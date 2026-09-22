Lalbaugcha Raja Live: लालबागचा राजा के चरणों में पहुंचे बॉलीवुड-टीवी के दिग्गज सेलेब्स, देखें Photos
गणेशोत्सव के दौरान लालबागचा राजा के दरबार में सितारों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड से लेकर टीवी तक कई सेलेब्स बप्पा के दर्शन करने पहुंचे. देखें उनके लेटेस्ट फोटोज और वीडियोज.
गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं. शाहरुख खान से लेकर परिणीति चोपड़ा तक कई बड़े सेलेब्स यहां दर्शन करते नजर आए. इस दौरान की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. यहां देखिए सेलेब्स के लालबागचा राजा दर्शन की लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियोज.
पति डेनियल वेबर संग बप्पा के दरबार में पहुंचीं सनी लियोनी
बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी भी अपने पति डेनियल वेबर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचीं. इस दौरान वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने पिंक कलर का खूबसूरत सूट पहना था और सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था. सामने आए वीडियो में सनी दर्शन के लिए लगी लाइन में खड़ी नजर आ रही हैं. इस दौरान वो पूरे भक्तिभाव के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंचीं.
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शाहरुख खान ने परिवार संग लिया बप्पा का आशीर्वाद
गणेश उत्सव के मौके पर शाहरुख खान लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान किंग खान के साथ उनकी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आईं. उनकी कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. शाहरुख खान ने बप्पा का आशीर्वाद लिया और पूजा-अर्चना की. हालांकि, इस दौरान शाहरुख खान के दोनों बेटे आर्यन खान और अबराम खान नजर नहीं आए.
#WATCH | Maharashtra: Actor Shah Rukh Khan offers prayers at the famous Lalbaugcha Raja pandal in Mumbai. pic.twitter.com/STSjyxRjPJ— ANI (@ANI) September 21, 2026
बप्पा की भक्ति में लीन दिखीं परिणीति चोपड़ा
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी अपकमिंग थ्रिलर सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' की रिलीज से पहले मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचीं. यहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया. दर्शन के दौरान परिणीति ने पूरे भक्तिभाव के साथ बप्पा के सामने माथा टेका. वहीं, उन्होंने पंडाल से ही अपने पति और नेता राघव चड्ढा को वीडियो कॉल भी किया और उन्हें बप्पा के दर्शन करवाए.
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परिणीति के लुक की बात करें तो उन्होंने पिंक कलर का शॉर्ट सूट और मैचिंग पैंट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ग्रीन-पिंक शेड वाली चुन्नी पेयर की थी. कानों में पहने बड़े-बड़े ईयररिंग्स उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे.
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पत्नी सुप्रिया मेनन संग पहुंचे पृथ्वीराज सुकुमारन
मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी फिल्म 'दायरा' की रिलीज के मौके पर पत्नी सुप्रिया मेनन के साथ लालबागचा राजा के पंडाल पहुंचे. इस दौरान दोनों ने बप्पा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. दोनों ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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