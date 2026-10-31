OTT राइट्स के मामले में इन फिल्मों ने मचाई धूम, करोड़ों में हुई डील, 'रामायण' ने मारी बाजी

आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्मों के राइट्स खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं. 'रामायण' से लेकर 'कल्कि' और 'पुष्पा 2' तक, कई फिल्मों की डील ने सबको हैरान कर दिया है. हालांकि, ये सभी आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित अनुमान हैं.

तो चलिए जानते हैं भारतीय सिनेमा की उन 7 फिल्मों के बारे में, जिनके ओटीटी राइट्स सबसे महंगे बिके.

'रामायण'

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' इस लिस्ट में पहले नंबर पर है. नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स जियोहॉटस्टार और स्टार ग्रुप को लगभग 450 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं. हालांकि ये आंकड़ा ऑफिशियली पर कन्फर्म नहीं है. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगा.

कल्कि 2898 AD

प्रभास की साइंस फिक्शन फिल्म 'कल्कि 2898 AD' इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. इसके डिजिटल राइट्स की कुल कीमत करीब 375 करोड़ रुपये बताई जाती है. फिल्म में प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी नजर आए थे. फिल्म का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स और अन्य भाषाओं के वर्जन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुए थे.

आरआरआर

एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स की डील करीब 325 करोड़ रुपये में हुई बताई जाती है. इस फिल्म में राम चरण और जूनियर एनटीआर लीड रोल में नजर आए थे. ये फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसके तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम वर्जन जी5 पर आए, जबकि हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था.

KGF: चैप्टर 2

यश की फिल्म 'KGF: चैप्टर 2' के ओटीटी राइट्स की कीमत करीब 320 करोड़ रुपये बताई जाती है. फिल्म में यश के साथ संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी अहम किरदारों में नजर आए थे. इसके डिजिटल राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीदे थे.

पुष्पा 2: द रूल

अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के ओटीटी राइट्स की डील करीब 275 करोड़ रुपये बताई जाती है. फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल अहम भूमिकाओं में नजर आए थे.

आदिपुरुष

प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' के ओटीटी राइट्स की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये बताई जाती है. फिल्म में प्रभास ने राघव, कृति सेनन ने जानकी और सैफ अली खान ने लंकेश का किरदार निभाया था. फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध रही है.

सालार

प्रभास की एक और फिल्म 'सालार: पार्ट 1- सीजफायर' भी इस लिस्ट में शामिल है. फिल्म के ओटीटी राइट्स की डील करीब 160 करोड़ रुपये बताई जाती है. प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और श्रुति हासन नजर आए थे. फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर इसका ओटीटी प्रीमियर हुआ था.