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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: मंडे को 'रामायण' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'सीन' ने भी मचाया धमाल, जानें- 'जेलर 2' की कमाई

Box Office: मंडे को 'रामायण' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'सीन' ने भी मचाया धमाल, जानें- 'जेलर 2' की कमाई

Monday Box Office Collection 9th November: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' ने गर्दा उड़ा दिया, यहां सीन से लेकर जेलर 2 सहित सभी फिल्मों की कमाई के आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 11:44 AM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण' ने फाइनली बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बना ली है. मंडे को तो इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर ऐसा धमाका किया की हर कोई हैरान रह गया. वहीं सूर्या की 'सीन' ने भी कमाल का परफॉर्म किया. चलिए यहां जानते हैं जेलर 2 सहित बाकी फिल्मों की मंडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी रही?  

'रामायण' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन? 
रणबीर कपूर की 'रामायण' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसने दिवाली वीकेंड पर धाकड़ कमाई की थी. वहीं त्योहार का जश्न खत्म होने के बाद तो इसने बॉक्स ऑफिस ही लूट लिया है. बता दें कि मंडे को 'रामायण' ने 100 करोड़ से ज्यादा की ऐतिहासिक कमाई की है. 

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने  रिलीज के 5वें दिन यानी सोमवार को भारत में 107. 50 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई 346.35 करोड़ रुपये पहुंच गई. 

'सीन' ने सोमवार को कितना कमाया?
सूर्या की 'सीन' भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने दिवाली के दिन यानी संडे को भारत में 23.65 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं मंडे को भी इसकी कमाई दमदार रही.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सीन' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 21.25 करोड़ की कमाई की है.
  • इसके बाद इस फिल्म की भारत में 4 दिनों की नेट कमाई अब 84.40 करोड़ रुपये हो गई है. 

'मूकूथी अम्मान 2' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन? 
नयनतारा की 'मूकूथी अम्मान 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने 1.88 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसने  245 करोड़ कमाए. तीसरे दिन इसका कलेक्शन 4.60 करोड़ रुपये रहा.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मूकूथी अम्मान 2' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 5.15 करोड़ की कमाई की है.
  • इसके बाद इस फिल्म का भारत में 4 दिनों का नेट कलेक्शन अब 14.08 करोड़ रुपये हो गया है. 

'जेलर 2' ने चौथे मंडे कितना कमाया? 
तमाम नई फिल्मों की भीड़ के बीच 'जेलर 2'बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंडे को भी कमाई में तेजी दिखाई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंडे को 1.25 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 26 दिनों का नेट कलेक्शन अब  471.65 करोड़ रुपये हो गया है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
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