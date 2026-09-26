मुंबई के चेंबूर में एक छोटा सा छोले-भटूरे का रेस्टोरेंट कभी बंद होने की कगार पर था. करीब 18 लाख रुपये के कर्ज में डूबे इस रेस्टोरेंट की कहानी आज पूरी तरह बदल चुकी है. दरअसल, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के छोले-भटूरे के एक ऑर्डर ने इस रेस्टोरेंट की किस्मत बदल दी. कभी महीने में करीब 1 से 1.5 लाख रुपये की बिक्री करने वाला ये रेस्टोरेंट अब करीब 2 करोड़ रुपये महीने की बिक्री कर रहा है. वहीं, इसके मुंबई और आसपास चार आउटलेट भी खुल चुके हैं.

अब चार आउटलेट चला रहे हैं भाई

इस रेस्टोरेंट का नाम 'दिल्ली से' है. इसके मालिक भाई जसपाल सिंह खालसा और महिंदर सिंह खालसा ने हाल ही में पिंकविला से बातचीत में इस पूरी कहानी का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि सितंबर 2022 में स्टैंडअप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु उनके चेंबूर वाले रेस्टोरेंट में पहुंचे थे. उन्होंने वहां छोले-भटूरे खाए और इसकी तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी.

अभिषेक उपमन्यु ने अपनी स्टोरी में लिखा था, 'नंबर 1: दिल्ली से. लोकेशन: चेंबूर. यहां सब कुछ मिल रहा था. अमृतसरी छोले, परांठे, सब कुछ. मैंने सिर्फ छोले-भटूरे खाए. मजा आ गया.' उस समय रेस्टोरेंट के मालिक अभिषेक को जानते तक नहीं थे.

जसपाल ने बताया, '13 सितंबर को अभिषेक उपमन्यु छोले-भटूरे खाने आए थे. हम उन्हें तब नहीं जानते थे. 14 और 15 सितंबर से हमारे यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी. हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है. बाद में पता चला कि अभिषेक उपमन्यु ने हमारे छोले-भटूरे की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी.'

अनुष्का शर्मा को पसंद आए छोले-भटूरे

अभिषेक उपमन्यु की इंस्टाग्राम स्टोरी अनुष्का शर्मा तक भी पहुंची. अनुष्का काफी समय से मुंबई में विराट कोहली के लिए दिल्ली जैसे असली छोले-भटूरे तलाश रही थीं. 5 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की. अनुष्का ने लिखा था, 'आज हमारे घर के लिए बहुत बड़ा दिन है. मुंबई में एकदम दिल्ली जैसे छोले-भटूरे की मेरी तलाश आखिरकार पूरी हो गई है.'

अनुष्का ने अभिषेक उपमन्यु को भी इसका क्रेडिट दिया था, लेकिन अनुष्का की पोस्ट से पहले रेस्टोरेंट के मालिकों को उनके घर से एक फोन आया था. जसपाल ने बताया, 'अनुष्का शर्मा ने अभिषेक उपमन्यु की पोस्ट देखी थी. हमें उनके घर से फोन आया और जुहू में दो प्लेट छोले-भटूरे पहुंचाने के लिए कहा गया. उस वक्त रेस्टोरेंट चेंबूर में था और एक प्लेट की कीमत 120 रुपये थी. दो प्लेट का बिल 240 रुपये बनता था, जबकि जुहू आने-जाने का खर्च करीब 400 रुपये था. मुझे ये फ्रॉड नंबर लगा. मैंने उनसे कहा कि आने-जाने का खर्च तो ऑर्डर से ज्यादा हो जाएगा. उन्होंने मुझे कहा कि वो इसका खर्च भी दे देंगे. मुझे लगा कि कौन है ये व्यक्ति? कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है.'

जसपाल सिंह खालसा को हुआ शक

जसपाल ने आगे कहा, 'जब फोन करने वाली महिला ने बैंक डिटेल मांगी तो मेरा शक और बढ़ गया. मैंने उनसे कहा कि मैम हमें पूरा पेमेंट पहले चाहिए. उन्होंने कहा कि ठीक है, बैंक डिटेल भेज दीजिए, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगी.' इसके बाद जसपाल ने अपने भाई महिंदर को फोन किया. उन्होंने बताया, 'मैंने महिंदर से कहा कि ये महिला मुझे परेशान कर रही है. वो आठ बार फोन कर चुकी है और बैंक डिटेल मांग रही है. मैंने कहा कि कहीं अकाउंट हैक न कर ले. महिंदर ने कहा कि क्या दिक्कत है, बैंक डिटेल दे दो. मैंने कहा कि अकाउंट में वैसे भी पैसे नहीं हैं, बैलेंस नेगेटिव है.'

