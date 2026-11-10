रणबीर कपूर की 'रामायण' ने फाइनली बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बना ली है. मंडे को तो इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर ऐसा धमाका किया की हर कोई हैरान रह गया. वहीं सूर्या की 'सीन' ने भी कमाल का परफॉर्म किया. चलिए यहां जानते हैं जेलर 2 सहित बाकी फिल्मों की मंडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी रही?

'रामायण' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

रणबीर कपूर की 'रामायण' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसने दिवाली वीकेंड पर धाकड़ कमाई की थी. वहीं त्योहार का जश्न खत्म होने के बाद तो इसने बॉक्स ऑफिस ही लूट लिया है. बता दें कि मंडे को 'रामायण' ने 100 करोड़ से ज्यादा की ऐतिहासिक कमाई की है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 5वें दिन यानी सोमवार को भारत में 107. 50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई 346.35 करोड़ रुपये पहुंच गई.

'सीन' ने सोमवार को कितना कमाया?

सूर्या की 'सीन' भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने दिवाली के दिन यानी संडे को भारत में 23.65 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं मंडे को भी इसकी कमाई दमदार रही.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सीन' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 21.25 करोड़ की कमाई की है.

इसके बाद इस फिल्म की भारत में 4 दिनों की नेट कमाई अब 84.40 करोड़ रुपये हो गई है.

'मूकूथी अम्मान 2' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

नयनतारा की 'मूकूथी अम्मान 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने 1.88 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसने 245 करोड़ कमाए. तीसरे दिन इसका कलेक्शन 4.60 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मूकूथी अम्मान 2' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 5.15 करोड़ की कमाई की है.

इसके बाद इस फिल्म का भारत में 4 दिनों का नेट कलेक्शन अब 14.08 करोड़ रुपये हो गया है.

'जेलर 2' ने चौथे मंडे कितना कमाया?

तमाम नई फिल्मों की भीड़ के बीच 'जेलर 2'बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंडे को भी कमाई में तेजी दिखाई.