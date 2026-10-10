बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. वो अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. अब मृणाल ने कटरीना कैफ और कृति सेनन को ट्रोल करने वालों की क्लास लगाई है. उन्होंने दोनों एक्ट्रेसेस का समर्थन करते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.

सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ और कृति सेनन को ट्रोल किए जाने पर मृणाल ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो दूसरों की जिंदगी और पसंद पर बेवजह कमेंट करने से बचें. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या कहा.

मृणाल ठाकुर ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

मृणाल ठाकुर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, 'ये उनकी जिंदगी है, ये उनकी पसंद है और हर किसी को अपनी जिंदगी के इस फेज को एंजॉय करने का पूरा हक है. और हम कौन होते हैं? जो लोग इन आइकोनिक महिलाओं को जज कर रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं कि इन दोनों महिलाओं ने इंडस्ट्री और बिजनेस में कितना बेहतरीन काम और योगदान दिया है?'

उन्होंने आगे कहा, 'चाहे कृति हों या कटरीना, वो न केवल भारत में बल्कि यूके और हर जगह अपना बिजनेस चला रही हैं. मुझे लगता है कि लोगों को किसी और पर कमेंट नहीं करना चाहिए. लोग पागल हैं, इसके अलावा और क्या कहें.'

'महिलाओं को हमेशा जज किया जाता है'

बातचीत के दौरान मृणाल ने ये भी कहा कि महिलाओं को अक्सर उनके पहनावे, लुक और निजी फैसलों के लिए जज किया जाता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी इस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ता है. मृणाल ने कहा, 'महिलाओं को हमेशा जज किया जाता है, और कब उन्हें जज नहीं किया जाता? लेकिन केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी जज किया जाता है.'

आखिर क्यों ट्रोल हुई थीं कटरीना कैफ और कृति सेनन?

बता दें कि कटरीना कैफ ने साल 2025 में अपने पहले बच्चे विहान कौशल का स्वागत किया था. मां बनने के बाद उनके बढ़े हुए वजन को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया. हाल ही में वो अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में पति विक्की कौशल के साथ पहुंची थीं. इस दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कटरीना को उनके लुक और प्रेग्नेंसी के बाद शरीर में आए बदलावों को लेकर निशाना बनाया गया.

वहीं, कृति सेनन को रक्षाबंधन के मौके पर एक ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन में अपने पहनावे को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. मामला इतना बढ़ गया कि ब्रांड को विज्ञापन हटाना पड़ा. इसके बाद कृति ने भी इस विवाद पर सफाई दी थी.

'पूजा मेरी जान' को लेकर चर्चा में हैं मृणाल ठाकुर

वर्क फ्रंट की बात करें तो मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्म 'पूजा मेरी जान' को लेकर सुर्खियों में हैं. नवजोत गुलाटी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है.

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फिल्म में मृणाल के साथ हुमा कुरैशी, विक्रम सिंह चौहान और विजय राज भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है.