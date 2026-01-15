एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल 2025 बहुत खास रहा है. एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. ऐसा ही कुछ साल 2026 का हाल होने वाला है. इस साल कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं और इनकी शुरुआत जनवरी से ही हो गई है. इस लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान, संजय लीला भंसाली समेत कई बड़े कलाकारों की फिल्में शामिल हैं. आइए आपको इन फिल्मों का नाम बताते हैं.

आईएमडीबी ने साल 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटिड फिल्मों की लिस्ट शेयर की है. जिसमें बॉर्डर 2 से लेकर आलिया भट्ट की एल्फा तक पूरी 20 फिल्में शामिल हैं. इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्में शामिल हैं तो नोट कर लें इन बड़ी फिल्मों के नाम.

इन फिल्मों का है बेसब्री से इंतजार

किंग

रामायण पार्ट 1

जन नायकन

स्पिरिट

टॉक्सिक

बैटल ऑफ गलवान

एल्फा

धुरंधर 2

बॉर्डर 2

लव इंश्योरेंस कंपनी

फौजी

द पैराडाइज

पेड्डी

ड्रैगन

लव एंड वॉर

भूत बंगला

बेंज

शक्तिशाली

पेट्रिओटिक

ओ रोमियो

ये साल 2026 में रिलीज होने वाली फिल्में हैं. इनका इंतजार बीते साल से ही हो रहा है. इसमें से कुछ फिल्मों की रिलीज डेट सामने आ चुकी है वहीं कुछ फिल्मों की रिलीज डेट का सामने आना बाकी हैं. मगर ये फिल्म रिलीज इसी साल होने वाली है.

शाहरुख खान की किंग का फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है. वो लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में एक बार फिर शाहरुख और दीपिका पादुकोण साथ में नजर आएंगे. इस फिल्म की एक और खासियत भी है कि शाहरुख की बेटी सुहाना खान पहली बार उनके साथ काम करने वाली हैं.

जन नायकन और बॉर्डर 2 इसी महीने रिलीज होने वाली हैं. बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होगी वहीं जन नायकन को लेकर अभी विवाद छिड़ा हुआ है. ये 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी मगर इसे पोस्टपोन कर दिया गया है.

