हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'थामा' से ज्यादा इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं दर्शक, धनुष-रणवीर की फिल्मों ने भी मारी बाजी

Most Anticipated Films Of This Year: 2025 का अंत काफी दमदार होने वाला है. इस बार बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में अपना डंका बजाने आ रही हैं. जानें आईएमडीबी के मुताबिक किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं फैंस.

19 Oct 2025 08:17 PM (IST)
Preferred Sources

2025 के आने वाले महीने सिनेमा लवर्स के लिए काफी शानदार होने वाला है. इस बीच बॉक्स ऑफिस पर कई धमाकेदार फिल्में गदर मचाने वाले हैं और इसका बज अभी से देखा जा सकता है. आईएमडीबी के मुताबिक यहां है उन फिल्मों के नाम जिन्हें लेकर दर्शक सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं. 

टॉप 5 की लिस्ट में इन फिल्मों ने बनाई अपनी जगह
कृति सेनन और साउथ के पॉपुलर एक्टर धनुष की केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस ने लंबा इंतजार किया है. अब धीरे-धीरे इन फिल्मों की रिलीज डेट नजदीक आ रही है.

आपको बता दें, मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में जहां कृति सेनन और धनुष स्टारर 'तेरे इश्क में' को तीसरा स्थान मिला है तो वहीं सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानीयत' ने पांचवें स्थान पर अपनी जगह बनाई है. 

17 अक्टूबर तक आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी 'थामा' ने नंबर 1 पर अपनी बादशाहत बरकरार रखी. लेकिन बाद में अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने इस फिल्म को पछाड़ कर नंबर 1 की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है.

हाल ही में अजय देवगन की इस रॉम-कॉम का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे ऑडियंस द्वारा काफी सराहा गया था.  तो वहीं रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने टॉप 5 नहीं बल्कि टॉप 10 की लिस्ट में दसवें स्थान पर अपनी जगह बनाई है.
टॉप 10 मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है

1. दे दे प्यार दे 2 – 20 .7%
2. थामा – 17.3%
3. तेरे इश्क में – 10.9%
4. हक– 10.8% 
5. एक दीवाने की दीवानीयत – 10. 1% 
6. रोई रोई बिनाले – 9.1 %
7. मस्ती 4 – 6.8% 
8. के-रैंप : 5.3%
9. अखंडा 2–  4.6% 
10. धुरंधर – 4.4 %

इन फिल्मों का डेटा आईएमडीबी के मुताबिक है. ये सभी डेटा 17 अक्टूबर का है जिसमें ये बताया कि कितनी प्रतिशत ऑडियंस किन फिल्मों को देखने के लिए एक्साइटेड है. हालांकि इस डेटा में गुजरते वक्त के साथ चेंज भी देखने को मिल सकता है. लेकिन सोशल मीडिया पर फिलहाल अजय देवगन और आयुष्मान खुराना की फिल्मों को लेकर चर्चा तेज है.
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश
बता दें, इस रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान खुराना की थामा जहां तीसरे स्थान पर है तो वहीं हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने पांचवें स्थान पर अपनी जगह बनाई है. कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों फिल्में 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली हैं.

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पब्लिक हॉलिडे का फायदा किस फिल्म को देखने को मिलता है. दोनों ही फिल्मों में बिल्कुल फ्रेश केमिस्ट्री और फ्रेश कहानी. लेकिन बाजी किसके हाथ में आएगी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा.

19 Oct 2025 08:17 PM (IST)
Box Office De De Pyar De 2 Thamma
Embed widget