कई दिनों तक फोन आने के बाद आखिरकार जसपाल ने परेशान होकर पूछा कि ऑर्डर कब लेना है. तभी उन्हें बताया गया कि फोन विराट कोहली के घर से आया है. जसपाल ने कहा, 'उन्होंने कहा कि प्लीज शांत हो जाइए. मैं एक सेलिब्रिटी के घर से फोन कर रही हूं मैं विराट कोहली के घर से फोन कर रही हूं.' इसके बावजूद जसपाल को यकीन नहीं हुआ. उन्होंने कहा, 'मैंने कहा कि मैडम, ऐसी बातें मत कीजिए. विराट कोहली कहां और मैं कहां, चेंबूर में छोटी सी छोले-भटूरे की दुकान चलाने वाला. मैं कैसे मान लूं कि आप विराट कोहली के घर से फोन कर रही हैं?'

विराट-अनुष्का के घर पहुंचे छोले-भटूरे

जसपाल और महिंदर ऑर्डर लेकर दिए गए पते पर पहुंचे. जसपाल ने बताया, 'हम अंदर गए और मैंने स्टाफ से माफी मांगी, क्योंकि फोन पर मैंने उनसे थोड़ी बदतमीजी की थी.' इसके बाद जब वो रेस्टोरेंट लौटे तो उन्हें स्टाफ का फोन आया. उनसे पूछा गया कि क्या वो इंस्टाग्राम चलाते हैं और क्या वो विराट या अनुष्का को फॉलो करते हैं. इसके बाद स्टाफ ने उन्हें अनुष्का की इंस्टाग्राम पोस्ट भेजी.

बदल गई पूरे रेस्टोरेंट की किस्मत

जसपाल ने बताया, 'अनुष्का की पोस्ट के बाद रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ आ गई कि आधे घंटे के अंदर हम पूरी तरह हैरान रह गए. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आसपास रहने वाले लोग भी पूछने लगे कि क्या यहां खाना फ्री मिल रहा है. हमारे फोन लगातार बज रहे थे. मैनेजर का फोन भी लगातार बज रहा था. इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस भी आ गई और पूछने लगी कि क्या हो रहा है. कोई छह प्लेट ऑर्डर कर रहा था, तो कोई 10 प्लेट. हमारे पास इतना सामान नहीं था. हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है.'

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इसके बाद उन्होंने आसपास रहने वाले लोगों से भी मदद मांगी. उन्होंने बताया, 'हमने आसपास रहने वाले लोगों से कहा कि प्लीज घर पर छोले भिगो दीजिए, मैं आकर ले जाऊंगा. कुछ लोग दो-तीन प्लेट छोले-भटूरे के लिए दो घंटे से ज्यादा इंतजार करते रहे. तीसरे दिन तक हम आठ किलो छोले से 100 किलो छोले तक पहुंच गए थे.'

बंद होने वाला था रेस्टोरेंट

'दिल्ली से' की शुरुआत 15 अक्टूबर 2021 को चेंबूर के कैंप इलाके में हुई थी. उस समय रेस्टोरेंट करीब 250 वर्ग फुट की जगह में था, जिसमें सिर्फ तीन टेबल और नौ सीटें थीं. सितंबर 2022 तक रेस्टोरेंट करीब 18 लाख रुपये के कर्ज में पहुंच गया था.

जसपाल ने बताया, 'जनवरी से हमारी बिक्री कम होने लगी थी. सितंबर 2022 तक हमने रेस्टोरेंट बंद करने का मन बना लिया था. हमने सोचा था कि आखिरी महीने का किराना और किराया चुका देंगे और फिर रेस्टोरेंट बंद कर देंगे.'

दिलचस्प बात ये है कि रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला लेने के कुछ ही समय बाद उनकी किस्मत बदल गई. 11 सितंबर को दोनों भाइयों ने गणपति विसर्जन के दौरान प्रार्थना की थी कि उनके पास इतना पैसा हो कि वो बप्पा को भोग चढ़ा सकें. इसके कुछ ही दिनों बाद अभिषेक उपमन्यु उनके रेस्टोरेंट पहुंचे और फिर अनुष्का शर्मा की पोस्ट ने सब कुछ बदल दिया.

रोज बिकती हैं 3 हजार से ज्यादा प्लेटें

आज 'दिल्ली से' के चेंबूर, मुलुंड, अंधेरी वेस्ट और वाशी में चार आउटलेट हैं. मालिकों के मुताबिक, उनके सभी आउटलेट में रोज 3 हजार से ज्यादा प्लेट छोले-भटूरे बिकते हैं. उन्होंने बताया, 'पहले हम आधा किलो या एक किलो छोले भिगोते थे. अब हमारे चारों आउटलेट में करीब 125 किलो छोले भिगोए जाते हैं, जो पकने के बाद करीब एक टन हो जाते हैं. जब रेस्टोरेंट ठीक से चल भी नहीं रहा था, तब महीने की बिक्री करीब 1 से 1.5 लाख रुपये थी. अब ये बढ़कर करीब 2 करोड़ रुपये महीने हो गई है.'

बता दें कि विराट कोहली को छोले-भटूरे काफी पसंद हैं. मुंबई में दिल्ली जैसे स्वाद वाले छोले-भटूरे की तलाश अनुष्का शर्मा काफी समय से कर रही थीं, जो उन्हें 'दिल्ली से' रेस्टोरेंट में आकर पूरी हुई.

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