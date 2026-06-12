Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' से 'गर्वनर' तक आज रिलीज हुई कई फिल्में, कौन करेगी बंपर ओपनिंग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMovie Release Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' से 'गर्वनर' तक सिनेमाघरों में आज रिलीज हुई कई फिल्में, कौन करेगी बंपर ओपनिंग?

Movie Release Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' से 'गर्वनर' तक सिनेमाघरों में आज रिलीज हुई कई फिल्में, कौन करेगी बंपर ओपनिंग?

Movie Release Live Updates: सिनेमाघरों में आज कई नई फिल्में रिलीज हुई हैं. इनमें कंगना रनौत और मनोज बाजपेयी की फिल्में भी शामिल हैं. यहां इनसे जुड़े हर अपडेट्स जान सकते हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 12 Jun 2026 10:30 AM (IST)

LIVE

Key Events
Movie Release Live Updates Bharat Bhhagya Viddhaata Governor Main Vaapus Aaunga Haunted 3D Box Office Collection Review Movie Release Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' से 'गर्वनर' तक सिनेमाघरों में आज रिलीज हुई कई फिल्में, कौन करेगी बंपर ओपनिंग?
मूवी रिलीज लाइव अपडेट्स
Source : imdb

Background

12 जून यानी आज शुक्रवार को बॉलीवुड से कई फिल्में रिलीज हुई हैं. इनमें सबसे ज्यादा बज कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता को लेकर बना हुआ है. वहीं मनोज बाजपेयी की गवर्नर को लेकर भी फैंस में काफी एक्साइटमेंट है.इन सबके बीच इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा मैं वापस आऊंगा भी आज रिलीज हुई है. वहीं विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 3डी हॉन्टेड भी आज सिनेमाघरों में पहुंची है.  ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बॉक्स ऑफिस पर इनमे से किसका डंका बजता है.

'भारत भाग्य विधाता' के बारे में
'भारत भाग्य विधाता' एक दमदार ड्रामा है जो 26/11 के भयानक मुंबई आतंकी हमलों के दौरान दिल छू लेने वाली कहानी से इंस्पायर है. मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित यह फिल्म मुंबई के कामा अस्पताल की बहादुर नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों की कहानी है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग 400 मरीज़ों की सुरक्षा और देखभाल की, जबकि शहर में आतंकवादी तबाही मचा रहे थे. सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म उन मेडिकल कर्मचारियों के साहस, इंसानियत और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करती है जो भारत की सबसे काली रातों में से एक में अनजाने नायक बन गए.

फिल्म में कंगना रनौत ने लीड रोल प्ले किया है, जो संकट के बीच फंसी एक बहादुर नर्स का किरदार निभा रही हैं. उनके साथ अहम भूमिकाओं में गिरीजा ओक और स्मिता तांबे जैसे बेहतरीन कलाकार भी हैं.

'मैं वापस आऊंगा' के बारे में
इम्तियाज़ अली की 'मैं वापस आऊंगा' भी आज रिलीज हुई है. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी और नसीरुद्दीन शाह ने अहम रोल प्ले किया है. ये फ़िल्म 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान प्यार, पलायन और पहचान जैसी थीम पर बेस्ड है. इस फ़िल्म की कहानी कई पीढ़ियों तक चलती है, जिसमें एक बुज़ुर्ग अपने पोते को अपनी पुरानी प्रेम कहानी सुनाता है.

'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' के बारे में
'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' एक फ़ाइनेंशियल-पॉलिटिकल थ्रिलर फ़िल्म है जो 12 जून, 2026 को यानी आज रिलीज़ हो गई है. चिन्मय डी. मंडलेकर द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म 1991 के भारतीय आर्थिक संकट के दौरान हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इसमें मनोज बाजपेयी ने ए. रमणन की भूमिका निभाई है, जो पूर्व RBI गवर्नर एस. वेंकिटरमणन पर आधारित किरदार है. फ़िल्म उन अनकही कोशिशों को दिखाती है जिन्होंने भारत को आर्थिक तबाही से बचाने में मदद की.

'हॉन्टेड 3D: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट'
विक्रम भट्ट की हिंदी सुपरनैचुरल हॉरर फ़िल्म है भी 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. 'हॉन्टेड – 3D' (2011) की अगली कड़ी (सीक्वल) के तौर पर बनी इस फ़िल्म में मिमोह और चेतना पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसकी कहानी एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमती है जो पहाड़ों में बनी एक सुनसान हवेली में शरण लेता है, लेकिन वहाँ उसे डरावनी सुपरनैचुरल पावर और अपने अतीत के दर्दनाक रहस्यों का सामना करना पड़ता है.

 

10:30 AM (IST)  •  12 Jun 2026

Movie Release Live Updates: दिल्ली में बिना टैक्स देख सकेंगे 'भारत भाग्य विधाता'

भारत की राजधानी दिल्ली में फ़िल्म 'भारत भाग्य विधाता' को टैक्स-फ्री कर दिया गया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान इसकी घोषणा की.

10:20 AM (IST)  •  12 Jun 2026

Movie Release Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर एक साथ भिड़ेंगी तीन फिल्में

आज 12 जून को तीन फिल्में थिएटर में रिलीज हुईं हैं. इसी बीच बॉक्स ऑफिस पर 'भारत भाग्य विधाता' की टक्कर 'मैं वापस आऊंगा' और 'गवर्नर' से हो रही है.

Load More
Tags :
Governor Haunted 3D Movie Release Live Updates Bharat Bhhagya Viddhaata
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' से 'गर्वनर' तक सिनेमाघरों में आज रिलीज हुई कई फिल्में, कौन करेगी बंपर ओपनिंग?
Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' से 'गर्वनर' तक आज रिलीज हुई कई फिल्में, कौन करेगी बंपर ओपनिंग
बॉलीवुड
HJTIHH BO Day 8: 'है जवानी तो इश्क़ होना है' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में कर ली एंट्री, 'इक्कीस' को दी मात
'है जवानी तो इश्क़ होना है' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में कर ली एंट्री
बॉलीवुड
Thursday Box Office: गुरुवार को 'पेद्दी' की भी हवा हुई टाइट, हॉलीवुड फिल्म से पिछ़़ड़ी 'है जवानी...' 'बंदर' हुई बेहाल, जानें- कलेक्शन
गुरुवार को 'पेद्दी' की भी हवा हुई टाइट, हॉलीवुड फिल्म से पिछ़़ड़ी 'है जवानी...' 'बंदर' हुई बेहाल, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
Peddi BO Day 8: 'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
बिहार
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
स्पोर्ट्स
ICC Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
बॉलीवुड
Peddi BO Day 8: 'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
जनरल नॉलेज
Census 2027: लैपटॉप-गाड़ी है या नहीं... इस तरह के सवाल जनगणना में क्यों पूछे जाते हैं, क्या है इसकी वजह?
लैपटॉप-गाड़ी है या नहीं... इस तरह के सवाल जनगणना में क्यों पूछे जाते हैं, क्या है इसकी वजह?
एग्रीकल्चर
Goat Farming Vs Dairy Farming : बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?
बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget