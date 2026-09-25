बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मुश्ताक खान अब हमारे बीच नहीं रहे. उनका 24 सितंबर को 56 साल की उम्र में निधन हो गया. वो लंबे समय से लंग्स कैंसर से जूझ रहे थे और उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी. वो लंग्स कैंसर की आखिरी स्टेज में थे. मुंबई के नानावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली.

मुश्ताक खान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है. अब एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव ने भी मुश्ताक खान को याद करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. हैरानी वाली बात ये है कि राजपाल यादव निधन से महज दो घंटे पहले ही मुश्ताक खान से मिलने गए थे. राजपाल यादव ने मुश्ताक खान संग अपनी आखिरी मुलाकात का भी ज्रिक किया.

'मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा...'

राजपाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर मुश्ताक खान की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'आज दोपहर में मैं मुश्ताक भाई से मिलने गया, उनसे बातें की. उन्होंने मुझे देखा, मुझसे हाथ भी मिलाया और हमारी सारी बातें सुन रहे थे और रिएक्ट भी कर रहे थे. मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि दो घंटे पहले मैं जिनसे मिला, जिनसे हाथ मिलाया, वो अब हमारे बीच नहीं हैं.'

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उन्होंने आगे लिखा, 'ऊपर वाले के फैसले के आगे हम सब नतमस्तक हैं. मुश्ताक भाई हमेशा एक लोकप्रिय इंसान और अभिनेता थे, हैं और रहेंगे. आपको बड़े दुखी हृदय के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.'

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इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि मुश्ताक खान और राजपाल यादव ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. दोनों एक्टर्स 'एक और एक ग्यारह' (2003) और 'अता पता लापता' (2012) जैसी फिल्मों में साथ नजर आए थे. 'एक और एक ग्यारह' में राजपाल यादव ने 'छोटू' का किरदार निभाया था, जबकि मुश्ताक खान 'इंस्पेक्टर बहादुर सिंह' के रोल में नजर आए थे. वहीं, 'अता पता लापता' का निर्देशन राजपाल यादव ने किया था और इसमें मुश्ताक खान ने भी अहम भूमिका निभाई थी.

आज होगा अंतिम संस्कार

मुश्ताक खान के बिजनेस पार्टनर शिवम ने उनकी मौत की पुष्टि की. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'उनका निधन गुरुवार 24 सितंबर को शान करीब 7 बजे हुआ. उन्हें पहले लंग्स कैंसर था और इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे. हालांकि, मौत से करीब 8 दिन पहले कैंसर दोबारा हो गया और इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई थी. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वो कैंसर की आखिरी स्टेज में थे.' रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुश्ताक खान का अंतिम संस्कार 25 सितंबर को मुंबई के यारी रोड कब्रिस्तान में किया जाएगा.

कई फिल्मों और टीवी शोज में आए नजर

मुश्ताक खान ने अपने लंबे करियर में 'सड़क', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'आशिकी', 'जुनून', 'गुमराह', 'गोपी किशन', 'राजा', 'वेलकम', 'गदर', 'क्रांतिवीर', 'हम हैं राही प्यार के', 'नाराज' और 'सर' जैसी सैकड़ों फिल्मों में काम किया. इसके अलावा वो 'अदालत', 'भारत एक खोज' और 'वागले की दुनिया' जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं.

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