Most Profitable Diwali Film: 30 साल पहले दिवाली पर आई थी इस सुपरस्टार की फिल्म, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया ये रिकॉर्ड
Most Profitable Diwali Film: दिवाली के मौके पर हर साल फिल्में रिलीज होती हैं. एक फिल्म 17 साल पहले रिलीज हुई थी जिसके नाम दिवाली पर रिलीज हुई सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिल्म का खिताब अपने नाम किया था.
हर साल दिवाली के मौके पर बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्में तक सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं. कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती हैं और रिकॉर्ड बनाती हैं. कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच देती हैं और बजट से कई गुना कमाकर अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम करती हैं. ऐसी ही एक फिल्म आज से 17 साल पहले आई थी जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया.
ये फिल्म क्लासिक-कल्ट मूवी 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' है जो कि साल 1995 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. शाहरुख खान और काजोल स्टारर इस रोमांटिक फिल्म का बजट महज 4 करोड़ रुपए था. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 53.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इस हिसाब से 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को 1225% का प्रॉफिट हुआ था.
दिवाली पर रिलीज हुईं कई फिल्में
- दिवाली पर हर साल कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कोई भी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' जितना मुनाफा नहीं कमा पाई.
- 1993 में दिवाली पर शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी की 'बाजीगर' रिलीज हुई थी.
- 1994 में दिवाली के मौके पर आमिर खान और सलमान खान की फिल्म 'अंदाज अपना अपना' ने दस्तक दी.
- साल 1996 में आमिर खान की 'राजा हिंदुस्तानी' और सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की 'घातक' भी पर्दे पर आई.
- यश चोपड़ा की 'दिल तो पागल है' (1997) दिवाली के एक दिन बाद रिलीज हुई थी.
- वहीं 1998 में दिवाली पर करण जौहर की पहली फिल्म 'कुछ कुछ होता है' रिलीज हुई थी.
- सलमान खान की टाइगर 3 भी दिवाली के मौके पर ही पर्दे पर आई.
- लेकिन कोई भी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई.
