और उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी. वो लंग्स कैंसर की आखिरी स्टेज में थे. मुंबई के नानावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली.

मुश्ताक खान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है. अब एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव ने भी मुश्ताक खान को याद करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. हैरानी वाली बात ये है कि राजपाल यादव निधन से महज दो घंटे पहले ही मुश्ताक खान से मिलने गए थे. राजपाल यादव ने मुश्ताक खान संग अपनी आखिरी मुलाकात का भी ज्रिक किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' बनी नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, पहले दिन 'जन नायकन' समेत 5 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे
'द पैराडाइज' ने मचाया तहलका, बनी नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
बॉलीवुड
शादी के बाद एयर होस्टेस के प्यार में पागल थे फिरोज खान! बीवी-बच्चों से हो गए थे अलग
शादी के बाद एयर होस्टेस के प्यार में पागल थे फिरोज खान! छोड़ दिया था परिवार
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 8 करोड़ के पार कलेक्शन
Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 8 करोड़ के पार कलेक्शन

'मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा...'
राजपाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर मुश्ताक खान की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'आज दोपहर में मैं मुश्ताक भाई से मिलने गया, उनसे बातें की. उन्होंने मुझे देखा, मुझसे हाथ भी मिलाया और हमारी सारी बातें सुन रहे थे और रिएक्ट भी कर रहे थे. मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि दो घंटे पहले मैं जिनसे मिला, जिनसे हाथ मिलाया, वो अब हमारे बीच नहीं हैं.'

ये भी पढ़ें: थ्रिलर से हॉरर कॉमेडी तक, थिएटर-ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज होंगी मलयालम की 5 धांसू फिल्में

उन्होंने आगे लिखा, 'ऊपर वाले के फैसले के आगे हम सब नतमस्तक हैं. मुश्ताक भाई हमेशा एक लोकप्रिय इंसान और अभिनेता थे, हैं और रहेंगे. आपको बड़े दुखी हृदय के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial)

इन फिल्मों में किया साथ काम
बता दें कि मुश्ताक खान और राजपाल यादव ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. दोनों एक्टर्स 'एक और एक ग्यारह' (2003) और 'अता पता लापता' (2012) जैसी फिल्मों में साथ नजर आए थे. 'एक और एक ग्यारह' में राजपाल यादव ने 'छोटू' का किरदार निभाया था, जबकि मुश्ताक खान 'इंस्पेक्टर बहादुर सिंह' के रोल में नजर आए थे. वहीं, 'अता पता लापता' का निर्देशन राजपाल यादव ने किया था और इसमें मुश्ताक खान ने भी अहम भूमिका निभाई थी.

आज होगा अंतिम संस्कार
मुश्ताक खान के बिजनेस पार्टनर शिवम ने उनकी मौत की पुष्टि की. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'उनका निधन गुरुवार 24 सितंबर को शान करीब 7 बजे हुआ. उन्हें पहले लंग्स कैंसर था और इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे. हालांकि, मौत से करीब 8 दिन पहले कैंसर दोबारा हो गया और इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई थी. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वो कैंसर की आखिरी स्टेज में थे.' रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुश्ताक खान का अंतिम संस्कार 25 सितंबर को मुंबई के यारी रोड कब्रिस्तान में किया जाएगा. 

कई फिल्मों और टीवी शोज में आए नजर
मुश्ताक खान ने अपने लंबे करियर में 'सड़क', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'आशिकी', 'जुनून', 'गुमराह', 'गोपी किशन', 'राजा', 'वेलकम', 'गदर', 'क्रांतिवीर', 'हम हैं राही प्यार के', 'नाराज' और 'सर' जैसी सैकड़ों फिल्मों में काम किया. इसके अलावा वो 'अदालत', 'भारत एक खोज' और 'वागले की दुनिया' जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं. 

ये भी पढ़ें:- 'वेलकम' एक्टर मुश्ताक खान का निधन, कैंसर से लड़ रहे थे जिंदगी की जंग

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav Mushtaq Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' बनी नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, पहले दिन 'जन नायकन' समेत 5 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे
'द पैराडाइज' ने मचाया तहलका, बनी नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
बॉलीवुड
शादी के बाद एयर होस्टेस के प्यार में पागल थे फिरोज खान! बीवी-बच्चों से हो गए थे अलग
शादी के बाद एयर होस्टेस के प्यार में पागल थे फिरोज खान! छोड़ दिया था परिवार
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 8 करोड़ के पार कलेक्शन
Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 8 करोड़ के पार कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले जेल में डाला, अब किया जा सकता है मेरा एनकाउंटर', सोनम वांगचुक को सता रहा डर
'पहले जेल में डाला, अब किया जा सकता है मेरा एनकाउंटर', सोनम वांगचुक को सता रहा डर
बिहार
जमुई, समस्तीपुर के बाद अब बांका से लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल, FIR दर्ज
जमुई, समस्तीपुर के बाद अब बांका से लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल, FIR दर्ज
स्पोर्ट्स
'आप पर गर्व है सीमा', एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई
'आप पर गर्व है सीमा', एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
न्यूज़
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
विश्व
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
Home Tips
Phenyl Mopping Tips: हफ्ते में कितना बार लगाना चाहिए फिनाइल का पोछा? ये है सही तरीका
हफ्ते में कितना बार लगाना चाहिए फिनाइल का पोछा? ये है सही तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget