सोमवार (3 नवंबर, 2025) को बॉक्स ऑफिस पर कई नई और पुरानी फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखे को मिला. बाहुबली: द एपिक, रोई रोई बिनाले और इक्क कुड़ी जैसी लेटेस्ट रिलीज़ फ़िल्मों ने पुरानी फ़िल्मों को कड़ी टक्कर दी. हालांकि थामा और एक दीवाने की दीवानियत जैसी कुछ फ़िल्मों ने ठीक-ठाक कमाई की. चलिए यहां जानते हैं सोमवार को इन फिल्मों में से किसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है?

इक्क कुड़ी ने सोमवार को कितना किया कलेक्शन

शहनाज गिल की पंजाबी फ़िल्म इक्क कुड़ी ने 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. फिल्म का लेखन और निर्देशन अमरजीत सिंह सरोन ने किया है. इसमें शहनाज के अलावा सुखी चहल, बलजिंदर दारापुरी मुख्य भूमिका में हैं. अपनी रिलीज़ के बाद से ही ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींचने के लिए स्ट्रगल कर रही है. कमाई की बात करें तो इक्क कुड़ी ने पहले दिन 12 लाख रुपये कमाए थे. दूसरे दिन इसने 19 लाख रुपयों का कलेक्शन किया, इसके बाद तीसरे दिन इसकी कमाई 25 लाख रुपये रही.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इक्क कुड़ी ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 13 लाख रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ इक्क कुड़ी की चार दिनों की कुल कमाई अब 69 लाख रुपये हो गया है.

बाहुबली: द एपिक ने सोमवार को कितना किया कलेक्शन?

एसएस राजामौली निर्देशित और प्रभास स्टारर बाहुबली: द एपिक की कमाई में पहले सोमवार को गिरावट देखी गई. रविवार को 6.3 करोड़ रुपये कमाने वाली इस फिल्म ने चौथे दिन (सोमवार) को महज 1.65 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बावजूद, भारत में इस फिल्म का कुल कलेक्शन 26 करोड़ रुपये रहा. इसमें प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, सत्यराज, नासर और राम्या कृष्णन मुख्य भूमिकाओं में हैं.

थामा ने दूसरे सोमवार को कितना किया कलेक्शन

आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म, थामा का दूसरा वीकेंड तो दमदार रहा लेकिन दूसरे सोमवार को इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई. इसी के साथ बता दें कि फिल्म ने 14वें दिन 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 121.80 करोड़ रुपये हो गया है.

एक दीवाने की दीवानियत का दूसरे मंडे कितना रहा कलेक्शन?

सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म, एक दीवाने की दीवानियत ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अपने चौदहवें दिन 1.65 करोड़ रुपये की कमाई की है. मिलाप जावेरी निर्देशित इस फिल्म ने अब तक भारत में 66.05 करोड़ रुपये कमा लिए हैं इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, सोमवार, 3 नवंबर, 2025 को फिल्म की हिंदी में कुल 11.68% ऑक्यूपेंसी रही. इसने 14वें दिन कमाई के मामले में सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

कांतारा लीजेंड चैप्टर 1 ने 5वें संडे कितनी की कमाई?

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा ए लीजेंड चैप्टर 1' को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है. हालांकि इस फिल्म की कमाई में पांचवें सोमवार को भारी गिरावट देखी गई. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, कन्नड़ लोककथाओं पर आधारित इस एक्शन थ्रिलर ने जहां 32वें दिन 3.65 करोड़ रुपये की कमाई की थी तो वहीं 33वें दिन ये फिल्म महज 75 लाख रुपये कमा पाई, इस गिरावट के बावजूद, इसका कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 611.54 करोड़ रुपये है.