धर्मेंद्र से मिलने के लिए अस्पताल गई थीं मुमताज, हेमा मालिनी को लेकर कही ये बात

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं. उनके जाने से पूरी दुनिया शोक में है. बॉलीवुड सेलेब्स भी धर्मेंद्र के बारे में बात करते नजर आते हैं. वो उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी बुरी तरह से टूट गई हैं. धर्मेंद्र के निधन पर एक्ट्रेस मुमताज ने रिएक्ट किया है. उन्होंने हेमा मालिनी को सहानुभूति व्यक्त की है. मुमताज ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की है.

मुमताज ने विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में बात की. उन्होंने कहा- मुझे उनके परिवार और हेमा जी के लिए बहुत दुख है. वो हमेशा उनके लिए समर्पित रहीं. उन्हें ये नुकसान बहुत गहराई से महसूस हो रहा होगा. वो उन्हें बहुत प्यार करती थीं.

प्रकाश कौर के बारे में कही ये बात

मुमताज ने बताया कि वो कुछ सालों पहले धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से मिली थीं. उन्होंने कहा- हां मैं उनकी पहली पत्नी से मिली थी, वो हमारे साथ बैठी थीं. वो मुझसे बहुत अच्छे से मिली और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है. उन्होंने खाने-पीने के लिए भी पूछा था.

धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल गईं थीं मुमताज

मुमताज ने खुलासा किया कि वो निधन से कुछ दिन पहले धर्मेंद्र से मिलने के लिए अस्पताल गई थीं. उन्होंने कहा- मैं अस्पताल गई थी. जब मैं वहां गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो वेंटिलेटर पर हैं. आप उन्हें देखेंगी? मैंने सिर्फ कहा कि मैं उनकी एक झलक देखना चाहती हूं. फिर मैं अंदर गई, उन्हें देखा, वो लेटे हुए भी बहुत अच्छे लग रहे थे.

बता दें धर्मेंद्र 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे. धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में कई सितारे शामिल हुए थे. उसके बाद मुंबई में प्रेयर मीट रखी गई थी. कुछ समय पहले हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने दिल्ली में प्रेयर मीट आयोजित की थी.

