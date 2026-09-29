इस समय सिनेमाघरों में अलग-अलग तरह की कई फिल्में चल रही हैं. नानी की फिल्म 'द पैराडाइज़' 24 सितंबर को रिलीज़ हुई, और उसके एक दिन बाद 25 सितंबर को सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की 'द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' और 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' रिलीज़ हुईं. वहीं, 'हनुमान अंश' और 'मिर्ज़ापुर द मूवी' भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं. संडे को इन सभी फिल्मों ने शानदार कमाई की थी. चलिए यहां जानते हैं मंडे, 28 सितंबर को इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी रही है.

'द पैराडाइज’ ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

नानी की 'द पैराडाइज’ ने प्रीमियर शो में 11.60 करोड कमाए थे और इसके पहले दिन का कलेक्शन 34.65 करोड़ रहा था. दूसरे दिन इसने 14.90 करोड़ और तीसरे दिन 15.25 करोड़ कमाए. वहीं चौथे दिन यानी संडे को इसकी कमाई 5.70 करोड़ रही.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 5वें दिन यानी मंडे को 'द पैराडाइज’ ने 5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 97.10 करोड़ रुपये हो गई है.

'द वन' ने सोमवार को कितनी की कमाई?

'द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ने सिनेमाघरों में चार दिन पूरे कर लिए हैं. पौराणिक लोककथाओं, भक्ति और सुपर नैचुरल एलिमेंट्स वाली इस फिल्म ने 8 करोड़ से शुरुआत की थी. इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया स्टारर इस फिल्म की कमाई शनिवार को बढ़कर 11.25 करोड़ हो गई. रविवार को इसमें और उछाल आया और फिल्म ने भारत में 14.35 करोड़ (नेट) कमाए.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथि दिन यानी मंडे को 'द बन’ ने 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 4 दिनों की नेट कमाई अब 38.85 करोड़ रुपये हो गई है.

'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' का कितना रहा मंडे कलेक्शन?

'एवेंजर्स एंडगेम एनकोर' को 'एवेंजर्स एंडगेम' की ओरिजिनल रिलीज के सात साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया. मार्वल की इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.25 करोड़ और शनिवार को 7.65 करोड़ कमाए. रविवार को इसने और 7.55 करोड़ जोड़े.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे दिन दिन यानी मंडे को 'एवेंजर्स एंडगेम एनकोर’ ने 2.35 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 4 दिनों की नेट कमाई अब 24.80 करोड़ रुपये हो गई है.

'मिर्ज़ापुर द मूवी' ने चौथे मंडे कितनी की कमाई?

अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुग्गल और पंकज त्रिपाठी स्टारर 'मिर्जापुर द मूवी' अब अपने चौथे हफ्ते में है. इस फिल्म ने 25.75 करोड़ से शुरुआत की थी और 24वें दिन 1.70 करोड़ जोड़े.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे मंडे को 'मिर्जापुर द मूवी’ ने 60 लाख का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 25 दिनों की नेट कमाई अब 227.65 करोड़ रुपये हो गई है.

'हनुमान अंश' ने 8वें मंडे कितना किया कलेक्शन?

'हनुमान अंश' का सिनेमाघरों में लंबा सफर जारी है और इसने भारत में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म ने अपने 52वें दिन यानी 8वें संडे को 9 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी.