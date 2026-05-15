78 की उम्र में भी बेहद फिट हैं मुमताज, अक्षय कुमार के बताए फिटनेस रूल को करती हैं फॉलो

मुमताज अपने दौर की बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार रही हैं. अपनी शानदार एक्टिंग और चार्म से उन्होंने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई. अब उम्र के इस पड़ाव पर भी मुमताज अपनी फिटनेस और एनर्जी से लोगों को हैरान कर देती हैं. 78 की उम्र में भी वो बेहद फिट और एक्टिव नजर आती हैं. आइए जानते हैं कि वह खुद को इतना फिट और हेल्दी कैसे रखती हैं.

खुद को ऐसे फिट रखती हैं मुमताज

मुमताज ने हाल ही में विक्की ललवानी के पॉडकास्ट में अपनी फिटनेस रूटीन को लेकर बात की. उन्होंने कहा , 'मैं शाम को खाना नहीं खाती. अक्षय कुमार ने मुझसे कहा था कि शाम के बाद खाना मत खाओ, और वो खुद भी ऐसा ही करते हैं. मैं चार बजे के बाद कुछ नहीं खाती, अगले दिन तक. अगर भूख लगे तो सिर्फ एक सेब खा लेती हूं. खाने में मैं सिर्फ एक रोटी खाती हूं ज्वार या बाजरे की और थोड़ा बहुत नॉनवेज. इसके बाद अगला मील मैं अगले दिन ही लेती हूं. मेरी बहन मल्का भी यही रूटीन फॉलो करती है.'

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78 की उम्र में करती हैं एक्सरसाइज

उन्होंने आगे कहा, 'मैं हर रोज डेढ़ घंटे एक्सरसाइज करती हूं. 5-5 किलो के वेट्स 50-60 बार उठाती हूं. मैंने मेहनत की है, तभी आज मुमताज बनी हूं. उन्होंने कहा, मेहनत के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता.'

मुमताज का फिल्मी करियर

बता दें, मुमताज ने अपने करियर की शुरूआत 11 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 'लाजवंती', 'सोने की चिड़िया' जैसी फिल्मों से की. वहीं लीड एक्ट्रेस के तौर पर राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी ने 'दो रास्ते', 'सच्चा झूठा', 'अपना देश' जैसी कई जबरदस्त हिट फिल्में दीं. वो खिलौना, हरे रामा हरे कृष्णा, दो रास्ते, आप की कसम, और प्रेम नगर. जैसी कई फिल्मों में नजर आई हैं.

शादी के बाद फिल्मों से बनाई दूरी

70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज ने 1974 में बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की है. शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी और वे लंदन में बस गई थीं. उनके दो बेटियां हैं, नताशा और तान्या.