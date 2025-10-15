हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMost Profitable Diwali Film: 30 साल पहले दिवाली पर आई थी इस सुपरस्टार की फिल्म, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया ये रिकॉर्ड

Most Profitable Diwali Film: 30 साल पहले दिवाली पर आई थी इस सुपरस्टार की फिल्म, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया ये रिकॉर्ड

Most Profitable Diwali Film: दिवाली के मौके पर हर साल फिल्में रिलीज होती हैं. एक फिल्म 17 साल पहले रिलीज हुई थी जिसके नाम दिवाली पर रिलीज हुई सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिल्म का खिताब अपने नाम किया था.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 15 Oct 2025 05:44 PM (IST)
हर साल दिवाली के मौके पर बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्में तक सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं. कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती हैं और रिकॉर्ड बनाती हैं. कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच देती हैं और बजट से कई गुना कमाकर अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम करती हैं. ऐसी ही एक फिल्म आज से 17 साल पहले आई थी जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया.

ये फिल्म क्लासिक-कल्ट मूवी 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' है जो कि साल 1995 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. शाहरुख खान और काजोल स्टारर इस रोमांटिक फिल्म का बजट महज 4 करोड़ रुपए था. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 53.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इस हिसाब से 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को 1225% का प्रॉफिट हुआ था.

Most Profitable Diwali Film: 30 साल पहले दिवाली पर आई थी इस सुपरस्टार की फिल्म, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया ये रिकॉर्ड

दिवाली पर रिलीज हुईं कई फिल्में

  • दिवाली पर हर साल कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कोई भी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' जितना मुनाफा नहीं कमा पाई.
  • 1993 में दिवाली पर शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी की 'बाजीगर' रिलीज हुई थी.
  • 1994 में दिवाली के मौके पर आमिर खान और सलमान खान की फिल्म 'अंदाज अपना अपना' ने दस्तक दी.
  • साल 1996 में आमिर खान की 'राजा हिंदुस्तानी' और सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की 'घातक' भी पर्दे पर आई.
  • यश चोपड़ा की 'दिल तो पागल है' (1997)  दिवाली के एक दिन बाद रिलीज हुई थी.
  • वहीं 1998 में दिवाली पर करण जौहर की पहली फिल्म 'कुछ कुछ होता है' रिलीज हुई थी.
  • सलमान खान की टाइगर 3 भी दिवाली के मौके पर ही पर्दे पर आई.
  • लेकिन कोई भी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई.

Most Profitable Diwali Film: 30 साल पहले दिवाली पर आई थी इस सुपरस्टार की फिल्म, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया ये रिकॉर्ड

'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की स्टार कास्ट
'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में शाहरुख खान और काजोल लीड रोल में थे. वहीं अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, मंदिरा बेदी और परमीत सेठी जैसे स्टार्स थे. इसके अलावा हिमानी शिवपुरी और सतीश शाह भी फिल्म का हिस्सा थे. 
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 04:57 PM (IST)
Dilwale Dulhania Le Jayenge Shah Rukh Khan Diwali 2025 Most Profitable Diwali Film
